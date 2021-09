Guide du débutant de Sable : sept choses que nous aimerions savoir au début

Sable est maintenant sorti et le jeu d’aventure en monde ouvert porte ses inspirations sur ses manches épaisses. Avec une esthétique qui emprunte beaucoup à l’art de Moebius et un gameplay qui emprunte beaucoup à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous pouvez vous lancer dans le premier jeu PC et console du développeur Shedworks en pensant que vous savez à quoi vous attendre. Mais Sable vous réserve bien des surprises. Cela peut sembler être Breath of the Wild moins le combat, mais il diffère également du chef-d’œuvre de Nintendo à bien d’autres égards. Et, si vous attendez le pacifiste Zelda, vous attendez peut-être des mécaniciens qui ne se présenteront jamais.

Voici sept choses que nous aurions aimé savoir lorsque nous nous sommes embarqués pour la première fois dans notre aventure dans le désert.

Vous POUVEZ améliorer votre endurance

Sable est radicalement ouvert, ce qui signifie qu’il est facile de terminer le jeu sans jamais découvrir la zone que vous devez trouver pour améliorer votre endurance. (C’est tellement difficile à trouver, en fait, que je ne pensais pas du tout que vous pourriez améliorer votre endurance pendant environ 10 heures). Mais vous pouvez si vous savez où chercher.

Au début du jeu, avant même de quitter la zone de départ, vous tomberez probablement sur un Chum. Ces créatures flottantes ressemblent à des serpents faits de guimauve et si vous interagissez avec elles, elles vous accorderont un œuf de kéta. Si vous avez joué à Breath of the Wild, où apporter Korok Seeds à Hestu a débloqué des emplacements d’inventaire supplémentaires, vous vous attendez peut-être à quelque chose de similaire dans Sable. Et, en effet, les œufs de kéta fonctionnent à peu près de la même manière.

Mais, pour transformer les œufs Chum en endurance, vous devez localiser le repaire Chum. La maison du Queen Chum est une montagne creusée au sud-ouest de Burnt Oak Station, la première ville vers laquelle vos quêtes vous dirigeront après avoir quitté Ibex Camp. Si vous savez où chercher, le Chum Lair n’est pas trop difficile à trouver (et le sommet brille, ce qui le rend facile à repérer au loin). Allez au repaire de Chum et parlez à la reine Chum. Présentez-lui cinq œufs Chum et elle augmentera votre endurance. Pour la prochaine augmentation, vous aurez besoin de 15 œufs de kéta, puis de 20 ensuite, et ainsi de suite.

Les vêtements et l’équipement ne sont que cosmétiques

En explorant le monde de Sable et en accomplissant des quêtes, vous gagnerez de nouvelles chemises, pantalons, masques, teintures et pièces pour votre hoverbike. Vous vous attendez peut-être à ce que ceux-ci modifient vos statistiques d’une manière ou d’une autre, c’est-à-dire qu’ils rendent votre hoverbike plus rapide ou vous permettent de grimper plus longtemps. Ils ne le font pas ! C’est l’expression du pur joueur. Même les vêtements qui semblent avoir un but, comme le « Top de bloc », ne servent qu’à vous faire ressembler à quelqu’un qui est bon en bloc. Teignez votre vélo en vert, portez un masque flippant, peu importe ! Cela n’affectera pas du tout vos capacités. Certains (comme le masque de l’ombre d’Eccria) sont nécessaires pour terminer une quête. Mais ils ne confèrent aucune capacité en dehors de cette utilisation spécifique.

N’oubliez pas de vendre votre ferraille !

Il y a beaucoup d’articles que vous pouvez vendre à Sable, y compris des insectes que vous trouverez occasionnellement en train de voler autour du monde. Mais l’objet vendable le plus facile à trouver est la ferraille, qui se trouve généralement dans les zones où il y a des machines en ruine, c’est-à-dire la baleine à l’extrême ouest de la carte et le pilier de Trellick au nord. Une fois que vous avez trouvé de la ferraille, vous pouvez l’apporter à Altyn, qui gère un dépôt de ferraille juste à côté de Burnt Oak Station.

Et réduire les dépenses sur les cartes

Comme nous l’avons noté ci-dessus, les masques, les pièces d’aéroglisseur et les vêtements sont purement cosmétiques. Ce qui laisse, fondamentalement, un élément achetable dans le jeu qui remplit une fonction réelle au-delà de l’esthétique : les cartes ! Dans chacune des régions de Sable, il y a un cartographe à côté d’une montgolfière, et ils sont généralement perchés au sommet de l’un des points les plus élevés de la région. Malgré la montée difficile, cela vaut la peine de braver la randonnée jusqu’au sommet. Bien que la carte n’inclue pas les points d’intérêt que vous n’avez pas encore découverts, elle donne un aperçu utile (et détaillé) de la topographie du terrain. Et, si vous parlez au cartographe, il vous décrira les sites importants à voir dans leur région.

Ne vous embêtez pas avec le système de broches

Au début de Sable, vous recevez un miroir que vous pouvez utiliser (en appuyant sur le pare-chocs droit) pour observer le paysage qui vous entoure et déposer des épingles sur les points de repère que vous souhaitez visiter. Mais, d’après notre expérience, c’est un peu trop bancal pour être agréable à utiliser. Et, après environ une douzaine d’heures avec le jeu, nous n’avons jamais eu besoin de l’utiliser. Au lieu de cela, placez des marqueurs sur votre carte et utilisez la boussole merveilleusement intuitive pour vous assurer que vous vous dirigez dans la bonne direction.

Vérifier votre courrier

Dans chaque ville, il y a une boîte aux lettres flottante en forme de haricot où les mémos vocaux adressés à Sable apparaîtront. Assurez-vous de le vérifier quelques cycles jour-nuit après avoir commencé votre vol à voile, car il y a une quête importante que vous ne pouvez pas commencer tant que vous n’avez pas reçu un mémo de quelqu’un à la maison à Ibex Camp.

À propos de votre vélo

Bien qu’il soit utile que la boussole vous indique où se trouve votre vélo, vous n’avez jamais besoin de le suivre. Au lieu de cela, vous pouvez appuyer sur le bouton Y ou triangle pour appeler votre vélo. Ce n’est pas instantané, alors ne vous attendez pas à ce qu’il apparaisse tout de suite. Mais ça viendra. De plus, chaque fois que vous utilisez des déplacements rapides, le vélo sera à proximité à votre arrivée.

De plus, cela peut sembler évident, mais votre hoverbike ne peut PAS flotter sur l’eau. Vous pourriez vous attendre à ce qu’il glisse sur la surface aussi facilement qu’il glisse sur le sable, mais non. Le vélo coulera et ralentira au rythme d’un escargot si vous le conduisez dans un étang, et il faut 15 secondes agaçantes pour le faire demi-tour et le chasser.

Pour plus de guides Sable, consultez nos conseils sur la façon de trouver le masque Shade of Eccria, ainsi que le masque de marchand.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.