Guide et conseils pour l’achat d’un chauffe-air | La technologie

Les hivers peuvent être vraiment rigoureux. Le froid, la neige ou la pluie nous gèleront et nous devrions pouvoir rester au chaud dans notre maison.

Certains ont le chauffage central, mais si ce n’est pas votre cas, vous devriez peut-être chercher des alternatives. Les radiateurs à air chaud pourraient être la réponse que vous cherchiez.

Ils ont de multiples avantages et ne sont pas excessivement chers. Avec ce guide, vous pouvez mieux les connaître et ainsi savoir quel est le meilleur modèle pour vous.

Qu’est-ce qu’un aérotherme ?

Les radiateurs électriques sont un option simple, facile à déplacer, efficace et qui servira à chauffer n’importe quel endroit rapidement. Ils se caractérisent principalement par leur faible coût, leur efficacité et leur rapidité.

Ils fonctionnent grâce à des résistances (métalliques ou céramiques) qui sont chauffées par l’énergie électrique. La chaleur qu’ils génèrent est expulsée vers l’extérieur, certains modèles ont des pales comme des ventilateurs en fait.

Ce ne sont pas de très gros appareils et sont conçus pour chauffer des pièces de toute taille, en fonction de sa puissance. Il existe également des radiateurs industriels, mais ceux-ci peuvent nécessiter une installation préalable, sans parler de leur coût élevé.

Si vous souhaitez chauffer le salon ou une pièce pendant que vous y êtes, ce sont les appareils idéaux. Leur plus gros inconvénient est qu’ils consomment beaucoup, vu sa puissance. Si nous ne l’utilisons que lorsque nous sommes dans la pièce à chauffer, cela ne semblera pas excessif, mais ce ne sont pas des machines à tenir toute la journée.

Avantages de ce type d’appareil

Malgré leur consommation, ils ont une série de vertus que nous ne pouvons ignorer. Ce sont des appareils qui nous réchaufferont, mais ils le feront avec une efficacité que d’autres moyens ne peuvent atteindre.

Ils ont l’habitude d’être machines compactes, faciles à utiliser et à transporter. Ils nous permettront de chauffer rapidement n’importe quelle pièce de la maison et cela ne nous coûtera presque rien de les emmener d’un endroit à un autre.

C’est précisément sa mobilité qui fait n’ont besoin d’aucun type d’installation. Il vous suffit de les brancher sur le secteur et de régler la température que vous souhaitez obtenir. C’est un moyen d’économiser puisqu’il n’y a pas de travail à faire ou à tirer sur le câble.

Ils peuvent chauffer une pièce très rapidement. Selon sa puissance et la température que nous choisissons, l’espace qui chauffe sera plus ou moins élevé, mais en quelques minutes, la pièce devrait être chauffée.

L’un de leurs principaux avantages est qu’ils sont très abordables. Un aérotherme peut être trouvé pour 20 euros sans aucun problème. Il existe de meilleurs appareils qui peuvent coûter plus cher, mais un appareil électrique pour chauffer une chambre moyenne est très bon marché.

Il faut dire que, malgré tout ce qui précède, ils ne sont pas l’alternative appropriée pour chauffer une maison entière. Ils peuvent augmenter la température rapidement dans des espaces clos de plusieurs mètres carrés, mais cela consommerait beaucoup d’électricité et il faudrait acheter plusieurs appareils pour l’utiliser dans toute la maison.

Caractéristiques à considérer

Nous devons bien connaître le produit avant de l’acheter. Pour ce faire, nous allons vous montrer une série de facteurs à surveiller lorsque nous allons acheter un appareil de chauffage.

Puissance.- Un radiateur doit avoir au moins 1 500 W. En général, nous trouverons des puissances plus élevées et cela nous aidera à chauffer des espaces un peu plus grands. Si l’appareil est réglable, ce sera beaucoup mieux.

Poids et taille.- Ils ne sont généralement pas très grands, mais nous vous conseillons d’en trouver un qui ne dépasse pas le poids et qui soit facile à transporter. C’est une machine qui nous passerons fréquemment d’une pièce à l’autre.

Double fonction.- Les appareils de chauffage peuvent faire plus que simplement chauffer. Beaucoup d’entre eux ils peuvent utiliser leur ventilateur pour fonctionner sans les résistances, nous offrant de l’air frais. Qu’il serve pour le froid et le chaud est fortement recommandé.

Câble.- Ces appareils doivent être branchés pour fonctionner. Un câble de 1,5 mètre devrait suffire. De plus, nous recommandons que l’appareil dispose d’un évidement pour les câbles.

Télécommande.- Certains appareils sont livrés avec une télécommande et c’est très utile. Pouvoir réguler la température ou l’allumer et l’éteindre sans avoir à s’approcher nous rend plus à l’aise.

Cecotec Ready Warm 9820 Force Dual, le plus silencieux

Ce radiateur a une puissance de 2 000 W pouvant couvrir une surface allant jusqu’à 15 m2. Idéal pour les salons ou les chambres. Il peut être choisi entre deux puissances et dispose de 3 modes de fonctionnement : ventilateur, mode Eco et mode Turbo.

C’est très calme, faire seulement 30 dB à puissance maximale, ce qui le rend moins intrusif. Sa légèreté le rend facile à transporter et il dispose d’un triple système de sécurité pour éviter les accidents, qui comprend l’arrêt automatique.

Il peut être trouvé pour 17 euros, étant l’un des achats les plus abordables et avec de nombreuses fonctions.

Ce radiateur hyper silencieux vous réchauffera en hiver grâce à ses 2000 W de puissance. Il fonctionnera également en été puisqu’il fonctionne comme un ventilateur. Il dispose de trois modes et d’un thermostat réglable pour que vous soyez toujours à la température que vous préférez.

Orbegozo FH 5028, l’un des plus appréciés

Ce radiateur est sur toutes les listes que vous pouvez trouver. Il est considéré comme l’un des appareils les plus simples et les mieux fabriqués dans le domaine des appareils de chauffage. Il dispose de deux puissances au choix, 1 000 W et 2 000 W, auxquelles s’ajoute le mode ventilateur.

Au sein de ces deux pouvoirs, il y a un thermostat où vous pouvez choisir entre une température ou une autre. Il est idéal à tout moment de l’année. Il dispose également d’un système de protection contre la surchauffe.

Pour 20,69 euros, nous pouvons obtenir cet appareil qui a l’approbation de la plupart des critiques.

Vous n’aurez pas froid dans le salon grâce à ce radiateur à air chaud. Avec ses 2000 W de puissance, vous pouvez chauffer une pièce de taille moyenne en quelques minutes, en pouvant choisir entre deux puissances différentes et en régulant la température. Il dispose d’un mode ventilateur, vous pouvez donc l’utiliser également en été et il peut vous rafraîchir.

Pro Breeze Mini, avec résistances céramiques

Malgré sa taille, ce radiateur a assez de puissance pour augmenter la température d’une pièce. Sa conception le rend facile à transporter Petit mais très puissant, ce radiateur est idéal pour chauffer de petites pièces à la maison ou des bureaux.

Cela est dû à ses résistances en céramique. Chauffe plus rapidement et plus efficacement. Il dispose d’un thermostat réglable et ses pales oscillent à 60 degrés, de sorte que la chaleur est répartie uniformément.

39,99 euros, c’est le prix de ce radiateur, qui saura même nous protéger avec son système anti-basculement et sa protection contre la surchauffe.

Un radiateur électrique compact, simple et abordable doté de la technologie des éléments chauffants en céramique. Il chauffera plus rapidement la pièce dans laquelle il se trouve et il le fera de manière uniforme grâce à ses pales qui peuvent onduler jusqu’à 60 degrés, déplaçant l’air chaud qui en sort dans toutes les directions sans complication.

Rowenta Mini Excel Eco, prêt à tout

Ce radiateur dispose de deux positions avec une puissance réglable : 1 000 W en mode Silence ou 1 800 W en mode puissance maximale. Son mode Silence atteint à peine les 49 dB, ce qui signifie qu’il ne fait quasiment aucun bruit.

Il a un thermostat électrique qui même peut nous proposer un système antigel pour les moments les plus rudes de l’hiver. Son post-filtre empêche la propagation de la poussière et est facile à laver.

Bien que l’on remarquera une différence dans sa consommation. Son mode Eco permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie, tout en maintenant la température. Tout cela peut être à vous pour 62,13 euros.

Ce radiateur vous aidera non seulement à garder votre maison plus chaude en hiver, mais il vous aidera également à régler votre facture d’électricité. Dans son mode Eco, il économisera 50% de la consommation d’énergie. Il a deux positions de puissance et un thermostat où vous pouvez régler la température. Vous ne remarquerez presque aucun bruit lorsqu’il est allumé, il est parfait pour n’importe quel salon.

Avec toutes ces informations vous serez désormais mieux préparé à affronter le froid qui approche. Ces radiateurs sont parfaits si vous voulez être dans le salon ou la chambre en toute tranquillité.

Ils peuvent être une alternative aux maisons qui n’ont pas de chauffage. Bien qu’ils soient également adaptés à des moments spécifiques.