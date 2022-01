Guide et conseils d’achat des produits Cecotec : gammes, garantie, service technique et plus | La technologie

Comme il est d’usage dans toute entreprise prospère, les débuts étaient très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. Au début, ils se consacraient à la fabrication de pots vendus à des fins promotionnelles par les banques ou les journaux.

Depuis, tout a beaucoup changé. Par exemple, son siège social dans la ville valencienne de Quart de Poblet, occupe déjà plus de 50 000 mètres carrés et les produits qu’ils vendent sont déjà plus de 700, parmi lesquels on peut également trouver leurs aspirateurs Conga (la star de leur catalogue) comme micro-ondes. , scooters, robot culinaire et bien plus encore.

Bien que pour beaucoup ce soit le » Xiaomi valencien « , c’est quelque chose que l’entreprise n’aime pas beaucoup, mais cela représente très bien le statut des utilisateurs qui ne sont pas très experts dans leur catalogue et ce que la marque signifie aujourd’hui .en jour.

Elle s’est développée en proposant une multitude de produits, mais en oubliant ses premières années de marque low-cost et en produisant aujourd’hui de vrais produits de qualité, en conservant un excellent rapport qualité/prix.

Table des matières:

Quelle est sa portée ?

Actuellement sur leur site vous pouvez voir toutes les gammes dans lesquelles ils sont plongés, sachant que leurs aspirateurs robots, leurs systèmes de ventilation et de chauffage ou leurs appareils spécialisés en cuisine sont les références.

Quelque chose de très intéressant sont les Packs promotionnels, qui n’est rien d’autre que la vente en commun de plusieurs de ses produits pour ainsi faire baisser les prix.

Vous pouvez obtenir des packs de deux robots de cuisine Mambo Cecotec 10090 pour seulement 549 euros, un pack de Climatiseur ForceClima 9050 et ventilateur sur pied EnergySilence 530 Power Connected Black pour 269,90 euros ou un Tapis de course ExtremeTrack Vibrator et un humidificateur PureAroma 550 Connected White Woody payant 499 euros.

Aspiration

Les robots aspirateurs sont sans aucun doute les stars de son catalogue, le produit qui a fait faire un saut de qualité à toute l’entreprise, au point de chanter avec le tout-puissant Roomba d’iRobot.

La bonne chose est qu’il existe toutes sortes de gammes avec des prix différents et toutes avec un dénominateur commun, la qualité à la fois perçue et dans son fonctionnement, en plus d’être accompagnées des dernières technologies pour ce type d’appareil.

Certains modèles intéressants peuvent être :

Cecotec Conga 1990 Connecté: 149 euros (actuellement en promotion). Cecotec Conga 3490 Élite: 259 euros. Cecotec Conga 2290 Ultra: 399€. Cecotec Conga 7090 IA : 479 euros. Cecotec Conga 9090 IA + Socle autodrainant Conga Home: 699€.

Dans ce monde de l’aspirateur, ils ont également des produits tels que des aspirateurs à main, à traîneau, verticaux, pour vitres, à vapeur ou à matelas, ainsi que des vadrouilles électriques, des nettoyeurs haute pression et leurs pièces de rechange correspondantes.

Dans ce sens de ce que signifie l’aspiration, ils ont un catalogue extrêmement large et où le client a beaucoup de choix.

Cuisine

Est impressionnant tous les produits que Cecotec a pour la cuisine, où les marmites GM, les friteuses sans huile, les cafetières, les micro-ondes, les caves à vin, les cuiseurs à riz, les hachoirs à viande et les plaques à induction se distinguent parmi tant d’autres,

Cependant, les étoiles absolues sont les robots de cuisine, capables de rivaliser avec les meilleurs de ce segment sans aucun doute.

Certains des plus conseillés sont :

Cecotec Mambo 6090: 169 euros (en promotion). Cecotec Mambo 10090: 299 euros (en promotion). Cecotec Mambo 12090: 399 euros (en promotion). Cecotec Mambo 12090 La Havane: 449 euros (en promotion).

Chauffage et ventilation

La section du ventilation et chauffage C’est une autre où Cecotec démontre son bon travail et nous montre des produits de vraie qualité qui sont parmi les meilleurs que nous pouvons acheter aujourd’hui. Tout ce qui concerne chauffer notre maison, la rafraîchir ou prendre soin de l’air que nous respirons.

La variété est énorme et il serait presque impossible de vous montrer tout ce qui compose son catalogue dans toute cette section. En résumé:

Radiateurs: convertisseurs thermique, fioul, électrique, mica ou électrique comme le Ready Warn 6770 Crystal Connection qui coûte 103,90 euros en promotion. Chauffages: céramique, radiateurs soufflants, poêles halogènes ou radiateurs muraux. Porte-serviettes électriques: comme la Serviette Cristal Ready Warm 9890 dont le prix est de 175,90 euros. Poêles à gaz: un bon modèle est le Ready Warm 4000 Slim Fold d’une valeur de 80,90 euros. Cheminée électrique: un exemple pourrait être le Ready Warm 2700 Design Flames White qui coûte 143,90 euros. Climatiseurs portables ou split: comme l’EnergySilence 12000 de 379 euros. Ventilateurs: sur pied, tour, industriel, de bureau, au sol, au plafond, Nébuliseurs ou Climatiseurs comme le EnergySilence 2000 Cool Tower Smart pour 92,90 euros. Traitement de l’air: purificateurs d’air, générateurs d’ozone, humidificateurs et déshumidificateurs comme le BigDry 7000 Master Connected pour 161,90 euros.

Autres gammes

Mais en plus de tout ce dont nous avons discuté, Cecotec propose de nombreux autres produits où le client peut choisir d’emporter la technologie chez lui.

Certains autres produits intéressants de la marque espagnole peuvent être :

Centre de repassage Iron 7500 TurboSlim: 65,90 euros en promotion. Tapis de course vibrateur RunnerFit Sprint: 369 euros en promotion. Fauteuil de massage élévateur Copenhague: 405,22 euros en promotion. Trottinette électrique connectée Bongo Series A: 299 euros en promotion.

Processus d’achat

le processus d’achat sur le site Cecotec C’est extrêmement simple et le même que le reste des pages de ce type, donc personne n’aura le moindre problème.

Vous n’avez qu’à sélectionner le produit que nous voulons, pour qu’il apparaisse ensuite dans le panier. Une fois que nous avons terminé, nous n’avons plus qu’à procéder à l’achat final et suivre les instructions.

Comment est normal on peut s’inscrire et ainsi faire créer un utilisateur sur le site de Cecotec pour conserver les adresses et modes de paiement.

Modes de paiement

Chez Cecotec, vous pouvez payer de deux manières différentes, bien que nous ayons plusieurs options différentes.

Les modes de paiement sont :

Paiement par carte de crédit ou de débit: vous pouvez payer immédiatement via la passerelle de paiement sécurisée SSL de notre Banque. Le paiement par VISA ou MASTERCARD, les cartes de débit et de crédit sont acceptés. Paiement par voie financière: il est permis de payer via Oney afin de répartir et de financer les commandes en plusieurs fois sans intérêt. Vous avez le choix entre 3, 4, 6 ou 10 mois à partir de 90 euros et jusqu’à 2 500 euros avec un minimum de 20 euros et 0% TAEG.

Expédition : combien vaut-elle et combien de temps cela prend-il ?

Une fois que nous avons choisi un produit et procédé à son paiement, la prochaine chose à faire serait de savoir combien d’argent il nous en coûtera pour le faire expédier à notre domicile.

Eh bien, les expéditions vers l’Espagne (péninsule et îles Canaries) ils seront libres, à condition que le mode de livraison de base soit sélectionné, tandis que les frais d’expédition vers les îles Baléares coûteront 10 euros pour chacun.

Evidemment oui nous choisissons un autre type d’expédition Nous serons facturés, selon ce que c’est et où nous vivons. Le montant sera toujours communiqué dans le processus d’achat, nous pouvons donc le refuser ou non.

Les expéditions seront effectuées par une Agence de Transport Indépendante à l’adresse que nous indiquons nous-mêmes.

Si le produit est en stock, sera expédié dans les 24 à 72 heures Dès la confirmation de commande et s’il n’y a pas de stock, nous serons informés d’une date de remplacement estimée.

le le délai de livraison est de 1 à 5 jours ouvrés depuis l’expédition. C’est-à-dire que vous devez réduire les samedis, dimanches et jours fériés.

garantie

Tous les produits Cecotec ont garantie de deux ans au cours desquels ils couvrent tout type de défaut de fabrication ou de défaut de conformité conformément aux dispositions du titre IV du décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Cela signifie que s’il y a quelque chose à monter sur le produit et que nous le faisons mal, ce qui l’empêche de fonctionner, ou si nous le heurtons accidentellement et que cela ne fonctionne pas, la garantie ne le couvrira pas.

Contacter Cecotec

Si nous voulons parler à Cecotec, nous pouvons leur demander quelque chose, annuler une commande ou contacter l’assistance technique, nous avons plusieurs alternatives.

En plus du site Web lui-même, nous avons également des numéros de téléphone à appeler.

Nous pouvons entrer https://beta.storececotec.com/contact Où nous pouvons consulter les problèmes liés aux commandes, factures, retours ou expéditions, entre autres, tout type d’incident pour une assistance technique ou simplement pour nous informer de notre produit. le Téléphone du service client est le +34 963210728 de 9h à 18h du lundi au vendredi. Nous avons également à notre disposition le Portail client https://support.storececotec.com.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous aurez déjà toutes les informations nécessaires pour acheter n’importe quel produit Cecotec, à la fois sur son propre site Web et à l’extérieur, car des questions telles que la garantie, pour vous donner un exemple, c’est la même chose que vous l’achetiez où vous l’achetez.

Nous devons profiter et acheter dans une entreprise espagnole qui devient de plus en plus grande et qui, dans les années à venir, espère se diversifier encore plus.