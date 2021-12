Guide et tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un sèche-linge à domicile | La technologie

Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir si vous devez acheter votre premier sèche-linge ou changer celui que vous possédez déjà. Vous aurez toutes les informations pour choisir l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

La vérité est que la sécheuse est l’un de ces appareils que nous pouvons appeler, pas essentiels, mais une fois que vous en avez un, il devient un élément essentiel et devient l’un des plus importants.

Mais il peut être difficile d’acheter un sèche-linge pour la première fois, surtout si on ne sait pas bien comment ils sont, comment ils fonctionnent et quelles sont leurs caractéristiques.

C’est pourquoi cet article vous sera très utile, car vous verrez tout ce que vous devez savoir sur un sèche-linge pour pouvoir choisir celui qui convient le mieux à vos besoins sans devenir fou.

Types de sèche-linge

Nous savons tous quelle est la fonction d’un séchoir, c’est-à-dire qu’il est dédié à sécher les vêtements que nous le mettons à l’intérieur pour éviter d’avoir à attendre des jours pour qu’il sèche, étant particulièrement efficace dans les zones où il y a beaucoup d’humidité, car le séchage à l’extérieur peut devenir éternel.

À partir de là, vous ne savez peut-être pas quels types sont sur le marché. Ils sont assez nombreux, nous allons donc vous les expliquer tous.

Séchoirs à évacuation

Ce sont ceux qui prennent l’air de l’extérieur, le chauffent au moyen de résistance électrique et ils le portent au tambour pour que les vêtements restent secs. L’air chargé d’humidité est expulsé par un tube.

Le principal avantage est que ce sont les moins chers car leur système est le plus simple.

Ce qui n’est pas si bien, c’est qu’il faut avoir un endroit où il peut facilement prendre de l’air puis l’expulser à l’extérieur. C’est-à-dire que dans une cuisine sans aucun type de prise il ne pourrait pas être mis. Certains sont encore à vendre, mais très peu.

Sécheurs à condensation

Ces types de séchoirs sont ceux qui ont un circuit fermé. L’air humide n’est pas expulsé à l’extérieur, car il passe dans un réfrigérateur où il se refroidit, provoquant la condensation de l’humidité.

Les l’eau résultante est stockée dans un réservoir que nous devons vider chaque fois que nous utilisons le sèche-linge.

Bien qu’il existe encore ceux qui utilisent des éléments chauffants électriques pour chauffer l’air, les plus modernes sont livrés avec pompes à chaleur.

L’avantage est qu’ils peuvent être placés où vous le souhaitez, car vous n’avez besoin que d’une prise.

Séchoirs à résistance

Ce sont ceux qui ont été vendus jusqu’à l’apparition des nouveaux systèmes et sont les moins chers, étant assez rapide lors du séchage des vêtements.

Le problème vient de la consommation qui pas très efficace. Il se peut que dans les modèles les moins chers la consommation monte en flèche de manière excessive et cela compense davantage de l’avoir dans une résidence secondaire.

Sèche-linge pompe à chaleur

Ces séchoirs ont un système similaire à celui des climatiseurs utilisant un pompe à chaleur pour chauffer l’air.

Ils sont extrêmement efficaces avec consommations d’énergie beaucoup plus serré que les cas précédents, ce qui les rend plus adaptés pour les utiliser tous les jours.

Ce ne sont pas les sèche-linge les moins chers disponibles aujourd’hui, mais la vérité est que, si nous l’utilisons beaucoup, à long terme, cela compense la grande différence de consommation.

Machines à laver

Enfin nous avons le ensemble laveuse sécheuse, quelque chose qui devient très à la mode ces derniers temps, notamment en raison du gain de place que cela implique.

Bien qu’ils intègrent le système de pompe à chaleur, la vérité est que l’efficacité énergétique n’est pas la meilleure, oui, elle est meilleure que celles qui utilisent des résistances.

L’une de ses caractéristiques est que le niveau de La charge de séchage n’est jamais la même que la charge de lavage, donc si nous le remplissons, nous ne pourrons pas mettre les mêmes vêtements à sécher, devant le faire en deux lots.

Que doit-on chercher

L’évolution des séchoirs ces dernières années est la même que celle que nous avons vue dans toutes les technologies, offrant de nombreuses options qui étaient auparavant inimaginables.

Les possibilités de les programmes de vêtements sont maintenant beaucoup plus anciens pour aborder tous les besoins des utilisateurs.

Cela signifie qu’aujourd’hui, nous pouvons être plus sûrs lorsqu’il s’agit de sécher nos vêtements, sachant que la consommation sera moindre et que les possibilités se sont multipliées.

Quoi qu’il en soit, avant d’acheter un sèche-linge, maintenant que l’on connaît les types qui existent sur le marché, il convient de regarder une série de caractéristiques telles que :

Prix ​​/ Coût: nous devons être clairs sur notre budget pour acheter le sèche-linge, donc d’abord nous devons savoir combien il vaut. Mais non seulement il faut connaître le prix, mais il faut être conscient de la consommation, car un sèche-linge un peu plus cher peut consommer beaucoup moins et faire des économies sur le long terme. Dimensions: C’est une autre des premières caractéristiques que nous devons regarder, notamment pour savoir si le modèle qui nous intéresse entre dans l’espace qui lui est dédié. Installation: un autre des paramètres les plus importants, puisque tout dépendra si vous avez besoin de quelque chose de plus qu’une simple prise. Capacité: quelque chose qui est également très important, car nous devons acheter le sèche-linge compatible avec ce dont nous avons besoin. Autrement dit, si nous avons une machine à laver de 10 kilogrammes, un petit sèche-linge peut ne pas avoir beaucoup de sens. Cela est déjà décidé par chacun. Programmes Seado: Comme c’est normal, plus il a de possibilités de séchage, meilleurs seront les résultats que nous obtiendrons au moment de celui-ci, en le faisant également s’adapter plus efficacement à nos besoins. Programme anti-rides: on peut le considérer comme le programme à ne pas manquer, puisqu’il consiste à ce que le tambour tourne légèrement une fois le séchage terminé, pour éviter que les vêtements ne se froissent ou pour qu’ils aient le moins de plis possible. Autonettoyant: quelque chose d’intéressant, qui n’est pas fourni avec tous les sèche-linge, est la fonction de nettoyage automatique du filtre, quelque chose qui pourrait nous être pratique, bien que le nettoyage à la main ne soit presque jamais compliqué. Programmation et gestion: on peut aussi avoir des sèche-linge qui peuvent être programmés pour démarrer quand on veut, qui se connectent à notre WiFi et on les gère avec notre mobile et même certains compatibles avec Alexa ou Google Assistant. Tout cela n’est pas indispensable, mais c’est bien qu’ils sachent que cela existe.

Quelques séchoirs intéressants

Une fois que nous avons vu tout ce que nous devons savoir et prendre en compte lors de l’achat d’un sèche-linge, il peut être pratique de connaître quelques modèles intéressants.

Tous pourront nous offrir de très bonnes capacités de séchage, avec différentes options également à différents prix.

Si vous songez à acheter un lave-linge séchant, notamment par manque de place pour mettre les deux, il existe aussi des modèles intéressants.

En voici quelques uns:

Maintenant que vous disposez de toutes les informations pour trouver le meilleur sèche-linge à installer chez vous, il ne vous reste plus qu’à le choisir et vous le faire livrer.

Vous pouvez nous dire lequel vous allez acheter ou lequel vous avez acheté et pourquoi sur nos réseaux sociaux.