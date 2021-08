Guide du débutant sur le langage des crypto-monnaies

Ce sont les crypto-monnaies les plus pertinentes 1:07

New York (CNN Business) – Investir dans les crypto-monnaies nécessite un appétit pour le risque et un vocabulaire totalement nouveau. Ceci est un guide pour débutants sur les bases des mots qui sont utilisés dans ce monde.

Bitcoin

Le Bitcoin est une crypto-monnaie créée en 2009 par une ou plusieurs personnes inconnues avec le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Contrairement aux devises traditionnelles, telles que le dollar américain, le bitcoin n’est pas contrôlé par une banque ou un gouvernement. C’est de loin la crypto-monnaie la plus précieuse et la plus populaire utilisée aujourd’hui.

Blockchain : chaîne de blocs, en espagnol

La blockchain fait référence au grand livre numérique et à la technologie clé sur laquelle la plupart des crypto-monnaies sont basées, aux jetons non fongibles (dont nous parlerons plus tard) et à d’autres éléments numériques uniques.

La blockchain peut être utilisée pour stocker toutes sortes d’informations. Cependant, son utilisation la plus courante à ce jour est l’enregistrement des transactions de crypto-monnaie. Lorsqu’une transaction est effectuée, elle est saisie dans ce grand livre public, qui est géré par un réseau mondial de pairs. C’est-à-dire des millions d’ordinateurs, dans le cas du bitcoin.

La blockchain est la clé de l’attrait du bitcoin : étant une base de données décentralisée, aucune personne ni aucun groupe ne peut la contrôler. Justement, contrairement à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain, qui est gérée par une banque centrale.

Achetez le f **** ing dip (BTFD): achetez bas

Un cri de ralliement sur le marché de la cryptographie, incitant les investisseurs à acheter lorsque les prix baissent.

Coinbase

La principale plate-forme d’échange de crypto-monnaie. La société est devenue publique en avril dernier, ce que beaucoup ont vu comme un tournant dans l’arrivée des crypto-monnaies sur le marché grand public.

Crypto-monnaies

Système monétaire entièrement numérique, composé de « pièces » ou de « jetons » contrôlés par un grand livre décentralisé.

Dogecoin

Le bizarre de la famille crypto a commencé comme une blague basée sur le mème “doge” de 2013. Mais, alors que les crypto-monnaies gagnaient de l’intérêt dans les arènes traditionnelles, le dogecoin est devenu un succès inattendu.

Il a maintenant une capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars et est en hausse de plus de 5 000 % jusqu’à présent cette année. De plus, contrairement à ses frères et sœurs plus populaires, un seul dogecoin est toujours bon marché – il a atteint un sommet historique d’environ 45 cents en avril. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un investissement intelligent.

Elon Musk

Le PDG de Tesla, dont les tweets sont connus pour déclencher une augmentation de la valeur des crypto-monnaies comme le bitcoin et le dogecoin.

Ethereum

Un logiciel open source basé sur la blockchain qui contrôle la crypto-monnaie Ether. Il s’agit de la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, avec près de 300 milliards de dollars.

FUD

Il vient de l’anglais « peur, incertitude, doute », qui signifie respectivement peur, incertitude et doute.

Dans le jargon de la crypto-monnaie, FUD fait référence à des informations négatives qui pèsent sur la valeur d’un actif.

HODL

Selon la personne à qui vous demandez, il s’agit soit d’une faute de frappe populaire, soit de l’abréviation de l’expression « tenir bon pour la vie » utilisée par les taureaux Bitcoin en réponse à FUD.

La légende du bogue remonte à un article de 2013 sur le forum bitcointalk intitulé “JE SUIS HODLING”. Dans ce document, un investisseur en bitcoins apparemment ivre a parlé avec colère de la conservation de la crypto-monnaie malgré sa chute drastique. Des mèmes ont été créés et le terme est devenu l’abréviation d’une stratégie d’investissement.

Exploitation minière : exploitation minière

Le processus complexe par lequel de nouveaux bitcoins sont mis en circulation. L’exploitation minière n’est pas pour les amateurs : elle nécessite des ordinateurs puissants qui résolvent des énigmes mathématiques complexes pour créer un nouveau “bloc” dans la blockchain.

Ce processus consomme beaucoup de puissance de calcul et d’électricité, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’impact environnemental du bitcoin.

NFT : jetons non fongibles

Les jetons non fongibles (NFT) sont des éléments de contenu numérique liés à la blockchain Ethereum. “Non consommable” signifie essentiellement unique, quelque chose qui ne peut pas être remplacé, contrairement, par exemple, à un billet d’un dollar qui peut être substitué à n’importe quel autre billet d’un dollar.

En termes simples, les NFT transforment les œuvres d’art numériques et autres objets de collection en actifs uniques et vérifiables.

Satoshi Nakamoto

Pseudonyme qui fait référence à la personne (ou aux personnes) qui a inventé le bitcoin. Sa véritable identité reste inconnue.

Satoshis, alias “Sats”

La plus petite unité de bitcoin enregistrée sur la blockchain, équivalente à un millionième de bitcoin.

Portefeuille: portefeuille / portefeuille

Comme l’objet physique dans lequel vous transportez votre argent et vos cartes, un sac à main (ou portefeuille) dans le monde des crypto-monnaies est un endroit pour stocker de la monnaie numérique. La principale chose à savoir à ce sujet est que vous ne devriez jamais, jamais, perdre ou oublier votre mot de passe.