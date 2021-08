Guide du plan Moves III pour obtenir la remise jusqu’à 7 000 euros | Moteur

Le plan Moves III est le plus ambitieux. Avec 400 millions d’euros d’aides, elle sera en vigueur jusqu’en 2023. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour demander l’aide.

Le Planifier les mouvements III est déjà en vigueur. Le nouveau programme d’aide à l’acquisition de véhicules performants a été présenté mi-avril. Le gouvernement a alors accordé un délai maximum de trois mois aux communautés autonomes pour approuver leurs plans d’aide. À ce jour, beaucoup ont fixé une date mais il y a ceux qui n’ont pas encore fait leurs devoirs.

La troisième édition de Plan Moves il dispose d’un budget initial de 400 millions d’euros. Le chiffre, en lui-même, représente une augmentation significative par rapport à la deuxième édition (toujours en vigueur), dotée de 100 millions d’euros. Et il y a une nuance importante : s’il y a une demande suffisante, le gouvernement activera une expansion jusqu’à un maximum de 800 millions d’euros.

Avec cette nouvelle gamme de aide à l’acquisition de véhicules performants, le gouvernement prévoit qu’en 2023 il y aura au moins 250 000 véhicules électriques en circulation ; qu’ils doivent disposer d’un minimum de 100 000 points de recharge (publics et privés). Ils ont également prévu que Moves III supposera une injection supplémentaire de 2 900 millions d’euros dans le PIB national (Produit Intérieur Brut) et qu’il générera environ 40 000 emplois tout au long de la chaîne de valeur.

Plan Moves II ou Plan Moves III ?

Le fait que le plan Moves II soit activé alors que dans de nombreuses communautés autonomes le plan Moves II est toujours en vigueur (ceux qui avaient épuisé leur budget ont reçu 20 millions d’euros supplémentaires) crée beaucoup de confusion.

La première chose fondamentale est de préciser que les deux éditions sont incompatibles ; c’est-à-dire que vous ne pouvez pas demander les deux en même temps.

La clé pour savoir s’il faut profiter de l’un ou de l’autre réside dans le date qui figure sur la facture d’achat:

Toutes acquisitions, que ce soit par des particuliers, des indépendants ou des entreprises avant le 9 avril ils doivent demander le Planifier les mouvements II. Lorsque l’achat est effectué sous forme de location, il doit également être postérieur au 9 avril, date du contrat de bail. après le 9 avril ils doivent demander le Planifier les mouvements III

Moves III fournit une aide à véhicules en stock; dans ce cas, la date d’achat ne peut excéder 9 mois à compter de la date d’enregistrement

La réponse s’applique également à tous ceux qui ont acheté leur voiture avant le 9 avril mais qui se sont retrouvés sans aide en raison de l’épuisement du budget de la communauté. Pour ces cas, soit ils entrent dans l’expansion de Moves II, soit ils sont laissés sans subvention.

Plan Moves III : subventions jusqu’à 7 000 euros

Comme cela s’est déjà produit dans Moves II, la mise à la casse d’un vieux véhicule n’est pas une condition obligatoire pour accéder à l’aide, bien qu’elle soit une condition pour obtenir la subvention la plus importante.

Une autre nouveauté est que le montant est augmenté ; de sorte qu’il est possible d’obtenir jusqu’à 7 000 euros de remise pour l’achat d’une voiture électrique. Dans le tableau suivant, nous passons en revue A combien s’élève l’aide du Plan Moves III en fonction du bénéficiaire et du véhicule acheté:

CATÉGORIE AUTONOMIE MOTORISATION

EN MODE ÉLECTRIQUE LIMITE DE PRIX

(hors TVA ni IGIC) HELP (en euros) Sans

mise au rebut avec

Mise au rebut Pile à combustible (FCV, FCHV) M1 4 500 7 000 Supérieur ou égal à 30 km et inférieur à 90 km 45 000 euros (53 000 euros pour un BEV de 8 ou 9 places) 2 500 5 000 PHEV, EREV, BEV Supérieur ou égal à 90 km 45 000 euros (53 000 euros pour les BEV 8 ou 9 places) 4 500 7 000 PHEV, EREV, BEV, Pile à combustible N1 Supérieur ou égal à 30 7 000 9 000 BEV L6e 1 400 1 600 L7e 1 800 2 000 L3e Supérieur ou égal à 70 10 000 1 100 1 300 MOTEUR CATÉGORIE AUTONOMIE

EN MODE ÉLECTRIQUE PRIX LIMITE

(hors TVA ni IGIC) HELP (en euros) Sans

mise au rebut avec

démolition PME Grande Entreprise PME Grande

Entreprise Pile à combustible (FCV, FCHV) M1 2 900 2 200 4 000 3 000 Supérieur ou égal à 30 km et inférieur à 90 km 45 000 euros (53 000 euros pour BEV de 8 ou 9 places) 1 700 1 600 2 300 2 200 PHEV, EREV, BEV Supérieur ou égal 90 km 45 000 euros (53 000 euros pour BEV de 8 ou 9 places) 2 900 2 200 4 000 3 000 PHEV, EREV, BEV, Pile à combustible N1 Supérieur ou égal à 30 3 600 2 900 5 000 4 000 PHEV, EREV, BEV, Pile à combustible L6e 800 1 000 L7e 1 200 1 500 L3e, L4e, L5e, avec P égal ou supérieur à 3 kW Supérieur ou égal à 70 10 000 750 700 950 900

Aides à l’installation de bornes de recharge

Le Moves III comprend un jeu important pour favoriser l’installation de bornes de recharge. L’objectif est d’atteindre 2023 avec 100 000 chargeurs en fonctionnement, tant publics que privés.

Les bases du plan d’aide établissent que toutes les bornes de recharge qui sont activées à l’aide du plan Moves doivent être disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an. Aussi, ils devront être accessible à tous les utilisateurs, sans qu’ils aient besoin d’avoir préalablement contracté le service via une application ou une plate-forme.

Selon le montant de l’aide à l’installation de bornes de rechargeCela dépendra du bénéficiaire. dans ce cas, il n’y a pas de montant fixe, mais un pourcentage de l’investissement total est subventionné :

DERNIERS BÉNÉFICIAIRES

AIDE (% du coût éligible)

Emplacement général

Communes de moins de 5 000 habitants

Indépendants, particuliers Communautés de propriétaires et administration 70% 80% Entreprises, accès public recharge et P ≥50kW

35% Grande Entreprise

45% Moyenne entreprise

55% Petite entreprise

40% Grande Entreprise

50% Moyenne entreprise

60% Petite entreprise

Bornes de recharge Entreprises, accès privé ou accès public de P <50kW 30 5 40%

Quels véhicules sont éligibles

Le Moves III comprend des aides pour les voitures et les véhicules, mais aussi pour les camionnettes, les motos et les quadricycles. Cette édition exclut les camions, les autobus et les véhicules à essence de la liste des véhicules pouvant être subventionnés. Il n’envisage pas non plus les éléments de location de vélos électriques ou les plans de mobilité d’entreprise qui figuraient dans l’édition précédente.

À prendre en compte:

Les véhicules peuvent être neufs ou en stock (véhicules 0 km par exemple). Ce dernier doit avoir été inscrit jusqu’à neuf mois avant le 10 avril. L’autonomie minimale en mode électrique sera de 30 km dans le cas des voitures et camionnettes ; et 70 km pour les motos. Concernant le prix, le Plan Moves III finalise un maximum de 45 000 euros HT. Le plafond est de 53 000 euros pour les véhicules 100 % électriques de plus de cinq places. Dans le cas des motos électriques, celles qui coûtent moins de 10 000 euros seront éligibles.

Aides aux zones rurales et VTC

Parmi les nouveautés du Plan Moves III, il est important de souligner que le Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) envisage des aides plus importantes pour les communes de moins de 5 000 habitants et leurs voisins. Selon les bases du programme d’aides, les usagers inscrits dans les petites villes peuvent ajouter 10 % à l’aide qui leur correspond (tableaux supérieurs). La condition est qu’ils restent immatriculés dans cette commune pendant plusieurs années.

Une augmentation de 10 % des aides aux services de VTC, aux taxis et aux bénéficiaires handicapés est également envisagée. Cependant, les trois conditions ne sont pas cumulatives.

À partir de quand et jusqu’à quand l’aide peut-elle être demandée

La date d’entrée en vigueur du programme d’aide Moves III pour les indépendants, les particuliers et l’administration publique est le 10 avril 2021, bien que la demande d’aide ne puisse être soumise tant que les autonomies n’ont pas activé leurs plans.

Nous passons en revue la situation actuelle pour savoir quelles communautés autonomes ont approuvé leurs plans :

Baléares il a reçu 9,87 millions dans la répartition territoriale. Les aides du Plan Baléares Moves III peuvent être demandées à partir du 5 juillet et coexisteront avec celles du Moves II, qui sera actif jusqu’au 1er octobre et qui a reçu 545 candidatures.

Andalousie auquel 71,35 millions ont été transférés, dont 67,57 seront alloués à l’appel (après déduction des investissements directs de la collectivité et des frais de traitement), le guichet s’ouvrira le 20 septembre.

Vers Castille et León ils correspondent à 20,18 millions. Le conseil d’administration a initialement convoqué 10 millions (extensible de 7,45 millions selon la demande). Des aides peuvent être demandées à partir du 15 septembre.

Castilla La Mancha. La troisième édition de Moves a un budget total de 17,24 millions d’euros ; dans une première phase, 15,55 millions ont été activés. L’aide peut désormais être traitée via le siège électronique de Castilla La Mancha.

Ceuta distribuera 300 000 euros au cours des trois prochaines années pour favoriser l’acquisition de véhicules efficaces auprès de ses habitants. Le Conseil d’administration de la ville autonome a approuvé le Plan Moves III Ceuta le 9 juillet; les subventions seront gérées par Procesa, mais il n’y a toujours pas de date pour commencer à les présenter.

les îles Canaries La date limite de soumission des demandes de Plan Moves III a été ouverte le 15 juillet. Le gouvernement de l’île a activé 15,8 des 18,34 millions d’euros alloués).

Au Pays Basque Il faudra attendre le 28 septembre pour traiter les aides. Il dispose d’un budget de 16,4 millions d’euros ; dont neuf millions serviront à financer l’acquisition de véhicules efficaces et 7,4 millions d’euros seront réservés pour subventionner l’installation de bornes de recharge. Dans Catalogne, dont les fonds avoisinent les 65,6 millions, l’appel sera lancé en septembre

Madrid il dispose d’un budget total de 53 millions d’euros. Toutes les informations sur l’aide du Plan Moves Madrid III, ainsi que la documentation supplémentaire sur les exigences et les procédures sont disponibles pour consultation sur le site Web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.

Asturies commencera à recevoir des candidatures cette semaine. Le plan Moves III Asturias propose des incitations à une mobilité efficace et durable pour une valeur de 7 944 000 euros.

Dans toutes les communautés, l’aide peut être demandée jusqu’au dernier jour de 2023 ou lorsque les fonds sont épuisés.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.