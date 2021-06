Guide et conseils pour l’achat d’une machine à glaçons à la maison | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous faites partie de ceux qui ont besoin que leurs boissons soient toujours froides, les machines à glaçons sont peut-être ce que vous voulez. Un appareil qui permet d’avoir des kilos de glace en peu de temps. Elles sont idéales pour les fêtes et les réunions d’amis.

Bien sûr, ils sont peu connus. Cela signifie qu’ils ne sont pas aussi abordables qu’on pourrait le souhaiter et, en plus, il y a peu d’informations à leur sujet. Mais ne vous inquiétez pas, car chez ComputerHoy, nous allons vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour acquérir l’une de ces machines.

Avant d’acheter une machine à glaçons pour votre maison, vous devez examiner certaines caractéristiques de base afin de pouvoir prendre une bonne décision d’achat. Parmi les principaux aspects auxquels vous devez prêter attention, il y a les suivants :

Qu’est-ce qu’une machine à glaçons ?

Une machine à glaçons est un appareil que vous pouvez avoir dans votre cuisine afin que vous puissiez avoir de la glace quand vous en avez besoin. Le fonctionnement de ces machines est très simple, il suffira seulement de remplir le réservoir d’eau et de mettre la machine en marche.

Ces machines vous permettent d’avoir des glaçons de différentes tailles. Ce sont des machines très pratiques en été, puisqu’elles vous permettent d’avoir toujours de la glace à disposition pour toutes vos boissons. Ils sont également largement utilisés dans le secteur de l’hôtellerie, mais dans cet article, nous nous concentrerons sur les modèles plus domestiques.

Bien que comme on dit, ils ne font que de la glace. Si vous souhaitez combattre la chaleur estivale intense d’une autre manière, il existe d’autres types d’appareils qui peuvent vous aider.

Comment fonctionne une machine à glaçons ?

Le fonctionnement des machines à glaçons domestiques est très simple. Tout d’abord, de l’eau est ajoutée au réservoir (il existe des modèles qui au lieu d’un réservoir ont un tube qui doit être connecté à une source d’eau), puis la quantité de glace que vous souhaitez est programmée et attendez que la glace soit faite.

Lorsque le bac à glaçons est plein de glaçons, vous devrez les retirer pour que la machine continue à produire des glaçons. Ces machines sont généralement livrées avec un plateau ou une pelle amovible pour pouvoir retirer les glaçons sans problème.

Le premier lot de cubes n’est généralement pas très rentable, car la machine doit accélérer. Il est conseillé d’utiliser le deuxième et les lots suivants de glace. Il n’y a pas grand-chose à craindre car cela ne se produit que lorsque la machine est neuve ou lorsqu’elle n’a pas été utilisée depuis longtemps.

Types de machines à glace

Il existe trois types différents de machines à glaçons. Ces trois types différents sont les suivants :

Machine à glace modulaire: Ces machines doivent être placées sur un conteneur ou un distributeur de boissons gazeuses, afin que la glace qui est fabriquée y soit stockée. Ils sont utilisés dans un cadre professionnel.

Machine à glaçons sous plan: Ils sont couramment utilisés dans les bars ou les restaurants. Ils sont de petite taille et fonctionnent 24 heures sur 24. Si vous avez déjà vu le serveur poser le verre derrière le bar et le sortir avec des glaçons, c’est qu’il en a un.

Machine à glace autonome: ce sont les plus courants, et dont nous allons parler. Ils peuvent fabriquer différents types de glace et généralement aussi distribuer de l’eau. Sa taille est généralement de 40x40x40. Ils peuvent être placés n’importe où, bien que pour éviter les dysfonctionnements, il est recommandé de les placer dans un endroit dont la température est comprise entre 10º C et 40º C.

Faisons connaître sa puissance

La puissance de ces machines est comprise entre 80 W et 200 W pour un usage domestique. Plus la puissance est élevée, moins de temps pour créer les cubes, mais aussi plus de consommation.

Le plus conseillé est d’opter pour une machine qui a une puissance comprise entre 100 et 150W au maximum. Il ne consommera pas trop d’énergie et sera très efficace lors de la fabrication de glace.

Ayez toujours un bon tas de glace à portée de main quand vous le souhaitez. Si vous allez faire une fête, ne vous inquiétez pas, car vous aurez des glaçons à revendre puisque cet appareil peut créer 12 kg de glace par jour et son écran LCD vous donnera toutes les données dont vous avez besoin.

À cet égard, nous avons choisi de vous conseiller sur la machine à glaçons Klarsteins Arctic Porter. Cette machine à glaçons a une puissance de 120 W, pouvant créer 12 kg de glace en une journée. Chaque cycle dure 9 minutes et vous pouvez faire 8 cubes pendant ce temps. C’est très efficace.

Il a un design simple et élégant, qui est couplé à la technologie d’un écran LCD à commande tactile afin que vous puissiez programmer la création de glace. Son réservoir fait 2 litres, il ne gaspille donc pas beaucoup d’eau non plus.

On le trouve pour 109,99 euros. C’est un bon investissement qui répond à la bonne puissance.

Combien de glace font-ils ?

Il est très important de considérer la quantité de glace que la machine peut produire. Dans la sphère domestique, ils font généralement entre 10 et 15 kg par jour. Cela signifie avoir l’appareil connecté 24 heures sur 24 et le vider à chaque fois qu’il se remplit.

Avec cette machine à glaçons, vous pouvez fabriquer jusqu’à 15 kg de glaçons par jour avec très peu de bruit, car elle ne produit que 45 Db de son. Avec votre cuillère pour extraire la glace vous n’aurez pas de problèmes. De plus, la forme de balle de ses cubes sera parfaite pour accompagner n’importe quelle boisson ou cocktail. Vous ne vous souciez pas du nettoyage, car la maille amovible facilite grandement l’entretien.

En ce sens, on peut trouver des machines comme la Cohotek. Cette machine à glaçons peut fabriquer 15 kg en une journée. De plus, il dispose d’un réservoir de 2,3 litres et d’une fenêtre transparente pour observer l’état de la création de glace.

Son panneau de contrôle nous permettrait de programmer la machine et de décider entre les deux tailles de glaçons qu’elle peut fabriquer. Comme détail, il a un maillage interne qui rend le nettoyage beaucoup plus facile.

Il peut être obtenu pour 149,99 euros. C’est un modèle compact de bonne qualité et de grande durabilité.

Dois-je le raccorder à l’eau ?

La plupart des modèles ont un réservoir, comme nous l’avons vu. Oui, il existe des modèles qui ont un tuyau à connecter à un tuyau, mais ils sont généralement plus chers et peu pratiques à la maison.

Les machines domestiques peuvent inclure des réservoirs d’une capacité de 2 à 4 litres. C’est un moyen pratique d’utiliser la machine et vous n’aurez besoin que d’une prise électrique à proximité pour qu’elle fonctionne.

Cette machine à glaçons vous fera oublier de garder une source d’eau connectée, car elle dispose d’un grand réservoir que vous utiliserez pour créer la glace. Avec deux types de glace sélectionnables sur votre panneau de commande, vous pouvez avoir jusqu’à 12 kg de glace par jour. De plus, son utilisation est plus sûre grâce à sa détection infrarouge qui se déclenche lorsque le bac à glaçons est plein.

À ce stade, nous pouvons recommander la machine à glaçons VPCOK. Comme le reste des machines du guide, il dispose d’un réservoir d’eau d’environ 2 litres. Bien qu’en réalité lL’important à propos de cet appareil est sa capacité à s’arrêter lorsqu’il ne détecte pas d’eau ou lorsque son capteur infrarouge remarque qu’il y a beaucoup de glace fabriquée.

Dans ce cas, c’est une machine qui tiendra plus longtemps avec la cuve sans remplissage grâce à ses dispositifs de détection. Il a également deux tailles de glace et peut créer jusqu’à 12 kg de glace en une journée.

On le trouve pour 106,05 euros. Il est bien noté et fera un meilleur usage de votre dépôt.

Tailles de glace

Généralement, les machines à glaçons domestiques ont deux tailles de glaçons. Mais il existe d’autres modèles avec la capacité de faire plus de tailles et même de choisir les formes de la glace. Ceci est moins courant, se trouvant surtout dans le domaine le plus professionnel.

D’autre part, les tailles de la glace peuvent varier entre les machines. Il n’y a pas vraiment de mesure standardisée et il faut être prudent lors de l’achat d’un de ces appareilss. Il est à noter qu’en fonction de la capacité de la machine, la glace sera également plus ou moins grande. Si vous faites partie de ceux qui mâchent de la glace, une taille plus petite pourrait également être utile.

Cette machine à glaçons silencieuse peut fabriquer des glaçons en un temps record. D’une puissance de 100 W, il permet de réaliser des cubes en six ou treize minutes, selon la taille des cubes choisie. De plus, son panneau vous permet de régler la préférence de production et son réservoir de plus de 2 litres vous fait oublier d’avoir à brancher l’appareil à une source d’eau.

Si nous recherchons une machine à glaçons avec la capacité de fabriquer des cubes de deux tailles, étant la petite taille assez petite, la H.Koenig KB12 vous donnera ce dont vous avez besoin. Sa petite taille de glace est parfaite pour les cocktails, car ils s’intègrent dans n’importe quel récipient et ne rendent pas les boissons excessivement liquides.

De plus, il est doté de la technologie infrarouge et d’un couvercle transparent pour contrôler la quantité de glace produite de l’extérieur. D’une puissance de 100 W, il permet de fabriquer 12 kg de glaçons en une journée, créant un lot de 8 petits cubes en 6 minutes.

On le trouve pour 129,99 euros. Vous ne manquerez jamais de glace lors de vos soirées grâce à cette machine.

Avantages d’une machine à glaçons

Ces machines sont assez rentables. Comme nous l’avons vu, Pour une dépense d’un peu plus de 100 euros, vous pouvez disposer d’une machine qui vous fournira de grandes quantités de glaçons, pour un peu d’eau et un minimum de consommation d’électricité.

Il vous aide également à économiser de l’espace de congélation. Vous n’avez pas à penser à économiser de la glace, car en quelques minutes, vous aurez un lot qui se régénérera à chaque cycle. Beaucoup plus d’espace pour vous dans votre réfrigérateur.

De plus, comme presque toutes les machines ont un sélecteur de taille de glace, vous n’aurez pas à vous soucier d’avoir de très gros glaçons pour les petits verres. Vous avez le pouvoir dans ce sens.

Sans oublier que vous voudrez peut-être utiliser les cubes pour d’autres choses. Nous vous avons déjà indiqué dans ce magazine le montant des bénéfices que l’on pouvait obtenir des glaçons.

Ces machines à glaçons sont bon marché et les meilleures alliées contre les canicules. Vous pouvez profiter des fêtes avec vos amis sans trop vous inquiéter, car tout le monde aura une boisson fraîche avec laquelle continuer la soirée.

