Guide Genshin Impact Reminiscence of Seirai et tous les emplacements Reminiscence of Seirai

Genshin Impact Reminiscence of Seirai est une nouvelle quête du monde où vous essayez de parcourir les souvenirs ancestraux d’anciens habitants de l’île de Seirai avec de belles photos – et très spécifiques – de l’île.

Vous avez un guide vague avec lequel travailler, mais un morceau de roche violette est un peu comme le suivant. Nous avons rassemblé où chercher pour que vous puissiez assommer celui-ci rapidement.

Genshin Impact Souvenir de Seirai | Comment démarrer Réminiscence de Seirai



Rendez-vous sur l’île de Seirai à l’endroit où se trouvait la pierre de protection dans Seirai Stormchasers, entre les deux points de cheminement. Descendez et vous verrez un petit sanctuaire sur le chemin. Enquêter pour trouver la photo.

Suivez les instructions jusqu’à Inazuma City et parlez aux personnes nécessaires là-bas. Maintenant, il est de retour sur l’île de Seirai, mais sans aucun marqueur de quête pour vous montrer le chemin.

Genshin Impact Souvenir de Seirai | Souvenir de Seirai photo 1



Téléportez-vous à la Statue des Sept, puis dirigez-vous vers l’ouest après le naufrage. Il y a une petite île avec un portail et quelques Hilichurls. Occupez-vous des « barattes », puis affrontez l’épave pour prendre votre photo.

Genshin Impact Souvenir de Seirai | Souvenir de Seirai photo 2



Pour le suivant, dirigez-vous vers le sud le long du rivage et montez la colline où se termine le rivage. Regardez les eaux du sud et utilisez la Kamera.

Genshin Impact Souvenir de Seirai | Souvenir de Seirai photo 3



Ce prochain est beaucoup plus facile à faire si vous avez déjà déverrouillé Thunder Manifestation. Rendez-vous au waypoint au-dessus du lac géant et descendez. Dirigez-vous légèrement vers l’ouest jusqu’au chemin qui s’approche du lac pour vous placer au bon endroit. Celui-ci est un peu fastidieux, mais l’image ci-dessus devrait bien vous guider.

Genshin Impact Souvenir de Seirai | Souvenir de Seirai photo 4



Celui-ci est près de l’endroit où commence la quête. Montez là où se trouve l’épingle sur l’image ci-dessus et faites face à l’affleurement rocheux au-dessus de l’eau.

C’est tout pour savoir comment terminer Réminiscence de Seirai dans Genshin Impact. Si vous êtes toujours en train de rattraper votre retard dans la mise à jour 2.1, nous avons des guides détaillés sur la façon de pêcher, comment obtenir la nouvelle arme d’hast The Catch et où prendre Amakumo Fruit et pour Sara et Baal.