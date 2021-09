Guide du spécialiste du marketing des médias sociaux pour développer votre présence en ligne

Le marketing des médias sociaux ne s’arrête jamais. Vous non plus. Gardez les conseils suivants à l’esprit pour vous assurer que votre travail grandit et apporte de la valeur.

Un spécialiste du marketing des médias sociaux a beaucoup à faire. Mais la plus grande partie du travail consiste à s’assurer que la croissance se produise. Cela signifie optimiser vos actifs de médias sociaux afin qu’ils se développent régulièrement, chaque jour.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à optimiser le travail que vous avez déjà effectué et à peaufiner les choses afin que vous soyez dans une position où vous constatez le type de croissance constante qui vous rend, vous et vos clients, heureux.

Effectuer une vérification d’audience

Vous êtes peut-être au-dessus de cela, mais si vous ne grandissez pas, il y a une chance que vous ayez du travail à faire.

Revenez à la définition de votre public et au travail que vous avez consacré à la démographie, et assurez-vous que vous créez toujours du contenu qui lui parle. Il n’y aura peut-être pas de grands changements, mais quelques ajustements ici et là peuvent ouvrir de nouveaux segments d’audience et à tout le moins renforcer l’engagement.

Par exemple, les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux et dans la vie peuvent être très importantes pour votre public, mais complètement ignorées dans votre contenu. Effectuer une vérification régulière de l’audience vous aide à prendre le pouls des personnes à qui vous parlez.

Renforcer la connexion

Peut-être est-ce parce que le monde a récemment traversé une période difficile, ou peut-être est-ce parce que les médias sociaux changent, mais le marketing est maintenant plus centré sur l’humain que jamais.

Les gens réagissent généralement plus au contenu humain qu’aux trucs fades et corporatifs. Cela signifie vérifier votre contenu et vous assurer qu’il parle dans la langue et le style des personnes à qui vous parlez. Soyez humain, terre-à-terre et réel, et concentrez-vous sur le client.

Il y a aussi des trucs de niveau supérieur impliqués ici. Une fois que vous avez vérifié votre contenu et que vous êtes sûr qu’il correspond à votre public, il est temps de vous assurer qu’il est géré. Comme en fait géré.

Lorsque votre public interagit avec vous, il est de votre devoir de le remarquer, de répondre et de nouer des relations. Cela a déjà été dit plusieurs fois, mais avoir un million de followers qui ne savent pas qui vous êtes est inutile. Avoir 1000 followers qui interagissent régulièrement avec votre marque et avec qui vous communiquez régulièrement est infiniment préférable. Il assure également la croissance.

La façon dont vous procédez dépend en quelque sorte des relations que vous avez déjà, mais de quelques considérations clés :

Si vous faites référence à quelqu’un dans un message, toujours @mentionnez-leToujours répondre lorsque les gens mentionnent votre contenuLorsque vous retweetez ou votez pour du contenu, ou aimez et ainsi de suite, répondez toujours avec un commentaire réel

Adoptez l’automatisation

Vous devez absolument disposer d’un contenu et d’une gestion automatisés d’une grande partie de ce que vous faites si la croissance est votre objectif. Le meilleur moyen d’y parvenir sans passer en mode spam est peut-être de mettre en place un outil d’automatisation de la curation de contenu (il en existe de nombreux) et de s’assurer qu’il couvre le contenu que votre public aime. Ensuite, assurez-vous de le surveiller avec votre plate-forme de métriques de médias sociaux, afin de pouvoir tester et voir si l’automatisation fonctionne pour vous.

Pour l’adopter pleinement, il faut un suivi et une prise de décision constants. Si certains types de contenu ne fonctionnent pas, votre plateforme de métriques devrait vous le montrer. Vous accédez ensuite à votre outil d’automatisation et effectuez les modifications en conséquence.

Optimiser

Nos derniers conseils concernent l’optimisation. Il va sans dire que vos profils sur tous vos comptes sont optimisés pour attirer l’attention et l’engagement. Vous devez également introduire vos hashtags ici, pour vous assurer que les gens se concentrent sur ce que vous couvrez.

Vous devez également améliorer votre profil en termes d’imagerie et de professionnalisme. Modifiez régulièrement vos images de profil par tous les moyens, mais assurez-vous qu’elles ont été produites de manière professionnelle et qu’elles parlent à votre public.

Développer votre présence en ligne consiste principalement à communiquer. Plus vous communiquez avec votre public et plus vous vous concentrez sur le fait d’être authentique et humain, plus il est probable qu’il reste, s’engage et vous recommande. Cela augmente votre présence. C’est une combustion lente, mais un exercice qui en vaut la peine à tous points de vue.

Auteur : Sahail Achraf

Écrivain et spécialiste du marketing de contenu primé, Sahail est enseignant, mais il écrit toujours du contenu pour des marques comme Locowise et des publications comme The Gamer.

Vous pouvez trouver Sahail dans un million d’endroits en ligne, mais il se trouve principalement sur sahailashraf.com.… Voir le profil complet ›