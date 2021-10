Guide du débutant au Fantasy Football – Vital Football

Le système de notation

Si vous vous êtes familiarisé avec les bases et avez décidé de vous impliquer dans le football Fantasy, vous devez vous familiariser avec le système de notation à l’avance. Cela peut différer selon le type de ligue que vous choisissez, mais a tendance à suivre le même ensemble de règles standard pour toutes les ligues et tous les matchs. Au fil de la saison, par exemple, les joueurs se verront attribuer des points en fonction de leur performance globale sur le terrain, leurs points à la fin de la saison indiquant leur classement. Cela comprend les points ajoutés, ainsi que supprimés, pour la durée du jeu, les buts marqués, les passes décisives, les draps propres, les arrêts sur penalty, les arrêts de tir, les cartons jaunes et les cartons rouges.

L’acquisition de joueurs

Si vous êtes intéressé à jouer au football Fantasy, vous devez également savoir comment acquérir ce que l’on appelle votre liste initiale. Cela peut être fait par style de serpent ou aux enchères. En ce qui concerne l’acquisition de style serpent, par exemple, les équipes sont organisées à un endroit spécifique dans l’ordre commençant par le premier et se terminant par le dernier. Une enchère, en revanche, est, comme son nom l’indique, le nom donné au processus des managers pariant de l’argent virtuel sur des joueurs afin de remplir leur liste.

Ces dernières années, le football Fantasy a pris d’assaut le monde du sport et du jeu. Si vous n’êtes pas familier avec ce que cela implique, cependant, il peut être impossible de savoir par où commencer. Il peut donc être avantageux pour vous de vous familiariser avec un bref historique, les différents types de ligues, le système de notation et le processus d’acquisition de joueurs.

Image de : unsplash.com