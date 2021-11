Guide et conseils pour l’achat d’un refroidisseur d’huile pour l’hiver | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez vous réchauffer les jours froids à venir, il n’y a rien de mieux que d’avoir un radiateur à proximité. Si vous ne voulez pas gaspiller d’électricité, nous vous apprendrons ce que vous devez savoir sur les radiateurs à huile.

Avec la vague de froid que nous avons subie l’année dernière, cet hiver qui approche nous devrons être prêts au cas où une tempête s’abattra sur nous. Tout le monde n’a pas de chauffage et il existe des appareils qui peuvent nous y aider.

Si vous faites partie de ces personnes, vous avez sûrement envisagé d’acheter un radiateur à huile. Ce sont des appareils très utiles qui peuvent chauffer la pièce rapidement et efficacement.

Si vous voulez en savoir plus sur eux, continuez à lire, car nous allons vous expliquer ce que vous devez savoir et nous vous donnerons quelques exemples des meilleurs radiateurs à huile du marché.

Qu’est-ce qu’un refroidisseur d’huile ?

Ce type d’appareil est un appareil électroménager dont l’objectif est de rayonner de la chaleur. Pour mener à bien cette action, ils utilisent de l’énergie électrique pour chauffer une huile qu’ils ont à l’intérieur de leurs panneaux fer, également connu sous le nom d’éléments.

Au fur et à mesure que l’huile interne et le métal chauffent, la température ambiante commence à augmenter. C’est un système qui est utilisé depuis longtemps et la technologie l’a rendu de plus en plus efficace, consommant moins en raison d’une plus grande chaleur.

Durable grâce à sa construction, ses coûts sont devenus moins chers au fil du temps. Il ne vous coûtera pas cher et il vous accompagnera durant de nombreuses saisons froides.

Ce sont de bons appareils qui n’ont besoin que d’une prise pour fonctionner. En effet, ils ne nécessitent quasiment aucun entretien puisque l’huile n’a pas à être changée d’une utilisation à l’autre.

Facteurs à prendre en compte

Ce type d’instrument a une série de caractéristiques que nous devons examiner afin de décider quoi acquérir. Il existe de nombreux modèles sur le marché et certains se ressemblent beaucoup, il faut donc être attentif à ce dont on peut avoir besoin.

Puissance.- Plus la puissance est élevée, plus il chauffera une pièce plus grande. Ils peuvent également consommer plus. La normale est qui ont plusieurs modes qui consomment plus ou moins de puissance et nous vous conseillons de choisir un modèle de ce style.

Déplacement.- Ces appareils doivent être utilisés pour le déplacer dans la maison. Vous devriez en choisir un avec des roues ou, au moins, une poignée qui facilite le mouvement. C’est un type d’appoint qui devient nécessaire dans ce type de machine.

Tête intelligente pour radiateurs. Contrôlez la température d’une pièce en allumant ou en éteignant l’eau chaude du radiateur à distance avec l’application ou avec des assistants vocaux comme Alexa.

Éléments.- Le nombre de pièces métalliques à chauffer est important. Habituellement, cela influencera sa taille et sa puissance. Si nous voulons quelque chose pour les petits endroits, nous choisirons un radiateur à huile avec un plus petit nombre d’éléments. La chose normale est de les trouver entre 7 et 11 éléments, donc cela dépendra de ce que vous recherchez.

Consommation.- Ces radiateurs électriques ont généralement une faible consommation. Leur efficacité énergétique n’est pas mauvaise et ils nous permettront d’économiser sur la facture. Désormais, si on veut qu’il chauffe de grands locaux, il aura plus de puissance et consommera plus.

Orbegozo RF 1500, pour les poches plus étroites

C’est le refroidisseur d’huile le moins cher de la liste. Il mesure 63 centimètres de haut et ne pèse que 1 kg. Il a une puissance de 1 500 W et 7 éléments qui émettent de la chaleur. Sa technologie de sécurité thermofusible dispose d’un limiteur et d’un voyant qui nous indique quand il est allumé.

Son design est traditionnel et a des roues pour pouvoir le déplacer entre les pièces. Nous pouvons choisir entre 3 versions différentes. un de 1 000 W, celui de 1 500 W et un supérieur de 2 000 W, mais il peut monter en prix excessivement.

Nous recommandons l’option intermédiaire qui coûte 48,12 euros.

Vous pouvez chauffer votre pièce sans problème avec ce radiateur à huile de 1500 W. Il dispose d’un thermofusible limiteur de sécurité et d’un enrouleur de câble très pratique. Il pèse 1 kg et grâce à sa légèreté vous pouvez l’emmener où vous voulez en le saisissant par la poignée.

Grunkel RACP-80D, petit mais tyran

Pour ceux d’entre vous qui ont plus de maisons collectées, vous pourriez être intéressé par ce petit refroidisseur d’huile. Il a un taille très compacte de 40 cm de haut et une puissance de 800 W. Il dispose d’un thermostat réglable pour que vous puissiez régler la température que vous voulez.

Il a 7 éléments dans le peu d’espace qu’il occupe. De plus, pour le déplacer, nous pouvons utiliser ses poignées pratiques. Il nous réchauffe non seulement, mais nous protège également grâce à son système contre la surchauffe.

Il coûte 48,90 euros, ce qui le rend l’un des moins chers.

Si nous voulons nous réchauffer dans une petite pièce ou que nos pieds ont froid, ce radiateur compact sera parfait. Il dispose de 7 éléments et d’un régulateur de température pouvant atteindre 800 W de puissance. Il a des poignées confortables pour le déplacer facilement.

Cecotec Ready Warm 5750 Space 360º, distribue la chaleur

Si vous voulez un radiateur à bon prix qui a une puissance importante avec une bonne construction, c’est la meilleure option. Avec 7 éléments, vous pouvez choisir entre trois puissances différentes (600 W, 900 W et 1 500 W) grâce à son thermostat.

Il est conçu pour que la chaleur atteigne chaque recoin plus tôt. De plus, il a des roues qui nous aideront à le déplacer d’un côté à l’autre.

Vous pouvez l’acheter pour 62,90 euros dans la boutique en ligne Cecotec. C’est une machine avec laquelle il faut compter.

Ce refroidisseur d’huile est idéal pour une utilisation pendant de longues heures, car il continue de chauffer même après l’avoir éteint, il est donc également l’un des meilleurs si vous souhaitez ajuster la consommation d’énergie.

Jata R111, grande taille pour grande puissance

Ce refroidisseur d’huile est un modèle avec une efficacité énergétique A et avec une puissance de 2500 W, vous permettant de vous réchauffer plus tôt à pleine puissance. Grâce à sa faible consommation, nous n’aurons pas à nous soucier beaucoup de la facture.

C’est l’un des plus gros radiateurs à huile, à 12,7 kg, mais ses roues le rendent facile à déplacer. Son sélecteur rotatif permet de choisir l’une des 3 puissances de chauffe dont il dispose tandis que son voyant lumineux indique son bon fonctionnement.

Vous pouvez le trouver actuellement pour 87,89 euros. Malgré sa taille, son prix est convenable et il dispose d’un système de sécurité qui évite la surchauffe.

Ce radiateur à huile nous permettra de choisir entre 3 températures différentes, en tirant le meilleur parti de ses 2500 W de puissance tout en conservant une consommation énergétique de classe A, économisant sur la facture. Il a des roues confortables pour le déplacer d’un côté à l’autre.

Cecotec Ready Warm 5720 Space, une excellente qualité à un bon prix

Radiateur d’huile Cecotec Ready Warm 5720 Espace c’est un modèle des plus grands, avec 11 éléments. Pouvant choisir entre le blanc et le noir, il s’adaptera parfaitement à notre intérieur.

C’est l’un des plus puissants, pouvant atteindre jusqu’à 2 500 W. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de consommation, le mode Eco de 1 000 W, le mode moyen de 1 500 W et le maximum de 2 500 W. Il comprend un système pour le protéger de la surchauffe et des roues pour le transporter où vous le souhaitez.

Le Cecotec Ready Warm 5720 Space peut être acheté pour 80,90 euros.

Refroidisseur d’huile 11 modules d’une puissance de 2500 W et thermostat réglable à 3 niveaux.

Il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir chaud en hiver. Ces appareils feront en sorte que n’importe quel coin de notre maison soit plus accueillant et nous offriront une température bien supérieure à celle de la rue.

Nous vous rappelons qu’il existe d’autres produits qui peuvent être utiles pour le froid. Pas seulement des appareils électroménagers, car une bonne tasse de chocolat chaud est aussi un régal.

