Guide Fortnite Shipwreck Cove – Comment visiter Shipwreck Cove

Fortnite Visit Shipwreck Cove est une quête qui apparaît dans la carte perforée quotidienne avec une quantité substantielle d’XP à gagner.

En supposant que vous puissiez réellement le trouver, bien sûr. Shipwreck Cove est dans une partie isolée de la carte

Emplacement de Fortnite Shipwreck Cove



Shipwreck Cove est la petite crique dans la partie sud-est de la carte. Il est facile de le manquer, et il est également plus facile à atteindre si vous vous arrêtez à proximité. La tempête engloutit rapidement l’anse, puisqu’elle est au bord de la carte. Il y aura probablement aussi pas mal de concurrence alors que Visit Shipwreck Cove figure sur la liste des défis quotidiens des cartes perforées. Attendez-vous à rencontrer au moins quelques autres challengers.

Si vous vous arrêtez ici et parvenez à arriver avant le départ du bus ou avant que la tempête ne s’intensifie, vous pouvez toujours attaquer d’autres joueurs et être attaqué. Il n’y a généralement pas beaucoup d’armes, vous devriez donc pouvoir combattre toutes les menaces autour de vous. Assurez-vous simplement de ne pas tomber dans le processus.

Heureusement, tout ce que vous avez à faire est de visiter Shipwreck Cove. Vous n’avez même pas besoin de descendre jusqu’au rivage pour qu’il compte sur votre carte. Le défi apparaît régulièrement dans les quêtes de cartes perforées, vous le ferez donc probablement assez souvent.

Une fois que vous avez coché ce défi de votre liste, réservez-le hors de la zone avant que la tempête ne commence à se refermer. Il reste encore beaucoup à faire avant la fin du match.

Les quêtes d’Halloween de Fortnite sont nombreuses. Il y a la série de quêtes de Dark Jonesy, où vous devrez trouver et interagir avec un vaisseau spirituel, et la carte perforée d’Ariana Grande pour commencer. Vous aurez besoin d’obtenir des bonbons pour Hollowhead et de voler sur un balai, et il y a même une série de quêtes crossover spéciale Ghostbusters avec des récompenses amusantes.