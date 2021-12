Guide du débutant : Comment configurer et démarrer avec votre nouveau HomePod

Si vous venez de vous procurer un nouveau mini haut-parleur intelligent HomePod ou si vous avez réussi à trouver le HomePod original plus grand et toujours en vente, nous avons une tonne d’informations à partager avec vous pour rendre votre expérience encore meilleure. La configuration de votre HomePod est simple, et nous l’avons rendue encore plus facile : voici un guide complet pour vous aider à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec votre HomePod.

Comment démarrer avec HomePod :

Qu’est-ce que le HomePod ?

En bref : c’est la réponse d’Apple à la gamme d’enceintes Amazon Echo. Il s’agit d’un haut-parleur dédié qui prend en charge Siri pour accéder aux accessoires de maison intelligente Apple Music et HomeKit.

Pour être plus précis, le HomePod d’origine est un système audio haut de gamme emballé dans un boîtier de 7 pouces de hauteur. Il a une conception audio spécialement conçue pour produire un son de qualité dans toute votre pièce, même si elle se trouve dans un coin. Le HomePod est tout simplement l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents en matière de son, mais Apple a discrètement abandonné le modèle d’origine au début de 2021.

Le HomePod mini – bien que nettement plus petit, se concentre toujours sur la fourniture d’un son de qualité. Le haut-parleur compact d’Apple est étonnamment puissant, offrant un son qui remplit la pièce pour les petites zones comme les chambres à coucher. La petite taille facilite également son intégration dans des zones telles que les cuisines ou même les salles de bains.

Les deux HomePod intègrent Siri, donc quel que soit celui que vous choisissez, vous pouvez les utiliser pour écouter de la musique via Apple Music, envoyer des messages, passer des appels téléphoniques et contrôler vos appareils compatibles HomeKit. Pour plus de détails sur les différences entre les deux modèles HomePod, consultez notre ventilation complète : HomePod vs HomePod mini.

Comment passer à HomePod depuis Amazon Echo, Google Home ou Sonos

Si vous avez déjà utilisé un haut-parleur intelligent dans la maison mais que vous avez décidé que vous préféreriez être tout-en-un avec l’écosystème Apple, il est temps de changer. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour faciliter la transition dans notre guide : Comment passer à HomePod, qui couvre toutes les questions critiques à considérer avant de basculer.

Comment configurer votre HomePod

Une fois votre HomePod prêt à l’emploi, vous voudrez commencer à l’utiliser immédiatement. En plus de le connecter au réseau Wi-Fi de votre maison, vous devrez faire quelques autres choses pour le configurer – mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert avec notre procédure pas à pas, comment configurer votre HomePod.

Si vous envisagez d’utiliser votre HomePod comme haut-parleur de cinéma maison, vous devrez également savoir comment configurer votre HomePod ou HomePod mini avec Apple TV. Si vous avez des accessoires pour la maison intelligente, vous voudrez également utiliser votre HomePod comme hub HomeKit pour un accès à distance.

Comment utiliser votre HomePod

Maintenant, avec la configuration de votre HomePod, vous vous demandez peut-être toutes les façons dont vous pouvez utiliser votre nouveau haut-parleur intelligent. Avant de passer en revue toutes vos options, nous vous suggérons de commencer par les bases. Utiliser HomePod avec des gestes tactiles, apprendre comment HomePod fonctionne avec Siri et lire 10 trucs et astuces que tout nouvel utilisateur de HomePod devrait connaître devrait vous permettre de démarrer du bon pied.

En ce qui concerne la lecture de musique, vous pouvez découvrir comment utiliser votre HomePod avec Apple Music et comment diffuser la musique de vos amis sur HomePod. Bien que l’intégration avec d’autres services de musique ne soit pas aussi transparente qu’Apple Music, vous pouvez également diffuser Spotify et Pandora sur HomePod.

Pour agrémenter vos sessions d’écoute, vous pouvez profiter de la possibilité d’utiliser les HomePod ou HomePod minis en Stereo-Pairs. En créant une paire stéréo avec vos HomePods, vos morceaux seront lus sur des canaux spécifiques, créant une expérience immersive de type son surround.

En plus de la musique, le HomePod et le HomePod mini servent également de centre de commande pour les appareils HomeKit. Cependant, vous aurez besoin de connaître la terminologie correcte et précisément ce qu’elle peut et ne peut pas faire pour en profiter. Nous couvrons les types d’accessoires et les commandes les plus courants dans les instructions suivantes : comment contrôler votre maison intelligente avec HomePod et comment utiliser Siri avec vos appareils HomeKit.

Grâce à HomeKit et à l’application Home, vous pouvez même utiliser votre HomePod ou HomePod mini comme interphone. La fonction d’interphone signifie que vous pouvez diffuser des messages vocaux dans tous les HomePod de votre maison et directement sur les appareils iOS de tous les membres de votre famille à la demande.

Une autre astuce dans la manche du HomePod est la possibilité de fonctionner comme haut-parleurs pour l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K. Les boîtiers de diffusion en continu d’Apple peuvent diffuser toute l’action à l’écran directement sur l’un ou l’autre modèle de HomePod, comme vous le feriez avec la musique de votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez également utiliser le HomePod ou le HomePod mini comme haut-parleur par défaut sur l’Apple TV 4K. En définissant le HomePod par défaut, vous n’aurez pas à vous souvenir de changer vos haut-parleurs chaque soirée cinéma, ce qui le rend beaucoup plus pratique.

HomePod et confidentialité

Étant donné que le HomePod est lié au compte iCloud d’une personne, vous pouvez vous poser des questions sur le fonctionnement de Siri avec des fonctionnalités telles que la configuration de rappels. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas obligé de laisser tout le monde définir des rappels. Vous pouvez garder ceux-ci privés et partager le HomePod avec tout le monde dans votre maison si vous désactivez les demandes personnelles.

Par défaut, le HomePod permet également aux autres de diffuser de l’audio sur votre haut-parleur intelligent via AirPlay. Vous pouvez sécuriser AirPlay sur votre HomePod en quelques clics dans l’application Home en limitant l’accès aux amis et à la famille uniquement ou à ceux de votre réseau Wi-Fi.

Enfin, étant donné que les deux HomePod sont dotés de microphones et sont toujours à l’écoute, vous devez savoir comment désactiver et personnaliser « Hey Siri » si vous avez des problèmes de confidentialité. Si vous voulez pousser les choses à l’extrême, vous pouvez toujours contrôler votre HomePod avec votre iPhone ou iPad, mais bien sûr, cela enlève l’un des arguments de vente les plus importants du haut-parleur intelligent.

HomePod et accessibilité

Apple a toujours l’accessibilité au premier plan de sa liste de fonctionnalités à implémenter dans n’importe quel appareil, et le HomePod ne fait pas exception. Vous pouvez activer VoiceOver et Touch Accommodations en activant les fonctionnalités d’accessibilité pour votre HomePod. Mieux encore, si ces fonctionnalités sont utilisées sur votre iPhone, elles seront automatiquement configurées sur votre HomePod.

Comment dépanner HomePod

Peu importe à quel point vous suivez parfaitement les étapes de configuration et d’utilisation de votre HomePod, il y aura probablement quelques problèmes qui se produiront pendant son séjour dans votre maison. Peut-être qu’AirPlay ne se connectera pas ou que votre iPhone ne pourra pas s’y associer. Nous couvrons tout cela et plus encore dans notre guide de dépannage du HomePod.

Si vous souhaitez ignorer les étapes de dépannage, vous pouvez le faire si vous savez comment redémarrer ou réinitialiser votre HomePod. Nous fournissons également tous les détails si tout le reste échoue et que vous devez réparer ou remplacer votre HomePod.

Haut-parleur intelligent et plus

Comme vous pouvez le voir, le HomePod et le HomePod mini sont incroyablement faciles à configurer et à utiliser, grâce à l’intégration iOS transparente et aux commandes vocales Siri. Pour tirer le meilleur parti de votre expérience HomePod, nous vous recommandons d’ajouter un abonnement à Apple Music, vous donnant accès à des millions de chansons de haute qualité à la demande. Nous vous suggérons également de vous procurer quelques accessoires de maison intelligente compatibles HomeKit pour encore plus de magie.