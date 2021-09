Guide du marketing par e-mail à froid

Technique de growth hacking pour se faire connaître, le cold emailing (ou cold mail dans la langue de Molière) est une méthode de prospection par email. Alors que dans les années 1980, l’ère du porte-à-porte était à son apogée, l’avènement d’Internet a radicalement changé la donne. Aujourd’hui, l’objectif n’est plus de vendre à tout prix, mais d’offrir au client une relation personnalisée où il se sente reconnu. Le placer au cœur de toutes les attentions est devenu indispensable pour le conquérir et le retenir.

Appelé aussi « outreach emailing » ou « drip emailing », le cold emailing est tout simplement un email de prospection automatisé optimisé pour générer rapidement des leads qualifiés. Le message est envoyé à un prospect cible sans que le vendeur ait été en contact avec lui au préalable, ni qu’il ait lui-même demandé une interaction avec l’entreprise. L’objectif est justement de déclencher un contact spontané avec le prospect. L’emailing froid doit donc s’appuyer sur un message clair et une proposition à forte valeur ajoutée pour attirer son attention.

En un mot, le cold emailing pourrait être comparé à la version 2.0 de son ancêtre, le cold calling. Le fameux phoning des années 90 où les commerciaux étaient les rois du pitch pour un démarchage téléphonique acharné aux résultats parfois peu concluants.

Pour rappel, le growth hacking est un état d’esprit, une véritable méthodologie, visant à atteindre une croissance rapide et significative grâce à un ensemble de pratiques et techniques de marketing digital, et ce à moindre coût. L’objectif est de promouvoir un produit ou un service (via, par exemple, les réseaux sociaux) afin de mesurer l’enthousiasme des internautes.

Cold emailing : un pouvoir de prospection pour générer des résultats

Comme toute entreprise en quête de rentabilité, convertir vos visiteurs en prospects puis en clients est vital pour développer votre activité. Mais pour obtenir des résultats probants, comme pour toute campagne de prospection commerciale, quelques bonnes pratiques sont indispensables.

L’emailing froid ne fait pas exception. La prospection à froid nécessite de relever des défis pour se différencier de la concurrence dont les emails affluent dans les boîtes de réception.

Pour mener une campagne efficace, il est donc essentiel d’adopter une approche de cold emailing parfaitement orchestrée afin d’obtenir un bon taux d’ouverture. Véritable levier de conversion, l’email séduit les décideurs B2B : 22% ont déjà acheté un produit et/ou un service 2 à 3 fois suite à sa réception.

Comment préparer une campagne d’emailing froid réussie

Afin de ne pas être assimilé à du spam, et d’optimiser son taux d’ouverture, le cold email nécessite une attention particulière dans sa création et sa rédaction. Il doit être synthétique, court, et au point de susciter l’envie.

Ne perdez pas de vue que son objectif premier n’est pas de vendre, mais d’établir un premier contact avec son destinataire. Vous devez donc parler de lui, et non de vous, de ses envies, de ses attentes et de ses besoins. D’où l’importance de bien connaître sa cible afin de délivrer un message personnalisé et authentique.

Avant de lancer votre campagne d’emailing froid, il est essentiel de :

Définissez qui sont les prospects que vous souhaitez atteindre. Pour y parvenir, créez une forme fictive d’un prospect type (buyer persona). Construisez une liste d’e-mails de vos prospects. Sélectionnez un maximum de critères pour affiner votre ciblage. Rédigez l’email de prospection que vous allez leur envoyer. Soyez persuasif et mettez en valeur un titre accrocheur, tout en humanisant votre message. Terminez-le par un call-to-action sous forme de courte question (pensez également à préparer un email de suivi). Automatisez votre processus pour gagner un temps considérable.Analysez les résultats de votre campagne (taux d’ouverture, taux de réponse, etc. ).Gérez les retours que vous avez reçus (une réponse positive signifie un premier contact pour une éventuelle rencontre !)

5 conseils de marketing par e-mail à froid pour atteindre de nouveaux prospects

1. Identifier le profil de prospect idéal

Identifier un profil type prospect idéal est essentiel pour comprendre les centres d’intérêt des destinataires et ainsi communiquer efficacement. Un email froid qui cible spécifiquement un segment de clientèle augmente les chances que cet email soit ouvert, son taux d’ouverture.

Une autre façon d’identifier les profils des prospects les plus susceptibles d’être réceptifs aux e-mails froids consiste à effectuer un sondage en ligne. Une courte enquête en ligne permet de collecter rapidement un grand volume de données et ainsi de comprendre les attentes des prospects.

2. Créez une liste d’adresses e-mail

Tenir une liste d’adresses e-mail des prospects est obligatoire pour automatiser le processus et attribuer un profil type à chaque adresse e-mail. Plus qu’une simple liste d’adresses email, cette base de données doit être utilisée pour stocker et visualiser rapidement les informations de prospects associées à chaque adresse email.

Pour alimenter cette liste, vous devez soit collecter les adresses e-mail sur votre page de destination, acheter un carnet d’adresses e-mail auprès d’une entreprise ou utiliser des outils comme Signalhire pour trouver des adresses e-mail professionnelles en quelques secondes et vous connecter avec les personnes qui comptent pour votre entreprise.

3. Créez un e-mail froid accrocheur

Les destinataires ne passent que quelques minutes tout au plus à consulter leur boîte mail et à peine quelques secondes pour voir si le contenu d’un email les intéresse. Une bonne prise en main est donc indispensable pour garantir un bon taux d’ouverture des emails froids.

Voici quelques conseils pour rédiger un email froid qui séduira vos prospects :

Évitez toute adresse e-mail suggérant du spam. Une adresse de type « contact », « info » ou « noreply » n’est pas souhaitable. Rédigez une ligne d’objet d’email qui se démarque du reste de la boîte aux lettres du prospect. En utilisant des caractères spéciaux, des symboles ou encore des emojis, l’objet de l’email se démarque visuellement des autres emails avant même d’être ouvert. Le contenu doit être lisible et synthétique. Quelques phrases explicites, des éléments graphiques pour faciliter la lecture et mettre en valeur l’offre. Le lecteur doit être capable de comprendre le contenu en une dizaine de secondes. Mettez-y une partie de la personnalité de l’entreprise. Qu’il s’agisse d’un mot pour parler de l’ambition de l’entreprise ou du dirigeant, humaniser un email commercial peut apporter une certaine sensibilité chez certains prospects.

4. Visez la conversion sans paraître intrusif

Être considéré comme un spam ou un courrier indésirable est la pire chose qui puisse arriver à un e-mail froid. C’est pourquoi l’email doit apparaître le moins intrusif possible, annonçant une bonne nouvelle au destinataire de manière directe (sans tomber dans des clichés tels que « Bravo ! Vous êtes l’heureux gagnant de… »).

5. Tester et réitérer

Le test est essentiel pour mesurer l’efficacité de la campagne de cold emailing à petite échelle. Le test est réalisé sur un échantillon, c’est-à-dire un petit groupe de personnes représentatives de tous les prospects qui seront ciblés lors de la campagne.

Des rappels sont obligatoires pour augmenter le taux d’ouverture des emails froids et ainsi espérer élargir sa clientèle. Il est tout de même conseillé de ne pas faire plus de 3 à 4 relances. D’abord parce qu’il ne sert à rien de continuer à envoyer un email qui n’est pas ouvert. Ensuite parce que le fait que vos emails ne soient pas ouverts amènera les services de messagerie à considérer votre adresse comme du spam.