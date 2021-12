Guide du débutant : comment configurer et commencer à utiliser votre Nintendo Switch

Toutes nos félicitations! Vous avez une nouvelle Nintendo Switch, Switch Lite ou Switch OLED. Et maintenant ? Eh bien, laissez-nous vous aider à le configurer! La Nintendo Switch est une console assez unique, et elle vous permet de jouer de différentes manières pour s’adapter à n’importe quelle situation. En tant que tel, nous ne blâmerions même pas les techniciens les plus avertis d’avoir besoin d’un peu d’aide après l’avoir sorti de la boîte pour la première fois.

C’est pourquoi nous avons compilé tous nos articles d’aide et pratiques qui vous aideront à démarrer et à utiliser votre Nintendo Switch après l’avoir sorti de la boîte. De la première configuration à la lecture des meilleurs jeux Nintendo Switch, laissez-nous vous montrer à quel point il est facile de commencer.

Comment configurer et commencer à utiliser votre Nintendo Switch à partir de la boîte

Comment configurer votre matériel Nintendo Switch

Il y a plusieurs choses à faire après avoir sorti votre Nintendo Switch de sa boîte – nous avons besoin d’autant de temps que possible pour y jouer, après tout ! Ces conseils vous aideront à configurer rapidement votre Nintendo Switch. L’une des premières choses que vous voudrez faire est d’appliquer un protecteur d’écran sur votre Nintendo Switch pour éviter que cet écran coûteux ne se raye. Si vous le faites correctement, vous n’aurez pas de bulles ou d’empreintes digitales à regarder lorsque vous aurez terminé.

Maintenant que l’extérieur est protégé, nous pouvons commencer à l’utiliser. Si vous avez besoin d’aide, nous pouvons vous montrer comment configurer votre Nintendo Switch ou comment créer un nouveau compte Nintendo, dont vous aurez besoin pour acheter et télécharger des jeux sur l’eShop. Soit dit en passant, si vous avez un identifiant Nintendo Network de l’époque DS, vous devrez créer un nouveau compte Nintendo pour votre Switch puisque Nintendo a modifié le fonctionnement de ses services. Voici comment lier votre identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo.

Si vous passez d’un Switch à un autre, vous devrez alors transférer votre compte. Cela peut être un peu délicat et certains jeux n’ont pas la possibilité de transférer des données, mais voici comment déplacer votre compte vers une nouvelle Nintendo Switch si vous en avez déjà une.

Premiers pas avec les paramètres et les logiciels de la Nintendo Switch

Une fois que vous avez tout configuré matériellement et logiciellement, l’une des toutes premières choses que vous devez faire est de mettre à jour votre Switch car il y aura sans aucun doute plusieurs mises à jour que le Switch devra effectuer avant de pouvoir jouer à des jeux. Vous pouvez apporter des modifications afin que les paramètres soient parfaits pour vos préférences, comme changer le menu en un thème sombre ou ajuster la luminosité. C’est aussi le moment de créer vos profils et vos comptes, de modifier les paramètres pour que cela fonctionne exactement comme vous le souhaitez et de vous connecter.

Configuration de la Nintendo Switch Online

Si vous voulez pouvoir jouer aux aspects en ligne d’un jeu, vous devrez payer un abonnement Nintendo Switch Online. Il existe des plans individuels et familiaux pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet abonnement vous donne également accès à une sélection de jeux NES et SNES. Et ne vous inquiétez pas, il existe un moyen d’obtenir Nintendo Switch Online sans carte de crédit si c’est ce qui fonctionne pour vous.

À partir d’octobre, les abonnés peuvent également opter pour le pack d’extension Nintendo Switch Online +, qui permet aux joueurs d’accéder à une collection de jeux N64 et Sega Genesis sélectionnés, notamment The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox, Paper Mario, Sonic le hérisson, et plus encore. Sans oublier que d’autres titres arriveront sur ce service dans les mois à venir, notamment Majora’s Mask. Si vous parvenez à les trouver en stock, vous pouvez même acheter une manette N64 pour faciliter la lecture de ces jeux rétro.

En ce qui concerne Nintendo Switch Online, le service qui vous permet de participer aux fonctions de jeu Switch en ligne, il est possible de créer un groupe familial Nintendo Switch. Cela rassemble les comptes Nintendo de tout le monde afin qu’ils soient sous un seul abonnement Nintendo Switch Online Family afin que vous n’ayez pas à en avoir des distincts pour tout le monde.

Configuration du contrôle parental et de la famille Nintendo Switch

Parents, si vous achetez une Switch pour vos tout-petits et que vous vous inquiétez du contenu auquel ils auront accès, sachez qu’il existe de puissantes options de contrôle parental à votre disposition. À la fin, vous aurez un contrôle total sur ce que vos enfants peuvent télécharger, voir et jouer, ainsi que sur la durée pendant laquelle ils peuvent jouer un jour donné. De plus, vous pourrez tout contrôler depuis votre téléphone.

Tout d’abord, vous devrez créer un compte Nintendo pour votre enfant. Le processus est légèrement différent de si vous en prépariez un pour vous-même ou pour un autre adulte. Une fois cela fait, il sera temps de configurer le contrôle parental sur Nintendo Switch. Ainsi, votre enfant ne pourra pas accéder à certains contenus ou visionner certaines vidéos. Vous pouvez également faire en sorte qu’ils ne puissent rien acheter sans votre mot de passe. Vous pouvez également déterminer combien de temps ils sont autorisés à jouer chaque jour. Si vous en avez besoin, vous pouvez également verrouiller le commutateur afin qu’il soit inaccessible pendant une durée spécifiée ou indéfinie. Une fois que tout est en place, vous pourrez afficher les paramètres de contrôle parental et l’activité des enfants à partir de votre téléphone.

Nous pouvons vous aider à comprendre l’application de contrôle parental Nintendo Switch, si vous le souhaitez. Après tout, c’est là que vous pouvez déterminer s’il faut ou non mettre en liste blanche les jeux Nintendo Switch via le contrôle parental.

Meilleurs accessoires Nintendo Switch

Votre expérience peut être grandement améliorée avec les meilleurs accessoires Nintendo Switch. Pour commencer, tout le monde devrait au moins avoir une carte microSD puisque le Switch et le Switch Lite n’ont que 32 Go de stockage interne tandis que le Switch OLED n’est que légèrement meilleur à 64 Go. Cela signifie que vous pouvez facilement manquer de place après avoir joué à une poignée de jeux – environ trois gros jeux sur Switch et Switch Lite et environ six gros jeux sur Switch OLED.

Cartes de capture Nintendo Switch

Vous envisagez de diffuser le gameplay de la Nintendo Switch sur Twitch ou sur un autre service de streaming ? Vous aurez besoin de l’une des meilleures cartes de capture Nintendo Switch. Ceux-ci se connectent entre votre Switch et un ordinateur afin que vous puissiez partager vos jeux préférés avec d’autres. Si vous avez installé une caméra, vous pouvez même vous montrer dans un coin pendant que vous jouez.

Manettes et étuis Nintendo Switch

Compte tenu de la nature portable de chaque console de la gamme Switch, chaque propriétaire de Switch doit avoir un étui de protection afin que vous puissiez l’emporter avec vous sans l’endommager. C’est particulièrement vrai si le commutateur est entre les mains d’enfants, car il est plus probable que ce matériel coûteux se brise s’il tombe ou s’il est mal manipulé.

De plus, si vous êtes un joueur compétitif ou quelqu’un qui aime jouer à des jeux en solo, vous devriez vraiment envisager de vous procurer l’un des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch. Ils se sentent beaucoup plus à l’aise que les Joy-Cons colorés car ils ont en fait une poignée ergonomique et sont conçus plus comme un contrôleur traditionnel. Les bons sont dotés de fonctions de grondement, de commandes de mouvement et de capacités de numérisation amiibo. Si vous aimez l’idée d’un moyen plus confortable de tenir votre Switch mais que vous ne voulez pas nécessairement payer pour un autre contrôleur, l’achat de l’une des meilleures poignées de confort fera l’affaire. Ceux-ci glissent sur votre Switch en mode portable, ce qui facilite grandement la tenue de la console pendant de longues périodes.

Casques Nintendo Switch

Il est également agréable d’avoir l’un des meilleurs casques sans fil pour Nintendo Switch afin que vous puissiez mieux entendre le son de votre jeu sans déranger ceux qui vous entourent tout en jouant en mode portable. Cependant, seule une poignée de jeux Switch, comme Fortnite, prennent en charge le chat vocal, alors ne vous attendez pas à tirer une tonne d’utilisation du micro à moins que vous ne jouiez spécifiquement à ces jeux.

Que sont les amiibo et que font-ils ?

En parlant de ça, les amiibo sont de petites figurines qui représentent des personnages de jeux Nintendo. Ils contiennent des puces NFC qui peuvent être numérisées pour faire bouger les choses dans certains jeux. Les plus importants sont sans doute les amiibo Super Smash Bros. car ils vous permettent de travailler sur un personnage, puis d’enregistrer ses statistiques sur l’amiibo.

Un autre ensemble important est l’amiibo le plus utile pour Legend of Zelda: Breath of the Wild car ils peuvent faire apparaître des objets supplémentaires dans le jeu comme le cheval légendaire, Epona ou une armure spéciale. Enfin, les cartes amiibo Animal Crossing sont très importantes parmi les joueurs car elles vous permettent d’inviter des villageois spécifiques sur votre île au lieu d’avoir à attendre qu’une autre au hasard apparaisse. Il convient de noter que les amiibo peuvent être très chers s’ils sont sur le marché depuis un certain temps et que la disponibilité en magasin est devenue rare.

Meilleurs jeux Nintendo Switch

Vous devriez être prêt à jouer maintenant ! Entrez dans un jeu et amusez-vous! Besoin de suggestions sur de nouveaux jeux à acheter ? Nous vérifions constamment tous les derniers titres afin que nous puissions vous apporter les meilleures recommandations sur ce qu’il faut jouer. Assurez-vous d’explorer tous les meilleurs jeux Nintendo Switch. Il y en a pour tous les types de joueurs et de préférences. Sans oublier, il existe plusieurs jeux Switch gratuits si vous souhaitez les vérifier. Gardez simplement à l’esprit que le Switch Lite ne peut pas jouer à certains jeux Switch.

Vous voudrez certainement regarder tous les jeux Zelda, les jeux Pokemon et les jeux Mario, car ils constituent certaines des plus grandes expériences exclusives sur Switch.

Ne vous inquiétez pas, il existe également plusieurs jeux Switch pour adultes pour divertir les joueurs confirmés. Nous vous recommandons également de consulter les meilleurs jeux Switch indépendants, car il existe plusieurs joyaux cachés à découvrir.

Dépannage

Vous rencontrez des problèmes avec votre Nintendo Switch ? Nous pouvons vous aider à résoudre les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec notre guide de dépannage Nintendo Switch. Essayez tout ce que vous pouvez pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrez avec votre Switch avant de choisir d’appeler Nintendo.

Jouer sur

Nintendo Switch est l’une des meilleures consoles de jeu que Nintendo ait jamais conçues, mais c’est aussi l’une des plus uniques. Et avec un énorme catalogue de nouveaux succès, de favoris indépendants et de vieux classiques, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour obtenir une Nintendo Switch. Vous rencontrerez forcément un ou deux problèmes dans votre processus de configuration, alors assurez-vous d’utiliser l’un de nos nombreux guides pratiques pour vous aider à tout configurer.

