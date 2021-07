Guide Genshin Impact Stormterror: Comment briser les sceaux de la tour et vaincre le dragon

Explorer l’immense monde ouvert de Genshin Impact peut donner le même sentiment d’émerveillement ressenti en jouant pour la première fois à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il y a tellement de choses intéressantes à voir et de nombreuses énigmes à résoudre tout au long de votre voyage. C’est l’un des meilleurs jeux Android et l’un des meilleurs jeux PS5 gratuits disponibles. Peut-être que le plus gros casse-tête auquel les joueurs sont confrontés au début est de trouver comment briser le sceau de Stormterror’s Lair.

Si vous mourez d’envie de découvrir comment pénétrer à l’intérieur de cette énorme bulle de vent ou si vous avez du mal à vaincre le dragon, nous sommes là pour vous aider. Voici tout ce que vous devez savoir sur Stormterror’s Lair, que vous jouiez sur mobile ou sur PS5.

Guide Stormterror

Entrer dans le dôme du vent

Source : Android Central

Tout d’abord, peu importe à quel point vous êtes curieux, vous ne pourrez pas franchir la barrière anti-tempête tant que vous n’aurez pas la quête de Allez à l’entrée du repaire de Stormterror. Pour ce faire, vous devrez terminer toutes les quêtes liées à Venti jusqu’à présent. Si vous n’êtes pas encore si loin, vous devrez revenir plus tard.

Une fois la quête déverrouillée, dirigez-vous vers la zone inexplorée de la carte. Si vous avez déjà déverrouillé le téléport de Cecilia Garden dans Wolvendom, cela vous rapprochera de l’endroit où vous devez aller.

Source : Android Central

Lorsque vous vous approchez du waypoint, une cinématique apparaît. Battez les ennemis puis entrez dans la zone vers laquelle Venti vous dirige. Vous traverserez la première couche du dôme du vent et verrez la tour de Stormterror.

Courez tout droit aussi loin que possible jusqu’à ce que vous atteigniez le deuxième dôme du vent. Maintenant, accrochez-vous à droite autour de la structure et avancez jusqu’à ce que vous voyiez la statue Archonte des Sept de la tour sur la gauche.

Source : Android Central

Utilisez le courant de vent devant la statue pour glisser au-dessus de la barrière et dans la tour. Montez maintenant au sommet de la tour en glissant et en grimpant, puis vous lancerez une cinématique.

Briser le sceau sur la tour

Source : Android Central

Pour vous rendre à Stormterror, vous devez briser les sceaux de la tour. Pour ce faire, vous devez activer les trois autels de l’actionneur de lumière situés au nord, à l’est et à l’ouest autour du repaire de Stormterror. Voici où vous les trouverez.

Source : Android Central

Actionneur de lumière orientale et pièces de lumière de guidage

Source : Android Central

Du haut de la tour de Stormterror, sautez et planez vers l’est. Vous verrez une plate-forme ronde surélevée entourée de colonnes en ruine. Dirigez-vous vers elle. Vous trouverez la première pièce de lumière de guidage dans cette zone près de l’autel.

Les deux autres prismes lumineux se trouvent au sommet de hautes ruines au nord-ouest. Vous devrez utiliser les rafales d’air ascendantes et votre planeur pour les atteindre. Chronométrez-le soigneusement au fur et à mesure que les rafales vont et viennent.

Lorsque les trois prismes sont récupérés, retournez à l’autel et allumez-le.

Pièces d’actionneur de lumière du nord et de lumière de guidage

Source : Android Central

Dirigez-vous vers le téléport le plus au nord de la zone. L’actionneur de lumière se trouvera au sud-ouest de la téléportation, entouré d’un cercle de colonnes. Il y a un camp Hurlichurl dans les escaliers au nord du téléport. Vous verrez la première pièce Guiding Light se cacher derrière des boîtes près des Hurlichurls.

Source : Android Central

Le second est caché derrière des rochers cassables exactement au nord du camp de Hurlichurl. Certains ennemis apparaîtront lorsque vous vous en approcherez. Battez-les en utilisant des réactions élémentaires, puis brisez les rochers en utilisant des attaques Anemo ou Geo pour obtenir la dernière pièce de lumière de guidage.

Le troisième et dernier prisme lumineux de cette zone est protégé par une barrière au nord-est du camp de Hurlichurl. Pour y accéder, montez sur l’une des hautes ruines à proximité, puis sautez dans la barrière d’en haut.

Allez maintenant à l’actionneur de lumière du Nord avec les pièces de guidage de lumière en remorque et allumez-le.

Actionneur de lumière occidentale et pièces de lumière de guidage

Source : Android Central

Pour accéder au dernier actionneur de lumière, vous devrez vous diriger vers le téléport du côté ouest de la tour de Stormterror. Encore une fois, vous trouverez un cercle pavé avec un autel au milieu. Les trois pièces Guiding Light sont dispersées tout autour du cercle, alors rassemblez-les simplement.

Lorsque vous vous approchez de l’autel, un groupe d’ennemis apparaîtra. Battez-les tous dans un délai imparti et vous pourrez alors activer le dernier actionneur de lumière.

Source : Android Central

Maintenant que les trois actionneurs de lumière sont allumés, vous devez retourner au sommet de la tour. Il est plus facile de se téléporter à ce stade. Sinon, vous devrez vous frayer un chemin à travers la barrière du dôme comme vous le faisiez auparavant.

Comment vaincre Stormterror

Entrez dans la nouvelle entrée du domaine au sommet de la tour et vous vous retrouverez face à Stormterror.

Source : Android Central

Pour commencer, vous devrez réduire la santé du dragon en tirant à la manière de Star Fox sur les caillots de sang violets qui ressemblent à des cornes sur son dos. Finalement, il s’éloignera et enverra des projectiles ressemblant à des météores dans votre direction. Esquivez-les pour éviter de subir des dégâts.

Source : Android Central

Venti extraira Anemo de ces projectiles. Vous devez tirer sur les violets pour créer des courants de vent et vous rapprocher de Stormterror. Une fois que vous vous approchez suffisamment, continuez à tirer sur les cornes violettes sur le dos de Stormterror jusqu’à ce que sa santé soit complètement épuisée.

Source : Android Central

Cela lancera une bataille de boss au sol. Stormterror est très puissant, vous devez donc éviter ses attaques à tout prix. Le jeu jette Venti dans votre groupe et vous allez vouloir vous en servir.

Le dragon viendra sur votre chemin ou vous lancera des boules Anemo. Esquivez de son chemin pour éviter de subir des dégâts. Lorsqu’il plane devant vous, utilisez les flèches chargées de Venti pour faire baisser le bouclier du dragon d’un cran. Lorsque Stormterror est assommé, visez ce caillot de sang violet et tirez-le autant que possible avec l’attaque chargée de Venti.

Source : Android Central

Lorsque Stormterror est à moitié en santé, il lancera une attaque que Venti appelle Caelestrinum Finale Termini, qui ouvre des fissures de vent douloureuses sous vos pieds. Se tenir sur ces fissures enlèvera de gros morceaux de santé. Dirigez-vous vers le courant de vent sur le côté et utilisez-le pour flotter sur une autre plate-forme qui n’a pas de fissures. Continuez ensuite à attaquer Stormterror comme vous le faisiez auparavant jusqu’à ce qu’il soit vaincu.

Guide Stormterror

Vous savez maintenant comment entrer dans le repaire de Stormterror, briser les sceaux de la tour et vaincre le dragon. Bonne chance dans votre combat. J’espère que vous pourrez vaincre Dvalin sans utiliser trop de ressources de santé.

N’oubliez pas que la prochaine mise à jour 2.0 ajoute de nombreuses nouvelles choses à espérer, notamment la progression croisée entre les plates-formes, le retour haptique DualSense et la prise en charge des déclencheurs adaptatifs.

