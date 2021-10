Guide du débutant Metroid Dread : Trucs et astuces

Metroid Dread est enfin sorti et prêt à jouer. C’est fou de penser que 19 ans se sont écoulés depuis la sortie du dernier nouveau jeu Metroid, hein ? Une chose est sûre, ce jeu rend hommage à ses racines et est un jeu de tir de plate-forme Metroidvania complet. Il faudra beaucoup de travail pour aller jusqu’au bout, mais ces conseils et astuces utiles vous aideront à y arriver. Si quoi que ce soit, le défi est ce qui en fait l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch du marché.

Comment survivre à une attaque EMMI

Source : Nintendo

Les EMMI ont des capacités de destruction instantanée, vous devez donc vraiment vous fier à la furtivité et aux prouesses athlétiques de Samus pour les éviter à tout prix. Cependant, il y aura des moments où vous serez acculé et votre seule option est de vous battre. Aussi effrayants et puissants que soient ces robots, ils ne comptent même pas comme l’un des patrons de Metroid Dread, qui sont encore plus difficiles à vaincre.

La seule façon pour Samus de les vaincre est d’absorber l’énergie des unités centrales, ce qui lui confère des attaques améliorées. Ensuite, elle peut les vaincre avec l’Omega Stream ou l’Omega Blaster, elle peut les vaincre. Cependant, elle ne pourra pas bouger pendant le chargement de ces tirs, alors planifiez en conséquence.

Continuez à bouger

La chose la plus importante pour assurer votre survie est peut-être de continuer à bouger. Rester immobile vous expose aux attaques et pourrait vous coincer dans un endroit où vous ne voulez pas être. Utilisez les capacités de saut de Samus pour foncer sur vos adversaires ou glisser sous le ventre des ennemis lorsqu’il n’y a pas d’autre option. S’il y a plusieurs plates-formes dans une étape de boss, assurez-vous d’en profiter.

Contrer vous donne plus de butin

Les choses se passeront beaucoup plus facilement si vous vous entraînez à contrer et à parer les attaques ennemies. Appuyez simplement sur le bouton X au bon moment. Chaque ennemi a une sorte de tell qui vous permet de savoir quand il est temps de parer. Par exemple, les EMMI s’allument en rouge, mais atteindre ce timing demandera un peu de pratique. Vaincre un ennemi après avoir contré vous donne plus de butin et d’énergie, cela vaut donc la peine de le faire.

Obtenez une mise à niveau

Tout au long de l’aventure de Samus, elle aura la possibilité d’améliorer son costume et son équipement. Gardez simplement un œil sur les statues Chozo et utilisez-les pour obtenir vos améliorations de capacité.

Perdu? Vérifiez votre carte

Vous ne savez pas où aller ensuite ? La réponse est probablement juste une pièce dans laquelle vous n’êtes pas encore entré. Ouvrez votre carte et dirigez-vous vers toutes les pièces inexplorées et vous ferez probablement avancer l’intrigue.

Utilisez toutes les armes que vous avez dans votre arsenal

Il est incroyablement facile de ramasser des missiles plus gros et diverses armes pendant que vous êtes en déplacement, alors n’ayez pas peur d’utiliser les armes et les projectiles dont vous disposez au lieu de les accumuler pour un moment spécial.

Guérissez souvent

L’utilisation des stations de recharge totale restaurera complètement l’énergie et les missiles de Samus. Pour les utiliser, placez-vous simplement devant eux et Samus interagira automatiquement avec lui. Il existe également des stations de recharge énergétique qui ne font que restaurer spécifiquement sa santé.

De plus, vous trouverez des réservoirs d’énergie et des pièces d’énergie dispersés dans les niveaux. Quatre parties d’énergie forment un réservoir d’énergie. Assurez-vous de prendre le temps de les collecter car ils ajoutent 99 d’énergie à votre total.

Enfilez vos tenues

Samus participe à l’une de ses missions les plus folles à ce jour et elle utilise de nombreuses nouvelles techniques furtives pour survivre. Vous allez devoir maîtriser ses nouveaux pouvoirs et maîtriser ses anciens pour aller loin. Ces trucs et astuces devraient vous aider à le faire.

