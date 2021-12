Guide Fire OS : tout ce que vous devez savoir

Eric Zeman / Autorité Android

Bien que cela puisse être difficile à dire, les tablettes Amazon Fire fonctionnent toutes sur Android. Amazon habille tellement le système d’exploitation qu’il ne ressemble plus beaucoup à Android, mais il est là ! Le logiciel fourni avec les tablettes Amazon Fire est connu sous le nom de Fire OS.

Ci-dessous, nous allons vous donner toutes les informations dont vous avez besoin sur Fire OS. Nous vous expliquerons comment le mettre à jour, comment savoir quelle version vous utilisez, l’historique du skin Android et bien plus encore ! Notez que, techniquement, Fire OS est également disponible sur les produits Fire TV ainsi que sur les haut-parleurs intelligents Echo. Dans cet article, cependant, nous allons nous concentrer sur la version tablette.

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir de décembre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure qu’Amazon dévoilera plus d’informations sur Fire OS.

Amazon Fire OS en un coup d’œil

Eric Zeman / Autorité Android

La chose la plus importante à savoir sur Fire OS est qu’il s’agit d’une version non certifiée d’Android. Cela signifie qu’il n’inclut aucun service Google. Cela inclut le Google Play Store lui-même, ainsi que toutes les propriétés appartenant à Google telles que YouTube, Gmail, Google Maps, etc.

Cependant, sous le capot, tout est alimenté par Android. Avec l’Amazon Appstore préinstallé, de nombreuses applications Android que vous connaissez et aimez sont disponibles sur les tablettes Fire, mais certains grands joueurs seront absents.

Amazon réorganise également l’apparence d’Android avec Fire OS afin de le rendre plus axé sur la consommation de médias et (évidemment) les achats sur Amazon. Lorsque vous allumez une tablette Fire pour la première fois, vous serez immédiatement en mesure de dire à quel point elle est différente de n’importe lequel de vos autres téléphones ou autres appareils Android.

Enfin, Amazon est très libéral avec la publicité dans Fire OS. C’est l’une des raisons pour lesquelles ses tablettes sont si bon marché par rapport aux concurrents. Il existe des moyens de supprimer les publicités, mais cela implique généralement de payer à Amazon de l’argent supplémentaire ou un savoir-faire technique.

La dernière version de Fire OS

Eric Zeman / Autorité Android

Amazon ne maintient pas Fire OS à jour avec les versions Android. Même les tablettes Amazon les plus avancées d’aujourd’hui sont toujours sur Android 9 Pie, bien que cette version ait maintenant trois générations. Amazon ne pense probablement pas qu’il soit important de maintenir les choses à jour, car le marché cible des tablettes Fire ne donne pas la priorité aux mises à jour logicielles.

Ceci est important à savoir, cependant, car si vous utilisez des applications Android qui nécessitent une version ultérieure d’Android, elles ne fonctionneront pas correctement avec Fire OS.

La version stable la plus récente de Fire OS est basée sur Android 9 Pie.

À terme, Amazon mettra à jour Fire OS vers une version plus récente d’Android. On ne sait pas quand cela pourrait arriver, cependant. On ne sait pas non plus laquelle de ses tablettes existantes verrait cette mise à jour.

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre numéro de version dans la section suivante.

Comment voir votre version de Fire OS et rechercher des mises à jour

Eric Zeman / Autorité Android

Si vous ne savez pas quelle version de Fire OS se trouve sur votre tablette Amazon, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci sur votre écran d’accueil ou sur l’ombre des notifications. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur le Options de l’appareil section. Maintenant, appuyez sur Mises à jour système. En haut de la page, vous verrez quelle version de Fire OS vous utilisez.

Si vous utilisez une ancienne version de Fire OS, une mise à jour peut vous attendre dans cette section. Si c’est le cas, il s’installera en arrière-plan, puis vous invitera à redémarrer. Selon votre retard dans les mises à jour, vous devrez peut-être répéter ces étapes plusieurs fois.

Si votre logiciel est à jour mais que vous n’avez pas la dernière version de Fire OS, cela signifie que votre tablette n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre appareil soit trop ancien pour obtenir de nouvelles mises à jour. Heureusement, la page des mises à jour logicielles de la tablette Fire d’Amazon contient toutes les informations dont vous avez besoin sur les versions les plus récentes de son logiciel.

Une brève histoire de Fire OS

Les premiers appareils à atterrir avec Fire OS sont techniquement les tablettes Fire HD de troisième génération lancées en 2015. De 2011 à 2015, les tablettes Amazon n’étaient pas livrées avec un système d’exploitation officiellement nommé. Tout ce qu’Amazon dirait, c’est que le logiciel était « basé sur Android ».

De nos jours, Amazon appelle le logiciel Fire OS et dit qu’il est « compatible avec Android ». Cependant, le système d’exploitation n’a pas beaucoup changé depuis le début.

Fire OS n’a jamais eu accès au Google Play Store (du moins pas officiellement). Amazon développe et maintient Fire OS via le projet Android Open Source, ce qui lui donne un contrôle total sur l’apparence et le fonctionnement du système d’exploitation.

En 2014, Amazon a lancé le Fire Phone, son premier (et unique) smartphone. Le téléphone a été un échec critique et commercial. Depuis lors, Fire OS n’existe que sur les tablettes, les streamers Fire TV et les haut-parleurs intelligents Echo.

Depuis 2016, les tablettes Fire OS ont accès à Amazon Alexa, son assistant numérique populaire. En 2017, le support Alexa mains libres est arrivé.

À quoi ressemble Fire OS

Edgar Cervantes / Autorité Android

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de Fire OS.

Meilleures fonctionnalités uniques de Fire OS

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici quelques choses que Fire OS peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Lanceur unique

Comme mentionné précédemment, Fire OS est radicalement différent de la plupart des autres skins basés sur Android. Le lanceur lui-même manque de l’une des fonctionnalités les plus déterminantes d’Android : le tiroir d’applications. Au lieu de cela, votre écran d’accueil abrite toutes vos applications. Il existe également une fonction de défilement horizontal qui vous permet de passer à diverses sections organisées. Par exemple, un balayage vers la droite vous amène à la section Bibliothèque où vous pouvez voir vos ebooks, applications, jeux et suggestions Prime Video. Cette disposition unique donne à la série de tablettes Fire une ambiance intéressante par rapport aux autres appareils Android.

Tableau de bord de l’appareil

En bas à gauche de la barre de navigation sur une tablette Amazon, vous verrez une petite icône d’accueil. Cela vous mène au tableau de bord de l’appareil. Cette zone unique de Fire OS vous connecte avec tous vos appareils alimentés par Alexa. Pensez-y un peu comme la version Amazon de l’application Google Home. Son emplacement bien en vue sur la barre de navigation montre à quel point Amazon accorde une importance à son écosystème de produits pour la maison intelligente alimentés par Alexa.

Boutique d’applications Amazon

Nous avons déjà mentionné à quelques reprises que les tablettes Amazon ne sont pas fournies avec le Google Play Store. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient important au début, l’Amazon Appstore propose des trucs sympas. Par exemple, les prix ne sont pas toujours personnalisés avec le Play Store. En d’autres termes, certaines applications sont moins chères sur l’Appstore (même si certaines sont plus chères). Aussi, l’Appstore sera intégré à Windows 11, ce qui le rendra encore plus omniprésent. Le fait est que l’Appstore est un type de boutique différent et pourrait finir par être meilleur pour vous à certains égards que le Play Store.

Afficher le mode

Si vous avez une tablette Amazon assez récente et plus grande que sept pouces, vous avez accès au mode Afficher. Ce mode transforme essentiellement votre tablette en un écran intelligent toujours allumé, avec un accès mains libres à Alexa. Pour l’activer dans Fire OS, faites simplement glisser la nuance de notification vers le bas et appuyez sur le bouton Afficher le mode. Inversement, vous pouvez simplement dire « Alexa, passe en mode Show ». Il existe également des supports de charge sans fil qui facilitent le mode spectacle.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le système d’exploitation Fire d’Amazon ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure qu’Amazon changera le skin Android.

