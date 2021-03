Guide étape par étape des appels WhatsApp: Comment passer des appels vocaux et vidéo sur PC et Mac

Les utilisateurs devront télécharger WhatsApp sur leur bureau.

Il est révolu le temps où vous deviez renvoyer les appels WhatsApp des gens après les avoir reçus simplement parce que vous utilisiez le Web WhatsApp. L’application permet désormais aux utilisateurs de passer ou de recevoir des appels via des appels de bureau pour Mac et PC, ce qui signifie qu’il ne faut plus se précipiter pour prendre l’appel depuis les téléphones. Pour être sûr, les appels via le bureau seront également cryptés de bout en bout, tout comme sur les appareils mobiles. Pendant longtemps, la fonctionnalité a été taquinée et est maintenant devenue une réalité.

Voici un guide étape par étape pour les appels WhatsApp sur PC et Mac:

Téléchargement de WhatsApp pour ordinateur de bureau

Les utilisateurs devront télécharger WhatsApp sur leur bureau. Pour télécharger l’application, les utilisateurs peuvent visiter www.whatsapp.com/download. L’option de téléchargement pour Mac ou Windows PC apparaîtra et les utilisateurs peuvent en conséquence télécharger l’application. Après le téléchargement, l’application peut être installée sur le bureau et ouverte.

WhatsApp pour la disponibilité du bureau

La fonction d’appel sur WhatsApp pour ordinateur de bureau est prise en charge sur Windows 10 64 bits version 1903 (ou supérieure) pour Windows PC et macOS 10.13 (ou plus récent) pour les utilisateurs Apple.

Exigences d’appel WhatsApp pour PC et Mac

Certaines conditions doivent être respectées pour passer des appels WhatsApp sur le bureau. Pour être sûr, seuls ceux qui peuvent passer un appel sont déjà des utilisateurs de WhatsApp sur mobile. En dehors de cela, les gens devront avoir une connexion Internet active sur l’ordinateur ainsi que sur le téléphone. L’application utilisera le microphone de l’ordinateur ainsi que la webcam selon que les utilisateurs souhaitent passer une vidéo ou un appel vocal. Les utilisateurs doivent également s’assurer d’avoir un périphérique de sortie audio avec un microphone connecté à Mac / PC.

Comment passer des appels WhatsApp sur le bureau

Le processus est très similaire aux appels effectués à l’aide de téléphones. Les utilisateurs devront ouvrir un chat individuel qu’ils aiment appeler. Là, les icônes d’appel vocal et vidéo apparaîtront. L’étape suivante consiste simplement à cliquer sur les icônes pour passer un appel. Jusqu’à présent, la société n’a activé que les appels vocaux ou vidéo individuels pour le bureau. Par conséquent, les appels de groupe ne peuvent pas être effectués via le bureau.