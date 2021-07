Guide du champion d’Akshan – Connaissances, runes, construction, skins et compteurs

Tout ce que vous devez savoir sur Akshan, le Rogue Sentinel.

Akshan a été taquiné pendant un certain temps par Riot Games comme le “tireur intermédiaire avec un grappin”. Avec le dernier patch, il est enfin devenu disponible pour tout le monde. Il a suscité des sentiments mitigés dans la communauté avec ses descriptions de capacités de plusieurs paragraphes, sa nouvelle mécanique et son style de jeu unique, mais personne ne peut nier qu’il a l’air et se sent incroyablement amusant.

La tradition d’Akshan

Akshan était un gamin des rues de la ville shurimane de Marwi, un endroit dirigé par des seigneurs de la guerre. Les habitants de Marwi devaient faire profil bas pour survivre aux tyrans. Mais Akshan avait un grand sens de la justice dès son plus jeune âge, aidant ceux qui en avaient besoin, ce qui signifiait qu’il était devenu l’ennemi des seigneurs de la guerre.

Un jour fatidique, il a failli être tué par les seigneurs de la ville, mais il a été sauvé par une Sentinelle de la Lumière appelée Shadya. Elle a accepté d’héberger le garçon si Akshan était disposé à apprendre les voies des Sentinelles. Il accepta et commença ainsi sa formation. Au fil des années, Akshan est devenu un grand combattant et une honorable Sentinelle.

Mais quelque chose de grand approchait. Shadya sentit que le plus grand Harrowing allait arriver, alors lui et Akshan devaient se préparer. Ils sont entrés dans la chambre forte des Sentinelles Shuriman pour rassembler les armes sacrées de l’ordre, seulement pour trouver les chambres presque complètement vides. Les seigneurs de guerre ont pris les artefacts pour eux et ont refusé de les rendre même lorsque Shadya a expliqué la gravité de la situation. Ils devaient utiliser le peu de ressources qu’ils trouvaient dans le coffre-fort.

Sang pour sang

Akshan a trouvé une arme d’apparence étrange à la base du bâtiment. Son mentor, cependant, lui a interdit d’utiliser l’artefact. La raison en était que le pistolet, appelé Absolver, avait un pouvoir très spécial : si un meurtrier était tué par le pistolet, sa dernière victime serait ressuscitée. Shadya a dit que les questions de vie et de mort ne sont pas quelque chose avec quoi jouer, donc l’Absolver ne devait jamais être utilisé. Akshan, cependant, a estimé que c’était injuste, encore plus quand Shadya lui a dit qu’elle l’avait sauvé avec l’Absolver – Akshan est mort avant de le sauver, mais Shadya a traqué le chef de guerre coupable, ressuscitant son nouveau disciple.

Shadya n’a jamais renoncé à récupérer les autres artefacts du seigneur de guerre, ce qui l’a amenée à être tuée presque au même endroit où Akshan est tombé il y a toutes ces années. Ainsi, le Rogue Sentinel a ramassé l’Absolver, malgré les avertissements de son maître, et s’est mis à venger Shadya – et en traquant le seigneur de guerre qui l’a tuée, elle reviendrait à la vie.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Keystone: Appuyez sur The Attack Presence of Mind Legend: Bloodline Coup de Grace

Arbre secondaire : Domination

Goût du sang Chasseur vorace

Mini runes

Armure de force adaptative à la vitesse d’attaque

La précision est de loin le meilleur arbre primaire pour Akshan. Il peut très facilement empiler Press The Attack et Conqueror avec ses doubles attaques automatiques et son Q, Avengarang. Cependant, appuyez sur l’attaque est meilleur car il est plus facile à activer, et vous pouvez continuer à infliger des dégâts accrus ou à rester sur votre cible avec votre grappin, ou simplement vos attaques automatiques annulées, qui vous donnent de la vitesse de déplacement.

L’arbre runique non-précision qui pourrait être utilisé est Domination Primary, soit en utilisant Electrocute car il peut être exécuté facilement, soit Dark Harvest si vous êtes un joueur de Harvest. Cependant, PTA est le choix ultime car il s’harmonise parfaitement avec le passif d’Akshan.

Présence d’esprit est une excellente rune pour Akshan, car vous manquez facilement de mana en poussant votre ennemi et en nettoyant la vague avec Avengarang. Mais après avoir attaqué automatiquement votre ennemi à quelques reprises, vous n’aurez pas beaucoup de problèmes de mana. Légende : Bloodline est génial en raison des doubles autos d’Akshan, car il peut voler la vie plus rapidement que les autres tireurs. Enfin, de l’arbre de précision, Coup de grâce se marie bien avec l’ultime d’Akshan, Comeuppance, qui inflige des dégâts d’exécution. Il est préférable d’utiliser cette capacité sur un ennemi à faible santé, et Coup de Grace peut aider à terminer un takedown.

Runes secondaires et mini

Dans l’arbre secondaire, vous pouvez essayer d’expérimenter, mais le choix universellement utile serait Domination. Plus précisément Taste of Blood et Ravenous Hunter. Akshan peut activer le Goût du sang très facilement avec son A, et les soins supplémentaires se marient bien avec Legend: Bloodline. Alternativement, vous pouvez utiliser Resolve Secondary dans des matchs plus difficiles, en particulier dans la voie du haut, ou Sorcery, principalement Celerity et Waterwalking, si le jeu semble que vous allez beaucoup errer à partir du milieu.

En ce qui concerne les Mini Runes, une configuration standard de tireur d’élite est très bien, changeant Armor pour Magic Resist en une équipe lourde AP ou un champion AP piquer dans la voie.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Galeforce Berserker’s Greaves Lord Dominik’s Regards Infinity Edge

Éléments situationnels/préférentiels :

Kraken Slayer Immortal Shieldbow Boots of Mobility The Collector Mortal Reminder Bloodthirster Phantom Dancer

Avec Akshan, vous voulez avoir un fort Crit car vos dégâts proviennent principalement de vos attaques automatiques. Même si Akshan a une grande mobilité avec son crochet, Galeforce est un choix préféré pour le Mythic, car il vous permet d’être plus glissant ou de chasser plus efficacement. Kraken Slayer peut être acheté dans des compositions de tankistes car il est assez facile à déclencher avec le passif d’Akshan. Enfin, Immortal Shieldbow est génial si l’ennemi a beaucoup de plongeurs ou d’assassins. Berserker’s Greaves est idéal pour amplifier davantage vos dégâts, puis Lord Dominik’s Regards est l’un des meilleurs objets Marksman, et Infinity Edge surpasse vraiment l’ensemble en termes de dégâts.

Boots of Mobility est une bonne alternative aux Greaves, qui peuvent être vendues plus tard pour les bottes Attack Speed. Mais pour le début du jeu, Mobis est un excellent moyen d’aider vos voies latérales et de vous déplacer plus rapidement sur la carte avec votre W, Going Rogue. Bien sûr, si la situation l’exige, vous pouvez acheter des Steelcaps / Mercury Treads plaqués. Le Collector peut être utilisé à la place du LDR si l’équipe ennemie n’a aucun char. Mais Mortal Reminder est un incontournable dans les compétitions de guérison, tandis que Bloodthirster et Phantom Dancer aident contre les adversaires qui veulent prendre le dessus sur Akshan et l’abattre en un instant.

Meilleurs compteurs

Akshan est le plus récent champion de la Ligue, donc les données sur ses compteurs peuvent être un peu peu fiables. Cependant, le principal pouvoir d’Akshan est sa mobilité, donc les champions qui peuvent l’enfermer ou le chasser pendant de longues périodes sont sa faiblesse.

Quant à la voie médiane, des champions comme Annie, Malzahar et Lux semblent être les plus problématiques pour le Rogue Sentinel. Pour la voie du bas, les porteurs qui le dépassent, comme Sivir, Jinx ou Ezreal, peuvent être un problème, car Akshan ne peut pas vraiment les surpasser si sa santé est réduite dans la voie. Bien que la voie du haut ne soit pas son rôle le plus populaire, Akshan pourrait avoir des problèmes contre des champions qui peuvent rapidement se rapprocher comme Aatrox, Fiora ou Shen.

Il est préférable de choisir Akshan parmi les champions contre lesquels vous pouvez obtenir la priorité sur la voie, afin que vous puissiez utiliser son grand potentiel d’itinérance. Ou des ennemis qui ont du mal en début de partie, où Akshan peut piquer efficacement avec son passif.

Les peaux d’Akshan

Akshan est le plus récent champion de la Faille, il n’a donc que son skin de sortie, Cyber ​​Pop Akshan. La peau, qui fait partie de la même ligne que Cyber ​​Pop Zoe, fait d’Akshan un Rogue futuriste avec des modifications corporelles et un bras cyborg. Sa palette de couleurs est magnifique, encore plus avec ses chromas.

Même s’il ne s’agit que d’un skin épique pour 1350 RP, Cyber ​​Pop Akshan a des effets sensiblement différents, avec un petit calmar pour son bouclier passif, un grappin holographique, une animation de relance cybernétique pour les alliés, et son ultime a des effets sonores futuristes. Si vous aimez le Rogue Sentinel, ce skin est un incontournable pour vous.

Il ne serait pas surprenant qu’Akshan reçoive un autre skin dans l’événement Ruination, mais ce ne sera probablement pas un skin d’histoire comme nous l’avons vu pour de nombreux champions ces dernières semaines.