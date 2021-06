Guide du haut débit Now TV

N

ow TV s’est fait un nom en vendant des forfaits TV sans contrat. Il propose des offres haut débit Now TV sur la même base de « sans engagement ».

Now TV et Now Broadband font partie de Sky qui vend ses propres forfaits haut débit et TV. Mais, bien que faisant partie de la même entité, les deux marques opèrent complètement séparément.

Alors que Sky peut lier les clients à de longs contrats, les offres haut débit de Now TV offrent beaucoup plus de flexibilité.

Quels types de haut débit Now TV propose-t-il ?

Propose désormais trois types de haut débit :

Haut débit brillant: Haut débit ADSL avec une vitesse de téléchargement moyenne de 11 Mbps (mégabits par seconde) Fibre Fab: Haut débit fibre avec une vitesse de téléchargement moyenne de 36 Mbps Super Fibre : Haut débit fibre plus rapide avec une vitesse de téléchargement moyenne de 63 Mbps

Les trois offres haut débit de Now TV sont illimitées sans politique de gestion du trafic. Les vitesses varient selon l’emplacement et votre distance par rapport au central téléphonique ou à l’armoire de rue.

Quels types de contrats haut débit Now TV propose-t-il ?

Désormais, TV propose deux types de contrat haut débit :

Pas de contratContrat Epargne 12 mois

Avec l’option « sans contrat », il n’est pas nécessaire de souscrire à un contrat de 12 mois – vous pouvez annuler à tout moment. Cette option s’accompagne de frais d’installation de 60 £. Si vous souscrivez au contrat d’épargne de 12 mois, il n’y a pas de frais d’installation, bien que si vous annulez dans les 12 mois, vous pouvez être soumis à des frais de résiliation anticipée.

Avez-vous besoin d’une offre haut débit sans contrat ?

Tous les fournisseurs de services haut débit ne proposent pas d’offres sans contrat et, pour ceux qui le font, les offres haut débit TV sont désormais assez compétitives.

Le haut débit sans contrat pourrait être idéal pour les types d’internautes suivants :

Les locataires ne sont pas sûrs de la durée de leur contrat de location Les étudiants qui partagent leur temps entre le logement universitaire et la maison Les personnes qui peuvent ne pas passer une vérification de crédit pour un contrat à large bande

Voulez-vous un forfait d’appels téléphoniques?

Désormais, les offres haut débit incluent toutes une ligne fixe et un choix de trois forfaits d’appels téléphoniques :

Appels payants à l’utilisationAppels le week-end et le soirAppels à tout moment

Actuellement, Now TV propose des appels gratuits à tout moment pendant 12 mois. C’est normalement 8 £ par mois, donc opter pour ce forfait d’appels est une évidence car vous obtenez des appels gratuits jusqu’à une heure vers les lignes fixes et mobiles du Royaume-Uni.

Voulez-vous un pass Now TV?

Vous pouvez ajouter des forfaits TV à votre offre haut débit Now TV.

Pour ce faire, vous devrez créer un compte Now TV avec une carte de débit ou de crédit. Vous pouvez enregistrer jusqu’à six appareils compatibles et regarder sur deux en même temps.

Il existe cinq pass TV pour Now TV, chacun offrant différentes chaînes :

Divertissement: Chaînes de divertissement premium dont Sky One, Sky Atlantic et Fox Cinéma Sky: chaînes Sky Cinema plus 1 000 films à la demande Des gamins: Six chaînes pour enfants et télévision à la demande pour enfants Sports aériens: Toutes les chaînes Sky Sports Hayu : Émissions de télé-réalité américaines

Comme avec Now TV internet, vous n’avez pas à vous engager sur des pass Now TV. Ils coûtent généralement quelques livres par mois et vous pouvez annuler à tout moment.

Les passes Sky Sports fonctionnent un peu différemment des autres. Si vous souhaitez simplement regarder un événement sportif en particulier, vous pouvez simplement acheter un laissez-passer d’une journée sans avoir à débourser pour tout le mois.

Qu’est-ce que vous obtenez avec le haut débit Now TV ?

Le Hub Two est très similaire au Sky Q Hub : un routeur 802.11ac double bande avec deux ports LAN de 1 Go.

Désormais, Broadband Buddy propose des contrôles parentaux qui vous aident, vous et votre famille, à rester en sécurité en ligne. C’est gratuit pour tous les clients haut débit Now.

Broadband Buddy vous permet de contrôler les sites Web auxquels votre famille peut accéder. Il aide également à vous protéger des sites Web qui tentent de collecter vos informations privées à votre insu, et des sites qui pourraient endommager votre ordinateur ou d’autres appareils.

Où est disponible le haut débit Now TV ?

Désormais, Broadband fonctionne sur la même infrastructure que sa société mère Sky. Son forfait Brilliant Broadband est ADSL et devrait donc être largement disponible dans tout le Royaume-Uni.

Ses offres Fab Fibre et Super Fibre pourraient ne pas être disponibles partout.

Lorsque vous accédez au site Web haut débit Now, vous pouvez entrer votre code postal et voir quelles offres haut débit Now TV sont disponibles pour votre adresse.

Combien coûte le haut débit Now TV ?

Lorsque vous souscrivez un contrat haut débit Now, vous payez actuellement :

18 £ par mois pour Brilliant Broadband 22 £ par mois pour Fab Fiber 24 £ par mois pour Super Fiber

Cependant, ces prix incluent une remise temporaire, et les prix peuvent changer à tout moment. Il y a toujours un coût de 5 £ pour la livraison du Hub Two. Maintenant, aucune option de contrat n’est accompagnée de frais d’installation de 60 £.

Attention aux tarifs hors contrat

Vous constaterez probablement que le coût du haut débit de Now TV augmente considérablement au cours des 12 premiers mois. Cela s’applique à la fois aux options avec contrat et sans contrat.

Par exemple, après 12 mois, Brilliant Broadband passe de 18 £ par mois à 25 £ par mois.

Quel que soit le type de haut débit Now que vous obtenez, vous devez noter dans votre journal la fin des 12 premiers mois et être prêt à négocier un nouvel accord ou à changer de fournisseur après un an.

Principaux avantages du haut débit Now TV

Offre des options de contrat et sans contratAucune vérification de crédit pour le haut débit sans contrat Désormais, le haut débit appartient à SkyFlexibility pour ajouter des forfaits d’appels téléphoniques et des forfaits TV Haut débit illimité sans gestion du traficDes offres simples et faciles à comprendre

Comment comparer les offres haut débit

Lorsque vous comparez les offres haut débit, vous devez effectuer une analyse des coûts appropriée pour déterminer l’offre la moins chère.

Pour ce faire, additionnez les coûts mensuels sur la durée du contrat, ajoutez les frais d’installation, déduisez les remises en argent ou les récompenses, puis divisez le chiffre par la durée du contrat pour obtenir un coût mensuel effectif.

Par exemple, un contrat haut débit Now de 12 mois coûte 60 £ à mettre en place et 18 £ par mois coûtera effectivement 23 £ par mois.

Comment puis-je obtenir la meilleure offre haut débit Now TV ?

Pour obtenir la meilleure offre de Now, vous devrez vous poser les questions suivantes.

Qu’est-ce qui est disponible dans votre région?

Toutes les offres haut débit Now ne sont pas disponibles partout. Vous pouvez vérifier ce qui est proposé là où vous habitez en saisissant votre code postal sur le site Web à large bande Now. Certaines adresses ne pourront obtenir que Brilliant Broadband, tandis que d’autres pourront également obtenir Fab Fiber ou Super Fiber.

De quelle vitesse avez-vous besoin ?

Si vous pouvez obtenir les trois forfaits haut débit Now, vous devrez décider quelle vitesse convient le mieux à votre foyer.

Brilliant Broadband sera suffisant pour naviguer sur Internet, diffuser la télévision, des films et de la musique, et connecter quatre à six appareils. Mais cela ne suffira probablement pas pour plusieurs flux de contenu haute définition, les jeux en ligne ou la connexion d’un grand nombre d’appareils. Fab Fiber ou Super Fiber seront bien mieux pour ces activités.

Vous opposez-vous à un contrat?

Désormais, les accords haut débit sans contrat sont assortis de frais d’installation de 60 £, bien que le coût mensuel de chaque forfait reste le même. Si vous pensez que vous allez rester chez vous et que vous pouvez vous permettre le haut débit pendant un an, le contrat d’épargne de 12 mois vous fera économiser de l’argent.

Vous souhaitez des appels avec votre forfait ?

Désormais, le haut débit offre parfois des appels gratuits à tout moment pendant 12 mois, mais vous devrez payer pour cela par la suite. Si ce package d’appels n’est pas inclus, réfléchissez bien avant de l’ajouter. Vous pourrez peut-être vous débrouiller avec votre allocation d’appels mobiles et des applications telles que WhatsApp et Zoom, qui seront couvertes par votre allocation de données illimitée.

Souhaitez-vous ajouter un pass Now TV ?

Si vous achetez un pass Now TV, vous pouvez l’annuler à tout moment. Vous pouvez regarder le pass sur votre PC, smart TV, iPad, smartphone ou console de jeux. Vous aurez besoin d’une boîte ou d’une clé Now TV pour le regarder sur votre téléviseur.