Guide du débutant Deathloop pour PS5: Trucs et astuces

Le développeur Arkane a toujours présenté Deathloop comme un casse-tête de meurtre, encourageant (et même nécessitant) plusieurs parties à mesure que les joueurs apprennent plus d’informations et se rapprochent de la rupture de la boucle. Deathloop a fait l’objet de critiques élogieuses et est rapidement devenu l’un des meilleurs jeux PS5 du marché. Si vous ne faites que le ramasser et que vous avez du mal à démarrer, nous avons rassemblé quelques trucs et astuces pour vous aider à trouver votre place sur l’île de Blackreef.

Désactivez le multijoueur si vous le souhaitez

Source : Bethesda

Bien que Deathloop ait un composant multijoueur, où une personne peut jouer le rôle de Julianna essayant d’empêcher Colt de terminer sa mission, cela peut être désactivé afin que vous ne jouiez que contre des PNJ. Si vous souhaitez que d’autres joueurs envahissent votre jeu, vous pouvez le configurer de sorte que seuls les amis le puissent ou que toute personne au hasard le puisse. Bien que son aspect PvP ait été fortement commercialisé, il s’agit d’une simulation immersive pour un seul joueur d’Arkane de bout en bout.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Tuez Wenjie en premier pour débloquer Infusion

Source : Bethesda

La boucle d’ouverture du jeu sert de tutoriel pour familiariser les joueurs avec Blackreef et ce qu’ils vont faire. Après avoir terminé cela, Deathloop permet aux joueurs de choisir exactement quand et où ils veulent aller ensuite. Je recommande fortement de terminer la quête Ubiquity en premier. Vous serez chargé de tuer le Dr Wenjie Evans au Complexe au cours de l’après-midi. Ce qui rend cette mission si spéciale, c’est que c’est ainsi que vous pouvez déverrouiller Infusion, vous permettant de conserver vos armes, dalles et babioles entre les courses au lieu de les perdre à la mort.

Bien que Wenjie ne laisse pas tomber une dalle que les joueurs doivent ramasser, elle n’est pas sans ses propres pouvoirs. Appelez-la vaniteuse, narcissique ou ce que vous voulez ; elle s’est clonée plus d’une douzaine de fois. Il est préférable de tuer chacun de ces clones avant de terminer la quête Ubiquity, car ils ramperont dans toute la zone, vous empêchant potentiellement de déverrouiller Infusion.

Infusez votre équipement

Source : Android Central

Une fois que vous avez déverrouillé Infusion, vous voudrez noter les armes, bibelots et dalles que vous souhaitez conserver entre les boucles. Seuls les objets infusés resteront avec vous en permanence après votre mort. Tout le reste disparaît, perdu dans l’éther (bien que vous puissiez toujours les déverrouiller ou les retrouver dans le jeu).

Pour infuser des objets, vous devrez récolter des résidus, qui peuvent être trouvés dans des objets aléatoires sur chaque carte. Vous reconnaîtrez un objet avec un résidu lorsque vous le verrez car il sera entouré de cette aura sombre. Plus l’objet est gros, plus vous gagnez de résidus. Julianna et les visionnaires abandonnent également beaucoup de résidus qui peuvent être collectés à leur mort.

Bien que vous puissiez collecter des résidus sur une carte, vous ne pouvez pas l’utiliser avant d’être entre les missions et de pouvoir accéder à l’écran de chargement de Colt. Cela vous empêche d’infuser des objets à la volée. De plus, tous les résidus sont perdus une fois qu’une boucle est réinitialisée, alors utilisez-la ou perdez-la.

Les tourelles sont vos amis… lorsqu’elles sont piratées

Source : Android Central

Les tourelles dans Deathloop peuvent être le fléau de votre existence, mais elles n’ont pas besoin de l’être. En utilisant le Hackamajig de Colt (heureusement l’un des rares objets permanents qui n’a pas besoin d’être infusé), vous pouvez réquisitionner des tourelles et les faire attaquer les ennemis. Je ne saurais trop insister sur son utilité, surtout lorsque vous pouvez transporter des tourelles sur la carte. Faire cela rend les missions tellement plus faciles, et vous n’avez même pas à vous salir les mains vous-même. Laissez simplement les tourelles faire tout le travail pour vous.

D’autres objets peuvent être piratés pour distraire les ennemis ou ouvrir des portes, mais j’ai trouvé que le piratage des tourelles était le plus utile.

Utiliser des pistolets avec un suppresseur

Source : Android Central

Le PT-6 Spiker est présenté comme une arme silencieuse qui tire des clous, mais j’ai trouvé qu’il est assez inutile dans la pratique. Lorsque vous optez pour des mises à mort silencieuses, il est beaucoup plus pratique d’obtenir un pistolet approprié avec un suppresseur attaché. Bien que vous ne puissiez pas en attacher un vous-même, vous pourrez trouver des pistolets de rareté bleus, violets ou orange dotés de suppresseurs intégrés, comme le Tribunal. Vous pouvez tirer sur un éternaliste sans alerter l’autre qui se tient à cinq pieds de distance. Les pistolets ont juste assez de punch que vous ne pouvez pas obtenir avec le PT-6 Spiker.

Tuez Julianna pour récupérer vos Reprises

Source : Bethesda

Qu’elle soit contrôlée par un autre joueur ou par l’IA, Julianna n’envahit votre carte que lorsqu’un visionnaire est présent. Lorsque cela se produit, vous ne pourrez pas quitter la carte tant que vous n’aurez pas piraté les tours radio et déverrouillé vos tunnels d’évacuation. Techniquement, vous n’avez pas besoin de tuer Julianna, mais c’est certainement encouragé si vous manquez de Reprises.

La capacité de Reprise est en fait une refonte pour Colt, lui donnant trois vies avant la mort au lieu d’une seule. S’il ne vous reste qu’une vie et que vous voyez que Julianna a envahi votre jeu, la tuer réinitialisera vos Reprises, vous accordant ces deux vies supplémentaires. Si vous avez les trois Reprises pendant que Julianna entre dans le niveau, il serait peut-être préférable de l’éviter pendant un moment. de cette façon, vous pouvez la tuer quand c’est vraiment bénéfique pour vous.

N’ayez pas peur de la mort

Source : Bethesda

Comme son nom l’indique, Deathloop est tout au sujet de la mort. C’est inévitable et vous ne devriez pas avoir peur de mourir constamment, même sans moyen de sauver l’écume. La mort signifie la progression et la connaissance dans Deathloop. Chaque fois que vous mourrez, vous reviendrez avec de nouvelles informations qui peuvent vous aider à faire un pas de plus pour tuer les huit visionnaires et enfin briser la boucle.

Conseils pour rompre la boucle

Si vous avez l’un de vos propres conseils que vous avez rencontrés en jouant à Deathloop, n’ayez pas peur de sonner dans les commentaires ci-dessous. Ce n’est en aucun cas une liste exhaustive, et étant donné le nombre de façons dont vous pouvez aborder les missions dans Deathloop, il y aura fréquemment de nouvelles découvertes. Faites-nous savoir ce qui fonctionne pour vous.

Briser la boucle

Boucle de la mort

Mourir et mourir encore

Deathloop respire le style dans un puzzle de meurtre passionnant qui ne sera pas oublié de si tôt. Incarnez Colt sur l’île fictive de Blackreef alors qu’il s’efforce de tuer huit visionnaires et d’arrêter la boucle temporelle éponyme.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.