Guide du raid Pokémon GO Darkrai : les meilleurs compteurs

Darkrai a fait ses débuts dans Pokémon GO il y a deux ans lors de son événement d’Halloween et jouit depuis d’une grande popularité parmi les entraîneurs : la créature de type Dark est une véritable tueuse de légendes. Le « Pokémon Cauchemar » est un puissant contre-pouvoir contre de nombreux monstres légendaires, ce qui en fait une cible de raid attrayante année après année lorsqu’il revient pour une saison effrayante. Si vous êtes particulièrement chanceux, il peut être trouvé dans la rare variante brillante après une bataille réussie. Le Pokémon inquiétant sera disponible pour les challengers dans les raids de cinquième niveau jusqu’au 5 novembre.

Les points faibles de Darkrai sont limités : en tant que pur type Ténèbres, seuls les mouvements de type Combat, Insecte et Fée laissent leurs marques dessus. En tant que boss de raid de cinquième niveau, Darkrai commande 53 623 points de compétition (PC). Une fois qu’un groupe de raid a vaincu la créature cauchemardesque, elle peut être capturée par ses membres avec une force de 2 048 à 2 671 PC. Les spécimens les plus puissants se trouvent par temps brumeux. Si vous cherchez à vous en débarrasser, voici quelques-unes des meilleures techniques.

Meilleurs compteurs à utiliser contre Darkrai

Conkeldurr (Counter, Dynamic Punch) Lucario (Counter, Aura Sphere) Mega Beedrill (Bug Bite, X-Scissor) Machamp (Counter, Dynamic Punch) Hariyama (Counter, Dynamic Punch) Zacian (Hero) (Quick Attack, Play Rough) Heracross (Contre, Megahorn) Togekiss (Charme, Dazzling Gleam) Mega Lopunny (Low Kick, Focus Blast) Breloom (Counter, Dynamic Punch) Toxicroak (Counter, Dynamic Punch) SirFetch’d (Counter, Close Combat) Gardevoir (Charme, Dazzling Gleam) ) Genesect (Fury Cutter, X-Scissor) Blaziken (Counter, Focus Blast)

Dans l’ensemble, les Pokémon Combattants sont les armes les plus efficaces que vous puissiez utiliser contre Darkrai. L’utilisation de Mega Lopunny est particulièrement payante : tant que la méga évolution participe activement à la bataille, les dégâts de tous les monstres du même type sont augmentés. Cela aide tout le groupe de raid et conduit à des combats plus rapides. Darkrai est un Pokémon extrêmement utile pour de nombreux domaines du jeu, il est donc facilement recommandé de traquer ce boss.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

