Guide du réveillon du Nouvel An Animal Crossing – Liste des articles du Nouvel An de Tom Nook pour New Horizons

Image : Nintendo

C’est un fait bien connu que les fêtes de la Saint-Sylvestre sont généralement un peu nulles. Mis à part la fête occasionnelle à la maison ou le shindig swish ‘n’ swinging, ils s’avèrent souvent être des soirées chères et décevantes qui vous amènent à commencer la nouvelle année pas frais et optimiste, mais avec une tête épaisse et beaucoup de nettoyage à sec assister à.

Alors pourquoi ne pas rester chez vous avec votre Switch et voir la nouvelle année avec Traversée d’animaux : nouveaux horizons plutôt? Invitez vos amis et faites-en une soirée ! Ou installez-vous en solo – nous ne jugeons pas.

Voici un guide pour tirer le meilleur parti des célébrations du Nouvel An dans Animal Crossing: New Horizons.

Sur cette page:

Animal Crossing: New Horizons: Guide du réveillon du Nouvel An

Animal Crossing: New Horizons: Guide du réveillon du Nouvel An

Horaires des événements du Nouvel An

À partir de 5h du matin le 31 décembre, les services aux résidents seront fermés sur votre île, avec Tom Nook et Isabelle habillés pour l’occasion, et mettant en place un compte à rebours géant devant le bâtiment. Il y a aussi des décorations et un chariot de prix sur la place.

Pendant toute la journée du 31 décembre, toute l’île célébrera l’arrivée de la nouvelle année avec une fête géante sur la place. le les festivités dureront toute la journée du 31 dans votre jeu – culminant, bien sûr, avec la sonnerie de la nouvelle année à minuit.

Image : Nintendo

Articles du Nouvel An de Tom Nook et Nook Shopping – Comment obtenir le chapeau en soie du Nouvel An



Avant la Saint-Sylvestre, les joueurs peuvent acheter des articles spéciaux auprès de Nook Shopping sur leur application ou aux services aux résidents ; l’un de ces articles, le cidre mousseux, peut être tenu et utilisé pour porter un toast lorsque vous appuyez sur « A » – un ajout festif aux célébrations.

Autre remarque sur les chapeaux disponibles : uniquement un type de chapeau, en quatre couleurs différentes, sera disponible à l’achat auprès de Tom Nook chaque année. Par conséquent, vous ne pouvez avoir que le Chapeau du Nouvel An en quatre couleurs différentes disponibles cette année, et l’année prochaine le Chapeau en soie du nouvel an peut être disponible dans d’autres couleurs (il y a huit couleurs au total). N’oubliez pas de visiter les îles de vos amis pour collectionner d’autres variantes !

Vous trouverez ci-dessous les autres articles disponibles pour les vacances et des conseils pour les acquérir. Vous devrez parler à Tom Nook sur votre place principale pour en obtenir quelques-uns!

Cet article fait partie de notre procédure pas à pas Animal Crossing: New Horizons, qui comprend une liste complète des poissons, une liste complète des bogues et une liste complète des créatures marines. Si vous recherchez des poissons ou des insectes spécifiques, nous pouvons vous expliquer comment attraper l’insaisissable coelacanthe, le mahi-mahi, la carangue géante, le poisson filiforme, la truite dorée et tous les requins et coléoptères, ainsi qu’une liste complète des créatures qui partent au fin de mois (sauf si vous visitez les îles de Kapp’n’s Boat Tour, bien sûr !).

Nous pouvons également vous aider avec Comment repérer les fausses peintures et statues de Redd, Comment faire des cloches rapidement, Comment reproduire des fleurs, Comment obtenir plus de recettes de bricolage, Comment mettre à niveau Nook’s Cranny, où et quand trouver des personnages spéciaux comme Gulliver, Sable, Label, Wisp, Celeste, Pirate Gulliver et Jack, ainsi que des conseils sur l’utilisation de Star Wand, Tool Ring, Rock Trick, Abattage et déplacement d’arbres, utilisation d’amiibo sur Harv’s Island, Comment sauvegarder les données de votre île, Comment voyager dans le temps, Comment obtenir une note d’île 5 étoiles et bien plus encore.

Si vous cherchez de l’aide pour du nouveau contenu, nous pouvons vous aider à trouver des gyroïdes, à déverrouiller le café Brewster, à utiliser la nouvelle application Pro Camera pour les selfies, à adopter de nouvelles ordonnances, à obtenir la chaise Froggy bien-aimée et même à apprendre à cuisiner.

Et enfin, où acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, si pour une raison quelconque vous n’avez pas encore acheté le jeu, et comment acheter le DLC Happy Home Paradise aussi !