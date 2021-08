Guide du méga raid Pokémon Go Mega Beedrill

Mega Evolution est enfin arrivée dans Pokémon Go et avec elle, Mega Raids ! Une toute nouvelle classe de Raids, les Mega Raids vous permettent, à vous et à vos amis, de défier un Pokémon Mega Evolved. Ce sont quelques-uns des raids les plus difficiles à ce jour, mais ici, chez iMore, nous vous soutenons. Voici tout ce que vous devez savoir pour affronter Mega Beedrill dans Pokémon Go et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous puissiez être entièrement équipé lors de votre aventure Pokémon !

Qui est Mega Beedrill dans Pokémon Go ?

Mega Beedrill, la méga évolution de la génération I’s Beedrill a été l’un des premiers Pokémon Mega Evolved introduits dans Pokémon Go, mais à l’origine, il n’était disponible que via une recherche spéciale. Maintenant, Mega Beedrill arrive enfin dans Mega Raids, vous pouvez donc avoir toute la Mega Energy dont vous pourriez avoir besoin.

En termes de performances, Mega Beedrill est le seul type Mega Evolved Bug et le seul type Mega Evolved Poison disponible à ce jour. Il y aura éventuellement des types d’insectes Mega Evolved plus forts, mais Mega Beedrill a le DPS le plus élevé de tous les types de poison. Quoi qu’il en soit, il s’agit très certainement d’un canon en verre.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Mega Beedrill dans Pokémon Go ?

De type Insecte et Poison, Mega Beedrill est capable d’infliger des dégâts de type Insecte, Poison et Vol. Ses faiblesses incluent Fire, Flying, Psychic et Rock, laissant un certain nombre de stratégies gagnantes.

Méga Dracaufeu Y

Que vous planifiez une offensive basée sur le feu ou que vous cherchiez simplement à faire le plus de dégâts, Mega Charizard Y vient en deuxième position derrière Shadow Mewtwo dans ce Mega Raid. En tant que type Fire and Flying, il n’a aucune faiblesse que Mega Beedrill peut exploiter et il subit des dégâts réduits des attaques de type Bug. Vous voudrez vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid pour tirer le meilleur parti du méga boost. Tour de Feu et Brûlure sont l’ensemble de mouvements idéal pour votre Dracaufeu à connaître dans ce Mega Raid.

Mewtwo

Proche de Mega Charizard Y, le légendaire Mewtwo de la génération I est un autre excellent choix pour ce Mega Raid. Les mouvements de type Bug de Mega Beedrill infligeront des dégâts accrus, alors assurez-vous de faire le plein de réanimations et de potions. Heureusement, Mewtwo a été disponible de nombreuses fois, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance de l’ajouter à leur liste. Confusion et Frappe psy sont les mouvements idéaux pour Mewtwo dans ce raid ; cependant, si vous n’avez pas le coup Legacy ou un Elite TM à revendre, Psychique est toujours un choix solide, assurez-vous simplement de ne pas vous éloigner Boule d’ombre, qui est également un mouvement Legacy, et l’un des meilleurs Mewtwo peut avoir.

Méga Rouquin

Pour une offensive basée sur le vol, Mega Pidgeot est un excellent contre pour Mega Beedrill. En tant que type Vol et Normal, il résiste aux dégâts de type Insecte et n’a aucune faiblesse que Mega Beedrill peut exploiter. Vous voudrez vous coordonner avec votre groupe de raid pour tirer le meilleur parti du Mega boost de type Flying et vous voudrez que votre Mega Pidgeot le sache Rafale et Oiseau brave.

Méga Dracaufeu X

Bien qu’il ne soit pas aussi bon que Mega Charizard Y, Mega Charizard X est également un choix solide pour ce Mega Raid. En tant que type Feu et Dragon, il n’a pas de faiblesses pertinentes et il résiste aux dégâts de type Insecte. Si vous pouvez le faire en toute sécurité, vous devrez vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid pour tirer le meilleur parti du méga boost de type Feu. Tour de Feu et Brûlure est également le moveet idéal pour ce Charizard.

Reshiram

La mascotte légendaire de Pokémon Black, Reshiram est un autre excellent compteur pour Mega Beedrill. Malheureusement, sa disponibilité est relativement limitée, ayant été introduite au plus fort d’une pandémie mondiale. Cependant, si vous en avez un, ce type Dragon et Feu résiste aux mouvements de type Bug et n’a aucune faiblesse pertinente pour ce combat. Croc de feu et Surchauffer sont les mouvements idéaux pour Reshiram ici.

Rampardos

Pokémon fossile découvert à l’origine dans la région de Sinnoh de la génération IV, Rampardos est un excellent contre pour Mega Beedrill. En tant que type Rock pur, il ne bénéficiera pas d’un Mega boost, il peut donc y avoir de meilleures options pour les joueurs qui peuvent coordonner l’utilisation d’un Pokémon Mega Evolved, mais à part cela, Rampardos fonctionne très bien et est très courant. En tant que pur type Rock, il résiste aux mouvements de type Vol et Poison. Vous voudrez que vos Rampardos sachent Remettre à sa palce et Éboulement pour ce Mega Raid.

Méga Gengar

Un autre choix solide pour un Pokémon Mega Evolved est Mega Gengar. En tant que type Fantôme et Poison, il résiste aux dégâts de type Poison et Insecte, tout en fournissant également un méga boost aux autres compteurs de type Poison. Ce qui retient Mega Gengar, cependant, c’est son manque de bons mouvements de type Poison. Encore Griffe de l’ombre et Psychique donnez à Mega Gengar le coup de poing dont il a besoin pour éliminer Mega Beedrill.

Moltres

Un autre légendaire de Kanto, Moltres est une excellente option dans ce Mega Raid. De type Vol et Feu, il résiste aux mouvements de type Insecte et n’a aucune faiblesse que Mega Beedrill peut exploiter. Moltres a également été disponible de nombreuses fois, dans les raids, les récompenses de recherche et même en tant que Pokémon Ombre, donc la plupart des joueurs en ont déjà au moins un ou deux. Tour de Feu et Attaque du ciel sont ses meilleurs mouvements pour ce combat ; pourtant Attaque de l’aile ou alors Surchauffer fonctionnent également bien et avec le Pokémon Mega Evolved boostant le Feu ou le Vol, il peut être préférable de se concentrer sur un seul type.

Mega Houndoom

Encore une autre option Mega, Mega Houndoom se comporte très bien contre Mega Beedrill. Il n’apporte aucune résistance ou faiblesse pertinente à ce combat, mais fournira un méga boost aux autres types de feu sur le terrain, alors assurez-vous de vous coordonner avec votre groupe de raid si cela est sûr de le faire. Si vous apportez Mega Houndoom à ce Mega Raid, Croc de feu et Lance-flammes sont les mouvements que vous recherchez.

Lustre

A l’origine rencontré dans la région d’Unova de la génération V, Chandelure est un autre excellent compteur pour Mega Beedrill. En tant que type Ghost and Fire, il résiste aux attaques de type Poison et Bug et n’a aucune faiblesse à exploiter par Mega Beedrill. Il a également été présenté dans plusieurs événements, y compris Halloween, donc la plupart des joueurs actifs en ont au moins un ou deux. Tour de Feu et Surchauffer sont les mouvements que vous voudrez pour votre Chandelure dans ce Mega Raid.

Rhyperior

L’évolution Sinnoh Stone du Rhyhorn de la génération I, Rhyperior se comporte bien contre Mega Beedrill. De type Sol et Rocher, il résiste au mouvement de type Vol de Mega Beedrill et il n’a pas de faiblesses pertinentes. Grâce à sa journée communautaire, ainsi qu’à d’autres événements, la plupart des joueurs en ont au moins un prêt pour ce combat. Vous voudrez que votre Rhyperior sache Remettre à sa palce et Démolisseur de roche; cependant, si vous n’avez pas le mouvement exclusif de la Journée communautaire, Bord de rocher fonctionne aussi bien.

Victini

Pokémon mythique de la région d’Unova, Victini est le dernier de nos meilleurs contres. Ce type Psy et Feu n’a pas de faiblesses que Mega Beedrill peut exploiter, mais pas de résistances non plus. En tant que Pokémon mythique, Victini a été limité à un par compte via une recherche spéciale, mais il est relativement facile à capturer. Confusion et V-Créer sont les mouvements idéaux que votre Victini doit connaître dans ce combat.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient en mesure de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Metagross avec Zen Headbutt et Psychic Darmanitan avec Fire Fang et Overheat Ho-Oh avec Incinérer et Brave Bird Heatran avec Fire Spin et Flamethrower Latios avec Zen Headbutt et Psychic Terrakion avec Smack Down et Rock Slide Entei avec Fire Fang et Overheat Rayquaza avec Air Slash et Ouragan Blaziken avec Fire Spin et Blast Burn Yveltal avec Rafale et Psychic Honchkrow avec Peck et Sky Attack Alakazam avec Confusion et Psychic Mega Slowbro avec Confusion et Psychic Charizard avec Fire Spin et Blast Burn Braviary avec Air Slash et Brave Bird Espeon avec Confusion et Psychic Staraptor avec Wing Attack et Brave Bird Jirachi avec Confusion et Psychic

Pokémon Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Obscurs sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce Raid :

Shadow Mewtwo avec Psycho Cut et Psystrike Shadow Moltres avec Fire Spin et Sky Attack Shadow Ho-Oh avec Incinerate et Brave Bird Shadow Metagross avec Zen Headbutt et Psychic Shadow Entei avec Fire Fang et Overheat Shadow Staraptor avec Wing Attack et Brave Bird Shadow Charizard avec Feu Spin and Blast Burn Shadow Alakazam avec Psycho Cut et Psychic Shadow Honchkrow avec Peck et Sky Attack Shadow Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Shadow Gallade avec Confusion et Psychic Shadow Zapdos avec Thunder Shock et Drill Peck Shadow Aerodactyl avec Rock Throw et Rock Slide Shadow Arcanine avec Fire Fang et Flame Thrower Shadow Magmortar avec Fire Spin et Psychic Shadow Gardevoir avec Confusion et Psychic

Remarque : Shadow Mewtwo surpasse tous les autres Pokémon de la liste des meilleurs compteurs. Shadow Moltres, Shadow Ho-Oh, Shadow Metagross et Shadow Entei se comportent également à égalité avec Mega Charizard Y et Mewtwo. S’il est possible de coordonner l’utilisation de l’un des Pokémon méga-évolués, le méga boost pour le même type de Pokémon rendra beaucoup de ces Pokémon Ombre encore plus performants.

Combien de joueurs faut-il pour battre Mega Beedrill dans Pokémon Go ?

Dans les meilleures conditions, deux joueurs de haut niveau peuvent sortir seuls Mega Beedrill. Cependant, plus vous terminez un Mega Raid rapidement, plus vous gagnez de Mega Energy, il est donc préférable d’amener autant d’autres joueurs que possible en toute sécurité.

Les conditions météorologiques qui peuvent avoir un impact sur ce raid incluent :

Le temps nuageux augmentera les attaques de type Poison de Mega Beedrill La pluie augmentera ses attaques de type Insecte Le vent augmentera ses attaques de type Vol, ainsi que vos compteurs de type Vol et Psychique Le temps partiellement nuageux augmentera vos compteurs de type Roche Le temps ensoleillé/clair augmentera votre Feu compteurs de type

Des questions sur Mega Beedrill dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur la façon d’affronter Mega Beedrill dans Pokémon Go ? Vous avez des conseils pour vos collègues formateurs ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été !