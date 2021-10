Guide du débutant ultime du nouveau monde

New World est un MMORPG d’Amazon Games se déroulant sur l’île mythique d’Aeternum. Pendant des milliers d’années, des explorateurs se sont aventurés sur l’île à la recherche de sa mystérieuse ressource connue sous le nom d’Azoth. Cette substance confère le pouvoir et la vie éternelle, mais souvent à un prix et a conduit à la corruption de l’île ainsi que des anciens maîtres de l’île à presque disparaître.

Dans cette vidéo, DeVante parle de toutes les choses importantes qu’un débutant doit savoir sur New World avant de commencer à jouer. Il explique comment maximiser le gain d’XP afin de monter de niveau plus rapidement ainsi que comment réduire le temps de déplacement dans les jeux. Plus tard dans la vidéo, DeVante détaille les combats, les armes, les types de dégâts et les ensembles d’armures de New World, ainsi que des conseils sur les compétences commerciales telles que la collecte et l’artisanat.

New World est sorti sur PC le 28 septembre 2021 et est désormais disponible via Amazon ou Steam.