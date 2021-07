Guide du handball pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

22/07/2021

Le à 16h48 CEST

Handball masculin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 commencera le 24 juillet et se terminera le 7 août, tandis que la femelle commencera le 25 juillet et se terminera le 8 août. La compétition compte un total de 12 équipes pour chaque tournoi, masculines et féminines, et un seul site : le Stade national de Yoyogi. L’Espagne masculine de Jordi Ribera affrontera l’Allemagne, la Norvège et la France en phase de groupes, tandis que l’équipe féminine, dirigée par Carlos ViverIl le fera contre la Suède, la France et le Brésil.

Chaque tournoi est organisé en deux groupes de six équipes et ils joueront tous contre tous en cinq matchs dans la phase préliminaire. Les quatre premiers de chaque groupe accéderont au tour final et joueront le premier contre le quatrième et le deuxième contre le troisième. Du tournoi masculin, les quarts se joueront le 3 août, les demi-finales, le 5 août, et la grande finale, le 7 août. Du tournoi féminin, les quarts se joueront le 4 août, les demi-finales, le 6 août, et la toute finale, le 8 août.

Le champion actuel dans la modalité masculine est le Danemark, qui s’est imposé en finale contre la France 28-26, tandis que le La championne en titre de la modalité féminine est la Russie, qui s’est également imposé en finale contre la France, 19-22. Les Hispaniques sont actuellement champions d’Europe et de bronze du monde, tandis que les Guerriers ils ont remporté les Jeux méditerranéens 2018.

La convocation des Hispaniques par Jordi Ribera

But: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Telekom Veszprém)Central: Raúl Entrerríos (Barça), Daniel Sarmiento (Saint-Raphaël Var Handball)Côté droit: Jorge Maqueda (Telekom Veszprém), Álex Dujshebaev (Lomza Vive Kielce), Eduardo Gurbindo (HBC Nantes)Latéral gauche: Antonio García (Fraikin Granollers), Viran Morros (PSG Handball)Tout à droite: Ferran Solé (PSG Handball), Aleix Gómez (Barça)Le plus à gauche: Ángel Fernández (Lomza Vive Kielce), Valero Rivera (HBC Nantes)Pivot: Adriá Figueras (HBC Nantes), Julen Aginagalde (Bidasoa Irun), Gideon Guardiola (TBV Lemgo)

La convocation des Warriors par Carlos Viver

But: Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Malaga Fertility Corner), Nicole Wiggins (KH-7 Granollers)Central: Alicia Fernández (SCM Ramnicu Valcea), Nerea Pena (Team Esbjerg)Côté droit: Almudena Rodríguez (CS Gloria Bistrita), Paula Arcos (Atlético Guardés), Mireya González (SCM Ramnicu Valcea) Latéral gauche: Alexandrina ‘Shandy’ Cabral Barbosa (CSM Bucuresti), Lara González (ED Besançon)Tout à droite: Marta López (SCM Ramnicu Valcea), Carmen Martín (CSM Bucusresti)Le plus à gauche: Jennifer Gutiérrez (Borussia Dortmund), Soledad López (Malaga Fertility Corner) Pivot: Eli Cesáreo (Super Amara Bera Bera), Ainhoa ​​​​Hernández (Zubileta Evolution Zuazo)

Équipes participantes

Hommes Groupe A : Norvège, France, Allemagne, Brésil, Espagne et Argentine

Hommes Groupe B : Danemark, Suède, Portugal, Japon. Egypte et Bahreïn

Femmes Groupe A : Pays-Bas, Monténégro, Norvège, Japon, Corée et Angola

Femmes Groupe B : Espagne, Russie, Hongrie, Suède, France et Brésil

Calendrier des matchs

Les heures sont affichées en heure d’Europe centrale (CET)Journée 1 masculin (24 juillet)

Norvège – Brésil (2.00h)

France – Argentine (4.00h)

Suède – Bahreïn (7h15)

Allemagne – Espagne (9h15)

Portugal – Egypte (12h30)

Danemark – Japon (14h30)

1re journée féminine (25 juillet)

Pays-Bas – Japon (2.00h)

Russie – Brésil (4.00h)

Monténégro – Angola (7h15)

Norvège – Corée (9h15)

Espagne – Suède (12h30)

Hongrie – France (14h30)

Journée 2 hommes (26 juillet)

Brésil – France (2.00h)

Argentine – Allemagne (4.00h)

Egypte – Danemark (7h15)

Espagne – Norvège (9h15)

Bahreïn – Portugal (12h30)

Japon – Suède (14h30)

2e journée féminine (27 juillet)

Japon – Monténégro (2.00h)

Brésil – Hongrie (4.00h)

Suède – Russie (7h15)

Corée – Pays-Bas (9h15)

Angola – Norvège (12h30)

France – Espagne (14h30)

3e journée masculine (28 juillet)

Danemark – Bahreïn (2.00h)

Suède – Portugal (4.00h)

Japon – Egypte (7h15)

Norvège – Argentine (9h15)

Brésil – Espagne (12h30)

France – Allemagne (14h30)

3e journée féminine (29 juillet)

Pays-Bas – Angola (2.00h)

Espagne – Brésil (4.00h)

Japon – Corée (7h15)

Monténégro – Norvège (9h15)

Hongrie – Russie (12h30)

Suède – France (14h30)

Journée 4 hommes (30 juillet)

Argentine – Brésil (2.00h)

Bahreïn – Japon (4.00h)

France – Espagne (7h15)

Suède – Egypte (9h15)

Portugal – Danemark (12h30)

Allemagne – Norvège (14h30)

4e journée féminine (31 juillet)

Angola – Japon (2.00h)

Monténégro – Corée (4.00h)

Russie – France (7h15)

Brésil – Suède (9h15)

Hongrie – Espagne (12h30)

Norvège – Pays-Bas (14h30)

5e journée masculine (1er août)

Portugal – Japon (2.00h)

Egypte – Bahreïn (4.00h)

Espagne – Argentine (7h15)

Norvège – France (9h15)

Allemagne – Brésil (12h30)

Danemark – Suède (14h30)

5e journée féminine (2 août)

Corée – Angola (2.00h)

France – Brésil (4.00h)

Espagne – Russie (7h15)

Hongrie – Suède (9h15)

Pays-Bas – Monténégro (12h30)

Norvège – Japon (14h30)

Quarts de finale hommes (3 août)

Quarts de finale 1 (2h30)

Quart de finale 2 (6.15h)

Quarts de finale 3 (10h00)

Quarts de finale 4 (13h45)

Quarts de finale femmes (4 août)

Quarts de finale 1 (2h30)

Quart de finale 2 (6.15h)

Quarts de finale 3 (10h00)

Quarts de finale 4 (13h45)

Demi-finales hommes (5 août)

Demi-finale 1 (10h00)

Demi-finale 2 (14h00)

Demi-finales Femmes (6 août)

Demi-finale 1 (10h00)

Demi-finale 2 (14h00)

Finale hommes (7 août)

Match pour la médaille de bronze (10h00)

Match pour la médaille d’or (14h00)

Finale Femmes (8 août)

Match pour la médaille de bronze (10h00)

Match pour la médaille d’or (14h00)