Guide et astuces pour acheter une tondeuse ou une tondeuse à cheveux à la maison | La vie

Il touche pour couper les cheveux. Mais on n’a pas envie d’aller chez le coiffeur ou on veut juste voir de quoi on est capable à la maison. Eh bien c’est ce que le tondeuses à cheveux. De nombreux doutes peuvent nous assaillir.

Une multitude de questions peuvent vous venir à l’esprit, comme lorsque vous achetez n’importe quel objet. Peut-être ne connaissez-vous pas bien son prix, ses capacités, vous ne savez pas si le nombre de lames est adéquat et un long etcetera.

Ne vous inquiétez pas, nous voulons que vous ayez le plus d’informations possible afin que vous puissiez acquérir la machine qui correspond le mieux à vos besoins.

Différence entre la tondeuse à cheveux et le rasoir

Une tondeuse à cheveux est utilisée pour couper, raser ou coiffer les cheveux. Il a la capacité de traiter une quantité variable de cheveux, mais il se concentrera surtout sur un volume de cheveux supérieur à celui du rasoir.

De plus, la dureté des poils de barbe est également différente, ce qui est pris en compte lors de la création de ces artefacts. Ce sont des appareils créés avec ces différentes duretés de cheveux à l’esprit.

Au lieu de cela, un rasoir est utilisé pour couper, raser ou profiler la barbe. C’est un poil qui est généralement plus court et plus dur. De plus, la peau du visage est également plus sensible, c’est pourquoi d’autres types de lames ou de systèmes prenant davantage en compte les zones sensibles sont généralement utilisés.

Il existe également des appareils qui peuvent remplir les deux fonctions. Ce sont des rasoirs polyvalents qui répondent à toutes les spécialités que chacune de ses parties peut avoir. Évidemment, leur prix est généralement un peu plus élevé, mais ils peuvent en valoir la peine.

Connaître vos priorités est un bon début pour choisir avec succès la meilleure tondeuse. Peut-être préférez-vous les tondeuses à cheveux professionnelles ou, au contraire, vous pouvez vous installer avec une tondeuse sans fil. Voyons les caractéristiques que vous devez prendre en compte, pour choisir le meilleur appareil, en tenant compte de vos besoins.

L’importance des lames

Quel que soit le type de tondeuse à cheveux que vous choisissez, les lames doivent être de qualité, auto-affûtées et durables.. Les lames en acier inoxydable ou revêtues de titane sont une excellente option.

Cependant, les meilleures tondeuses à cheveux professionnelles portent des lames en céramique ou en chrome argenté. Cela leur donne une plus grande précision.

Par exemple, nous pouvons trouver des solutions bon marché et bonnes, comme Remington Apprentice HC5018. Nous le recommandons ici et c’est une tondeuse à cheveux fiable avec des lames en acier inoxydable.

Il est abordable et dispose de 5 peignes de guidage de différentes tailles, 3, 6, 9, 12 et 18 millimètres. Comprend une brosse pour le cou, une brosse de nettoyage pour la tête, un peigne et un capuchon pour couvrir la lame. C’est une machine vraiment adaptée qui peut être obtenue pour seulement 16,45 euros.

Tondeuse à cheveux idéale pour se couper les cheveux soi-même à la maison. Machine de haute qualité et de précision avec lame en acier inoxydable et qui fonctionne avec un câble. Comprend 5 peignes de guidage de 3 à 18 millimètres.

Bien que si nous voulons de meilleures lames, la réponse, comme nous l’avons dit, se trouve sans aucun doute dans les lames en céramique. Ces types de lames sont plus résistantes et leur tranchant est supérieur.

En fait, presque tous les rasoirs au-dessus des prix les moins chers ont des lames en céramique et en titane, qui coupent plus longtemps et les rendent plus durables.

Guide ou peignes interchangeables ?

Si vous n’utilisez la tondeuse que pour des rasages complets, vous n’avez pas besoin d’utiliser les peignes de guidage.. Ces petits accessoires sont utilisés pour ajouter différents types de coupes à nos cheveux.

Avec eux, vous obtiendrez des dégradés parfaits, donnant à votre coiffure une touche professionnelle et sophistiquée. Il sert également à délimiter différentes zones d’une longueur ou d’une autre. Peut-être que vous voulez que vos favoris aient l’air plus ou moins volumineux que le reste de votre coiffure.

Rasoir et tondeuse étanches Adokey avec un ensemble de 10 accessoires pour couper les poils du visage, de la tête ou de n’importe quelle partie du corps. Comprend une base de chargement et des brosses de nettoyage

Il existe deux types de tondeuses à cheveux. Ceux qui ont le peigne intégré et ceux qui les attachent sous forme d’accessoires indépendants. Le peigne intégré fait partie de la machine, tandis que les peignes interchangeables sont des pièces en plastique dur qui sont fixées à la tête de l’appareil.

Pour couper vos cheveux à différentes hauteurs, vous devrez les échanger. C’est un système simple qui nous permettra de décider de la longueur de la coupe avec un changement rapide.

En ce sens, nous ne pouvons conseiller que les tondeuses à cheveux qui ont des peignes de guidage interchangeables.. Ils nous offrent des options plus polyvalentes et plus de capacité à nous aménager à notre guise.

Un rasoir recommandé par Business Insider est la tondeuse à cheveux et à barbe Hatteker. Il dispose de plusieurs peignes pour obtenir une coiffure ou un rasage adapté à notre goût. De plus, il dispose de 6 guides pour différentes longueurs de cheveux et effets.

Obtenez la meilleure coupe de cheveux grâce à cette machine qui peut également dessiner votre barbe. Disposant de plusieurs peignes pour vous donner le look que vous souhaitez, ses multiples guides de coupe, entre 0,5 et 8 mm de long, vous aideront également. Sa lame en titane ne vous laissera jamais tomber.

Ses lames amovibles en céramique, associées aux lames fixes en titane, nous apporteront une multitude d’utilisations sans aucune usure.. Son écran LCD nous dira combien de batterie il nous reste et nous serons toujours prêts à être magnifiques.

Il s’obtient pour 41,99 euros et c’est un succès. Haute qualité à petit prix.

Les accessoires s’additionnent toujours

Chaque constructeur ajoute à ses machines une série d’accessoires qui peuvent les rendre plus ou moins attractives. Par exemple, des peignes ou des lames plus amovibles peuvent être inclus.

Mais tout ne se concentre pas sur sa capacité à couper, mais Des bases de chargement, des brosses de nettoyage, des bidons de lubrifiant ou même des housses de voyage peuvent également être ajoutés. Il faut aussi se pencher sur ce genre de choses puisqu’elles apportent un ajout qui peut être essentiel pour nous.

Une personne qui voyage beaucoup pour le travail appréciera toujours d’avoir une valise de voyage pour pouvoir l’utiliser dans l’avion ou à l’hôtel sans problème. D’autres personnes qui utiliseront régulièrement la machine voudront une base de recharge où elles pourront avoir la tondeuse et ainsi pouvoir l’utiliser tous les quelques jours.

Il ne fait pas de mal non plus de penser au nettoyage de la machine. Certains modèles sont livrés avec une brosse à petits poils qui nous permet de bien nettoyer les lames, ainsi que le réservoir intérieur, s’il en avait un.

Un bon exemple de tondeuse avec suffisamment d’accessoires est la Cecotec Bamba PrecisionCare Wet & Dry. Il est livré avec une lame en acier inoxydable avec un revêtement en titane, qui offre dureté, résistance et un tranchant durable.

Sa résistance IPX6 lui permet d’être utilisé sous l’eau. Il dispose également d’une batterie au lithium avec une autonomie allant jusqu’à 120 min.

Tondeuse à cheveux de précision avec lame en acier inoxydable revêtue de titane. Batterie d’une autonomie de 120 minutes et avec des têtes de différentes tailles, de 0,5 millimètres à 30 millimètres.

En outre, est livré avec une brosse de nettoyage, un liquide lubrifiant pour garder la lame tranchante et une base de chargement. Il ne vous laissera jamais pendre et vous serez toujours prêt à être à votre meilleur.

De plus, comme presque tout de la marque valencienne, il est assez bon marché, pouvant être obtenu pour 23,90 euros. La Bamba est une bonne affaire.

Une technologie innovante dans chaque coupe de cheveux

À la recherche de la meilleure tondeuse à cheveux, vous constaterez peut-être qu’il serait formidable de pouvoir l’utiliser sous la douche. Il s’agit de la technologie Wet & Dry, l’une des innovations technologiques qui nous aide le plus à obtenir une apparence incroyable tout en optimisant le temps.

Il existe plusieurs technologies qui ont été mises en œuvre et qui dans les meilleurs modèles nous offrent une multitude d’options. Certains d’entre eux mettent l’accent sur la possibilité d’utiliser la machine sous l’eau, comme nous venons de le voir.

D’autres, en revanche, reposent sur l’augmentation de la vitesse du moteur en certains points ou encore sur des guides laser pour faire une meilleure coupe. Il existe de nombreuses technologies qui peuvent nous aider dans notre coupe de cheveux et qui augmentent toujours sa valeur.

Par exemple, ceux qui manquent de temps pourraient utiliser une capacité de charge rapide de la batterie. Pour les plus confus, un écran LCD avec batterie et avis de nettoyage serait également très utile.

Dans ce cas nous pouvons aussi vous donner un exemple de rasoir qui fait un peu de tout à petit prix. C’est tout neuf Cecotec, qui nous apporte le Bamba Precision Care Multigrooming. Nous vous avons déjà recommandé ce rasoir dans le passé pour la quarantaine.

Il a tout ce que nous avons nommé ci-dessus. Il est étanche, il peut donc être utilisé sous la douche grâce à son niveau de résistance IPX7.

Il peut également être utilisé lorsqu’il est branché sur le courant et en charge, une fonction appelée Non Stop et cela nous permettra d’aller plus vite sans se soucier de charger l’appareil.

La batterie dure environ 60 minutes et possède 1 peigne à cheveux réglable avec 9 mesures et 4 peignes de 3, 6, 9 et 12 millimètres. En plus 1 peigne à barbe réglable avec 4 mesures entre 3 à 6 millimètres. Son écran LCD nous avertira de la durée de vie restante de la batterie.

C’est une excellente machine que vous pouvez obtenir pour 22,91 euros. Nous parlons d’un prix exorbitant pour une tondeuse à cheveux Cecotec de qualité aux multiples possibilités.

Tondeuse à cheveux 5 en 1 avec batterie lithium avec une autonomie de 90 minutes entre les charges et que vous pouvez mettre sous la douche. Il dispose d’un jeu de 4 lames en acier inoxydable et de 7 têtes de pressions différentes.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors de l’achat d’une tondeuse à cheveux. Chacune de ses composantes est importante et doit être prise en compte, ainsi que ses innovations.

Grâce à ce guide, vous êtes mieux préparé à en savoir plus sur votre future acquisition, sans compter que vous connaissez désormais de bons et pas chers exemples de tondeuses à cheveux qui vous aideront à prendre une bonne décision.

