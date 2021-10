Guide et conseils pour l’achat d’un babyphone avec caméra | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez protéger vos enfants, vous devez prendre de nombreuses mesures. D’un berceau avec une haute clôture aux protections dans les prises. Les bébés sont curieux et les accidents doivent être évités.

La technologie peut nous aider beaucoup avec eux. En fait, certains des appareils dont nous avons le plus besoin pour prendre soin de nos enfants sont basés sur les nouvelles technologies.

C’est le cas des babyphones avec caméra. Ils sont la prochaine étape dans la prise en charge des nouvelles générations et nous allons vous dire ce que vous devez savoir.

Ai-je besoin d’un babyphone ?

Eh bien, à moins que vous ne viviez avec votre créature dans un tout petit studio et que vous ne la perdiez jamais de vue, oui. Les bébés sont très curieux pour tout et ils peuvent avoir des ennuis tout de suite.

Ces appareils vous permettent d’avoir un surveillance audio et vidéo en tout temps. Qui sait ce qui pourrait arriver quand vous n’êtes pas là.

En outre, dans la vie moderne, les parents ne peuvent pas être avec leurs enfants tout le temps. Il y a des choses à faire dans la maison ou vous pouvez faire du télétravail. Le babyphone est une bonne aide.

Sans parler des nuits. Au début, vous pouvez avoir le berceau dans la chambre, mais le bébé finit par avoir sa propre chambre. C’est une façon d’être proche de lui, pendant que vous avez votre propre espace.

Différences avec un babyphone normal

Les moniteurs vidéo pour bébé sont une percée. De toute évidence, la plus grande différence réside dans votre capacité à nous envoyer des images en temps réel.

En fait, ils ont souvent des capacités audio dignes des téléphones portables. En même temps, ils nous montrent ce qui se passe et nous pouvons avoir un contrôle total de notre progéniture.

Comme elles possèdent également un écran, ces machines génèrent un coût électrique un peu plus élevé. Pourtant, ils n’utilisent généralement pas de piles et peuvent être connectés au courant. Ils sont idéaux pour se placer dans un endroit et ne pas le déplacer, à la recherche d’un bon angle.

Vous devez également tenir compte du fait que ce sont des pièces avec une technologie plus élevée et que peut augmenter votre coût. Après tout, un écran sera toujours plus cher qu’un haut-parleur.

Facteurs à prendre en compte

Lors de l’achat d’un de ces instruments, nous devons savoir quels sont les facteurs les plus importants. Chacun donnera la priorité à ses besoins, mais nous allons établir quelques minimums que tout moniteur pour bébé décent devrait avoir.

Portée.- Que nous vivions dans une grande ou une petite maison, l’émetteur sera dans une pièce et le récepteur dans une autre. Nous conseillons que la portée est d’au moins 100 mètres, car il est possible que nous l’utilisions également en voyage.

Confidentialité.- Nous devrions avoir un babyphone dont la transmission ne peut pas être interceptée. Cela le rendra privé et sûr, car nous ne voulons que personne d’autre que nous puisse connaître les mouvements de notre enfant.

Source d’énergie.- Certains modèles fonctionnent avec des piles ou des batteries, tandis que d’autres le font par câble connecté au courant. Tout dépendra de l’utilisation que vous en ferez, mais nous nous recommandons qu’ils puissent faire les deux à la fois.

Les fonctions.- Si le babyphone permet aussi de communiquer, c’est une réussite. Il existe également des modèles qui peuvent fonctionner comme lumières pour la nuit ou même ils ont des berceuses. Ils coûtent plus cher, mais ce genre d’extras peut être utile.

Modèles à considérer : pour tous les budgets

Sricam SP017, abordable et facile à installer

Cette caméra HD est faite pour vous si vous souhaitez garder un œil sur votre bébé. Son installation est très simple, puisque vous n’avez besoin que de l’application Sricam, compatible avec les mobiles IOS et Android.

Ont vision nocturne jusqu’à 10 mètres grâce à ses 13 LED infrarouges. On peut voir tranquillement la nuit sans problème.

Il peut détecter les mouvements dans la pièce. Cela nous donne non seulement l’image, mais aussi l’audio. En fait, nous pourrons communiquer via cet appareil.

De plus, étant connecté via l’application, nous recevrons des notifications sur le mobile chaque fois qu’il se passe quelque chose. C’est un système sécurisé qui vous trouvera n’importe où.

Avec ce babyphone vidéo, vous pouvez toujours savoir ce qui se passe près de votre enfant. Il a une vision nocturne jusqu’à 10 mètres et peut être utilisé à l’aide de l’application mobile compatible avec Android et IO. Il dispose également d’une détection de mouvement et peut utiliser des cartes MicroSD.

Accepte les cartes microSD jusqu’à 128 Go, au cas où nous voudrions sauvegarder ce qui se passe dans la chambre de notre enfant.

C’est un bon achat qui comprend un adaptateur, un support de fixation et un manuel d’instructions. Tout cela pour seulement 37,69 euros.

GHB 2, économisez de l’énergie et de l’argent

Si vous voulez quelque chose de haute qualité sans coût élevé, c’est votre option. Non seulement c’est abordable, mais a un système d’économie d’énergie lorsque rien d’inhabituel n’est détecté dans les capteurs.

Votre moniteur et votre caméra peut être suspendu ou debout. Cela les rend très polyvalents, nous laissant une liberté totale.

Il a la fonction interphone, afin que nous puissions parler au bébé de n’importe où dans votre maison. Nous pouvons voir dans le noir et il a même un capteur de chaleur.

Aussi livré avec batterie rechargeable. Nous n’aurons pas besoin de changer les piles ou de faire des achats en continu.

Cet appareil nous permettra d’être conscient de ce que fait notre bébé à tout moment. Il peut être suspendu ou placé debout et possède des piles rechargeables qui faciliteront l’ensemble du processus. Il a la vision nocturne et la fonction interphone, afin que notre enfant puisse entendre notre voix même si nous ne sommes pas là.

Vous trouverez sûrement utile sa fonction Vox, qui détecte les sons en activant les capteurs à ce moment-là. Si le petit pleure, on le saura tout de suite.

Comprend également quelques berceuses, pour rassurer votre enfant. Son prix est de 63,99 euros et il nous semble qu’il est très bon.

Motorola MBP36S, la meilleure qualité d’image

Motorola démontre sa connaissance de la communication à distance et nous apporte un babyphone doté d’un écran LCD couleur de 3,5 pouces. Non seulement c’est gros, mais inclut le zoom sans perte de qualité.

Des offres vision nocturne pour que vous puissiez prendre soin de votre bébé même lorsqu’il dort. Pendant que vous le regardez et l’écoutez, vous n’aurez aucune interférence d’aucune sorte.

Il a capteur de chaleur pour connaître la température de la pièce. Cela est pratique en période de froid ou de chaleur extrême.

Nous allons non seulement écouter, mais on peut aussi communiquer. Cela est dû à son microphone et son haut-parleur très sensibles.

Cet appareil vous permettra de surveiller votre bébé même si vous n’êtes pas dans la même pièce que lui. Avec sa vision nocturne vous pouvez le voir la nuit et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser son mode zoom pour mieux voir les détails lointains. Son capteur de température vous indiquera si la chambre de l’enfant est trop froide ou trop chaude et vous pourrez ainsi protéger votre enfant des intempéries.

Nous pouvons utiliser votre piles rechargeables ou un adaptateur secteur. Vous ne manquerez pas de puissance facilement.

Il coûte 84,97 euros. Ce n’est pas cher avec la quantité de capacités dont il dispose.

Availand Follow Baby, pour ne rien manquer

La caractéristique la plus attrayante de ce babyphone est sa technologie de suivi automatique. Cela fait la caméra suit automatiquement tous les mouvements du bébé.

Il est valable pour les grands espaces, car sa distance de transmission a une portée allant jusqu’à 300 mètres. En outre, peut connecter jusqu’à 4 caméras supplémentaires.

Il a la capacité d’ajuster l’orientation de la caméra et dispose d’un mode de vision nocturne. Vous pouvez ainsi avoir à tout moment une parfaite connaissance de la situation de votre enfant, soit de jour soit de nuit.

À cela, nous devons également ajouter une fonction de zoom. Si votre bébé est dans une grande pièce et que vous ne le voyez pas bien à cause de la position de la caméra, d’un simple clic vous pouvez agrandir l’image et enlève tes soucis.

Si vous voulez un appareil avec ces fonctions et qui, en plus, a une transmission cryptée, c’est votre option. Son acquisition ne coûte que 189 euros.

Ce babyphone est l’un des meilleurs du marché. Avec la possibilité de voir de jour comme de nuit, vous pouvez zoomer quand vous le souhaitez et surveiller votre enfant avec une clarté totale. Avec son système, vous pouvez connecter le récepteur à quatre caméras supplémentaires et ainsi ne laisser aucun angle mort. De plus, la transmission est entièrement sécurisée et cryptée pour une tranquillité d’esprit.

Il n’y a rien de plus important dans votre maison que de surveiller votre bébé. Ils sont votre vie et votre avenir, vous devez donc en prendre bien soin.

Il existe d’autres moyens de les protéger, mais la nuit, ces machines sont les meilleures. Avec eux, vous pouvez dormir sans soucis.

