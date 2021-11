Guide et conseils pour l’achat d’un radiateur électrique basse consommation | La technologie

Paraphrasant la célèbre série Games of Thrones, « l’hiver arrive », c’est-à-dire « l’hiver arrive », alors il vaut mieux être tourné vers l’avenir. Pour cela, nous avons des radiateurs électriques comme une option très conseillée si nous avons besoin d’un système de chauffage qui ne nécessite aucun type de travail. Nous allons mieux les connaître pour avoir toutes les données et ainsi acheter les meilleures pour nous.

Si vous avez besoin d’un système de chauffage dans votre maison, mais que vous ne voulez pas avoir à faire de travaux, les radiateurs électriques sont sans aucun doute une très bonne option maintenant que le froid arrive.

Le problème est de savoir quel est le meilleur modèle pour nos besoins de tous ceux du marché, puisque ce n’est pas un type d’appareil que tout le monde comprend précisément.

C’est pourquoi nous allons essayer d’éclaircir un peu toute la question des radiateurs électriques, afin que vous ayez déjà suffisamment d’arguments pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Radiateurs électriques :

Avantages des radiateurs électriques

Installer des radiateurs électriques dans notre maison ou aussi au bureau présente une série d’avantages qui peuvent être importants pour certains types d’utilisateurs, qui peuvent y trouver la solution définitive pour éviter d’avoir froid.

Ces avantages sont :

Installation simple ou inexistante: Cela signifie que nous avons un bon nombre de modèles qui ont des pieds ou des roues, qui ne nécessitent aucun type d’installation, et il y en a d’autres dont nous avons le plus besoin de faire des trous dans le mur pour les accrocher. Ils sont petits et maniables: beaucoup d’entre elles ne sont pas grandes, ce qui signifie qu’une fois le froid passé, on peut les stocker jusqu’à l’année suivante et ainsi gagner de la place dans la maison. Indépendant: Une autre des meilleures facettes qu’ils ont est qu’ils seront tous indépendants et c’est intéressant, car, si nous ne voulons pas en allumer un parce qu’il ne va pas être utilisé dans cette pièce, nous pouvons parfaitement le faire. Accumulateurs: si nous utilisons des accumulateurs, la facture d’électricité sera réduite, bien que dans ce cas, ils devraient être programmés ou nous aurions besoin d’une horloge sur le compteur de la maison, en plus d’avoir le tarif d’électricité spécifique. Moins de consommationBien que pendant des années, on ait dit qu’ils consommaient beaucoup, la vérité est qu’aujourd’hui, cela a été considérablement réduit, car une grande majorité d’entre eux consomment peu.

Types de radiateurs

Selon la technologie utilisée, les radiateurs électriques peuvent être divisés en plusieurs types.

Chacun d’eux a des caractéristiques et des avantages différents, il est donc pratique de les connaître.

Radiateurs thermofluide électrique: sont ceux qui utilisent un fluide aux propriétés thermiques (généralement de l’huile), qui circule à l’intérieur et est chauffé uniformément dans tout le volume de l’appareil. Ils consomment moins que les autres types, car, même si on les éteint, le fluide reste chaud pendant un certain temps. Il faut dire aussi qu’ils sont les plus lents à chauffer. Radiateurs accumulateurs: ce sont ceux qui accumulent de la chaleur pendant des heures puis la restituent pendant la période du tarif d’électricité le plus cher. En règle générale, ils expulsent la chaleur pendant la journée et s’accumulent la nuit. Radiateurs à technologie sèche: ce type utilise le réseau électrique pour chauffer le matériau dont ils sont faits pour libérer la chaleur. Il existe deux matériaux tels que l’aluminium et la céramique, les premiers étant ceux qui chauffent le plus rapidement, mais aussi les plus rapides à refroidir, tandis que les céramiques prennent plus de temps à chauffer et moins à refroidir. Radiateurs électriques infrarouges: ils émettent de la chaleur par ondes de rayonnement et n’utilisent donc pas d’air. Ces systèmes ne sont pas utilisés dans les maisons, mais sont plutôt pour l’extérieur, mais c’est quand même bon à savoir. Convecteurs électriques: ce sont ceux qui chauffent directement l’air lorsqu’il traverse des résistances qui sont chaudes du fait de l’énergie électrique.

De quoi faut-il tenir compte lors de l’achat d’un radiateur électrique ?

Lors de l’achat d’un ou plusieurs radiateurs, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs qui faciliteront grandement le choix de celui qui nous convient le mieux.

Sans aucun doute, nous devons être conscients de la maison que nous avons et à quel point il fait froid dans la région où nous vivons.

Puissance

Plus vous avez de puissance, meilleure est la capacité de chauffer l’environnement. Bien que nous options pour des radiateurs qui marquent qu’ils sont à faible consommation, il est évident que la puissance fera dépenser certains plus que d’autres et qu’ils sont également plus chers lors de leur acquisition.

Il est préférable de calculer quelques 90 W pour chaque mètre carré de la pièce où nous allons le placer. Dans tous les cas, beaucoup de choses auront à voir avec d’autres facteurs tels que l’isolement ou si la région où vous habitez est extrêmement froide.

Consommation

C’est une raison impérieuse de choisir entre plusieurs options. Nous devrions toujours chercher ceux qui viennent de faible consommation, dans le type de radiateur que l’on souhaite pour la pièce où l’on va le mettre.

C’est un paramètre que nous pouvons englober avec celui du pouvoir pour, entre les deux, atteindre le meilleur pour nous. C’est-à-dire qu’on peut renoncer à une certaine puissance si l’économie d’énergie est plus ou moins importante.

Sécurité

À mesure de sécurité que nous devons être clairs sur nous-mêmes, comme par exemple qu’il ne faut pas chauffer les vêtements dans ces radiateurs, que l’entretien de l’appareil doit être bon ou que s’il ne doit pas être utilisé, il est préférable de le faire débrancher. Nous pouvons aussi profiter de certains extras.

Par exemple, il existe certains modèles avec un système de contrôle de la surchauffe, d’autres avec un système anti-basculement, d’autres qui bloquent certains boutons ou encore ceux qui contrôlent les surtensions.

Thermostat

Le fait que le radiateur ait un thermostat sera un avantage, puisque les moins chers n’en ont pas.

De cette façon, nous pouvons marquer le moment exact où il doit s’arrêter, car il a atteint la température désirée.

Vous pouvez également porter télécommande, quelque chose qui n’est pas essentiel, mais qui est d’un grand confort, comme le fait qu’il intègre un Ecran LED, où nous voyons d’où nous sommes assis des données telles que la température à laquelle nous sommes ou à laquelle nous voulons atteindre entre autres.

Concevoir

C’est une partie très subjective, puisque c’est au goût de chacun, cependant, compte tenu du fait que ce sera un appareil qui sera vu à l’œil nu, il est toujours bon que son esthétique aille bien avec la pièce où il se trouve placé. .

À partir de là, chacun décidera lequel il préfère mettre dans chaque pièce.

Quelques modèles intéressants

En ce moment où nous avons déjà des arguments pour choisir les meilleurs radiateurs pour notre maison, nous pouvons observer une série de modèles qui peuvent être intéressants.

Ce devrait être chacun qui choisit le mieux pour son logement et sa situation.

Orbegozo 1000 RM : 76,91 euros. AEG RA 5521 : 95,77 euros. IKOHS EVERWARM GPH1500 : 99,95 euros. Haverland NYEC-11 : 109,76 euros. Aigostar Pangpang : 109,99 euros. Cecotec Ready Warm 1800 Thermique : 116,90 euros. Princesse 01.341500.01.001 : 119,99 euros. Orbegozo RRE 1310 : 129,50 euros. Klarstein Bornholm Single : 139,99 €. Cecotec Ready Warm 2500 Thermique : 157,90 euros. Orbegozo RRE 1810 A : 169,50 euros. Haverland RCE10S : 224,22 euros.

Vous pouvez maintenant choisir le meilleur radiateur électrique basse consommation pour vous et vos besoins, car avec tout ce que nous avons vu dans l’article d’aujourd’hui, nous aurons déjà les connaissances nécessaires pour pouvoir sélectionner l’un ou l’autre modèle.

Il existe de nombreuses possibilités, mais l’important est que nous sachions déjà ce que nous voulons et comment nous le voulons.