Guide du football | Quels jeux peut-on voir pour Noël ?

24/12/2021

Act à 12h55 CET

Marc del rio

Noël Ce sont généralement ces moments de réunion de famille pour célébrer les vacances. Un moment de retrouvailles et de repos aussi dans le football, où les ligues principales décident d’arrêter pour que ses protagonistes puissent profiter des fêtes loin des terrains de jeux. La Bundesliga, le championnat de France ou la Serie A reste jusqu’en 2022, quelque chose de similaire à Ligue de Santander qui aura encore un dernier match en 2021, celui à jouer dans le 31 décembre à 16h15 CET Valence et Espanyol.

Heureusement pour les fans de football, toutes les ligues ne s’arrêtent pas et en cette période de Noël, des compétitions telles que le Premier League, Ligue portugaise ou Super Ligue turque Ils ont programmé des matchs dont certains sont vraiment réputés et ils promettent de faire le show.

Le ‘Boxing day’, le moment fort du football de Noël

En Angleterre, le traditionnel ‘Boxing Day’ a lieu le 26 décembre, une journée dédiée aux familles à venir dans les stades pour encourager leurs équipes. C’est la grande fête du football anglais, et dans les cinq premières divisions, il y a des matchs. Dans le premier ministre, il y aura un attrayant Manchester City-Leicester, également accompagné d’un Norwich-Arsenal et Aston Villa-Chelsea. Dans le Championnat -deuxième division anglaise- il y aura un Ville de Hull – Blackburn Rovers important pour les visiteurs, qui se battent cette saison pour revenir en première division nationale.

Le 28 décembre, il y aura aussi du football dans le Premier

Et si cela ne suffisait pas, deux jours plus tard, il y aura une nouvelle journée de football en Angleterre, avec Arsenal-Wolves, Southampton-Tottenham et Leicester-Liverpool comme matchs les plus marquants. Tous les matchs de Premier League et les plus remarquables du championnat peuvent être suivis via ‘DAZN’.

Porto – Benfica, duel de style au Portugal

La deuxième ligue la plus renommée qui ne s’arrête pas à Noël est la Ligue portugaise. La compétition portugaise a des matchs programmés entre les 28 et 30 décembre. Le 29, le Le Sporting de Lisboa accueille Portimonense, tandis que le 30, à 22h00 CET, il y aura une passionnante Porto – Benfica avec laquelle l’année sera clôturée dans le football portugais.

En Turquie, double ration : championnat et coupe

Une autre des options les plus attrayantes est dans le Super League turque, dans laquelle le même jour 25 pourra déjà profiter du Galatasaray-Antalyaspor et le grand duel du jour qu’ils joueront Trabzonspor et Istanbul Ba & scedil; ak & scedil; ehir, Ou ce qui est le même, premier contre troisième classé. Fenerbahçe jouera le 26 contre Yeni Malatyaspor, tandis que le Besiktas à partir de Miralem Pjanic les visages seront vus le 27 avant lui Konyaspor, Deuxième classé. De plus, après la dispute du match de championnat, il y aura des réunions du Coupe de Turquie.

La ligue belge ne s’arrête pas non plus

Le football ne s’arrête pas non plus en Belgique, et entre ce dimanche et lundi prochain se jouera la 21e journée de la première division. le Union Saint-Gilloise, leader du championnat, il recevra le 26 à 18h30 à Gand, cinquième place, alors qu’à 13h30, Bruges et Cercle de Bruges ils joueront dans le derby de la ville.

Israël, Ecosse ou Chine, autres options

Comme si tout cela ne suffisait pas, il y aura encore du football sur la scène du reste du monde. Dans Chine, les éliminatoires et la promotion de la relégation sont en cours de décision, tandis que dans le Premier League israélienne, le jour de la Saint-Etienne, Bnei Sakhnine, deuxième place, recevra Maccabi Haïfa, Il occupe la troisième place du classement. Il y aura aussi des matchs en Ecosse, que le jour de la Saint-Étienne, les six matches de la 20e journée se dérouleront selon un calendrier unifié (16h00 CET).

Voici les matchs les plus importants aux dates de Noël :

SAMEDI 25 DÉCEMBRE

08h30 : Lions puissants de Cangzhou – Wuhan

14h00 : Galatasaray – Antalyaspor

dix-sept heures: Trabzonspor – Istanbul Ba & scedil; ak & scedil; ehir

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

13h00 : Canton – Pékin Guoan

13h30 : Cercle de Bruges – Bruges

16h00 : Manchester City – Leicester

16h00 : Norwich – Arsenal

16h00 : Palais de cristal – Tottenham

16h00 : Ville de Hull – Blackburn Rovers

dix-sept heures: Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor

18h30 : Aston Villa – Chelsea

18h30 : Union Saint-Gilloise – Gand

LUNDI 27 DÉCEMBRE

18h00 : Konyaspor – Besiktas

18h30 : Queens Park Rangers – Bournemouth

21h00 : Newcastle – Manchester United

21h00 : Beerschot – Anderlecht

MARDI 28 DÉCEMBRE

13h30 : Arsenal – Wolverhampton

16h00 : Southampton – Tottenham

16h00 : Watford – West Ham United

21h00 : Leicester – Liverpool

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

20h30 : Chelsea – Brighton

21h00 : Lecture – Fulham

21h15 : Brentford – Manchester City

22h00 : Sporting Lisbonne – Portimonense

JEUDI 30 DÉCEMBRE

20h00 : Arouca – Braga

20h30 : Everton – Newcastle

20h45 : Bournemouth – Cardiff

21h15 : Manchester United – Burnley

22h00 : Porto – Benfica

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

14h00 : Real Oviedo – Ponferradina

16h00 : Burgos – Amorebieta

16h15 : Eibar – Real Sociedad B

16h15 : Valence – Espanyol