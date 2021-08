Guide du défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima: tous les emplacements du défi de tir à l’arc

in

Les défis de tir à l’arc Ghost of Tsushima sont l’un des nouveaux essais de l’île d’Iki auxquels Jin peut participer.

Cependant, ils ne sont pas toujours faciles à trouver et les difficultés les plus difficiles méritent le surnom de « défi ». Voici où trouver chacun et comment les effacer en moins de sept secondes.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 1



Le premier emplacement est à l’est de Lone Spirit Falls, à une courte distance du marqueur de carte. Vous saurez que vous êtes au bon endroit car les PNJ qui organisent l’essai vous approchent et démarrent le didacticiel du défi de tir à l’arc.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 2



Pendant que vous êtes dans la région, dirigez-vous un peu plus au nord jusqu’au promontoire de Raider pour relever le prochain défi. Vous devrez cependant vous attaquer à la zone d’essai.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 3



Les deux prochains emplacements sont près du champ de bataille de Kidafure. L’un est directement au sud de l’étiquette de la carte Battlefield. Les archers tirent sur des lanternes sur une maison, il est donc difficile de les rater.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 4



Il y a un autre défi plus à l’est du champ de bataille, bien que ce soit en quelque sorte au milieu de nulle part. Voyagez rapidement jusqu’au temple de la forêt nuageuse, puis dirigez-vous vers le nord-ouest si vous n’avez pas envie de faire le trajet depuis le champ de bataille de Kidafure. Cette fois, les raiders tirent sur des cibles près d’une cascade.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 5



Voyagez vers le nord-est depuis le dernier défi vers la forêt de Yahata. Les raiders se sont installés dans un champ de fleurs roses juste au sud du “Yah” sur l’étiquette de la carte, ils sont donc faciles à trouver.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 6



Le prochain défi est au sud du temple de la forêt nuageuse dans la région de Weeping Mother’s Meadow. C’est techniquement la gorge de Senjo, bien qu’elle ne soit pas près de la gorge elle-même.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 7



Il y a un autre défi dans la partie extrême sud-ouest de l’île, entre Saruiwa et Sarubashi.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Tir à l’arc Challenge emplacement 8



Le dernier défi se trouve au Raider’s Memorial sur la côte sud, mais vous devez d’abord terminer la légende de Tadayori Mythic Tale. Une fois cela terminé, portez l’armure Tadayori, puis vous pouvez commencer le défi final.

Défi de tir à l’arc Ghost of Tsushima | Comment obtenir moins de 7 secondes



Nous vous recommandons d’équiper l’armure de Tadayori pour tout le défi de toute façon. Il augmente votre durée de concentration, la compétence fantôme qui ralentit le temps pendant que vous visez. Assurez-vous d’équiper Jin de charmes qui augmentent également la vitesse d’encoche ou le temps de concentration.

Les défis de tir à l’arc ne sont qu’une partie de la nouvelle extension d’Iki Island. Le tournoi Bokken est un autre test épuisant de vos compétences, et voici où trouver tous les chapeaux, kits de swork et œufs de Pâques à collectionner.