Guide Genshin Impact sur les richesses perdues | Tous les emplacements d’indices de trésors spéciaux

Genshin Impact Richesses perdues est de retour, et cette fois c’est l’édition Inazuma.

L’événement vous charge de résoudre des indices sournois et de trouver des caches de pièces de fer à échanger à la boutique d’objets, mais Caches de trésors spéciaux de Richesses perdues sont la vraie star.

Ces trouvailles cachées vous donnent des dizaines de Primogems ainsi que des matériaux de mise à niveau une fois que vous avez résolu les énigmes qui les gardent.

Deux nouvelles zones se débloquent chaque jour. Dirigez-vous vers l’emplacement indiqué dans le menu de l’événement ce jour-là et invoquez le Seelie à la recherche de trésors.

Il s’allume lorsque vous vous approchez d’une cache de pièces de monnaie et finit par briller à mesure que vous vous en approchez. Chaque zone a 60 pièces de fer à trouver, et la zone suivante ne se débloquera pas tant que vous ne les aurez pas toutes trouvées.

Certains endroits présentent également des défis spéciaux, où vous devrez vaincre quelques ennemis puissants en peu de temps pour gagner encore plus de récompenses.

Parfois, en cherchant des pièces de fer, vous rencontrerez également des fragments de carte pour les trésors spéciaux de Lost Riches.

Après avoir assemblé toutes les pièces, dirigez-vous vers l’emplacement indiqué sur la carte, utilisez le Seelie à la recherche de trésors pour découvrir un appareil de puzzle au sol et faites correspondre le motif à celui indiqué sur les fragments assemblés.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 1

La première zone se trouve dans la forêt de Chinju. C’est assez simple, Treasure Hoarders vous agresse après presque chaque trouvaille, alors assurez-vous que vous êtes prêt pour la bataille.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 2

Le prochain arrêt est la plage de Nazuchi, à l’est de l’île de Yashiori. De nombreux Nobushi et Hilichurls ont élu domicile dans cette région. Vous devrez vous en occuper avant de trouver des pièces de fer, car le Seelie disparaît une fois que les ennemis vous repèrent.

Le dernier emplacement se trouve sur la petite île entourée de Seelie Courts.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 3

Maintenant, c’est le retour sur l’île de Narukami et la région d’Araumi. La zone cible comprend les falaises autour du point de téléportation, mais tous vos trésors se trouvent aux niveaux inférieurs, tout comme certains agents Fatui.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 4

La zone 4 en augmente le danger. C’est dans la région de Fort Fujitou, où la foudre frappe régulièrement le sol. Gardez un œil sur les signes révélateurs d’étincelles au sol et essayez de ne pas vous faire toucher.

Genshin Impact Riches Perdus | Trésor spécial 1

Une fois que vous avez assemblé les premiers morceaux de carte, téléportez-vous à Araumi. Votre zone cible est les ruines juste au nord de l’entrée souterraine d’Araumi, mais vous n’avez pas besoin d’affronter le Ruin Guard pour obtenir le trésor.

Creusez à l’endroit indiqué ci-dessus, puis faites correspondre le motif à celui de la carte. Vous aurez besoin que l’emplacement du démarreur soit allumé, ainsi que le carré d’angle en face et les deux carrés de chaque côté.

Les mêmes règles s’appliquent ici que d’autres puzzles similaires. Sauter met fin au défi et vous pouvez marcher sur n’importe laquelle des tuiles autant de fois que vous le souhaitez.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 5

Dirigez-vous vers l’île de Jinren pour celui-ci. C’est assez simple, même si certains ennemis vous gêneront.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 6

Le marqueur de zone couvre le campement de Kujou, où commence la quête Tatara Tales, mais toutes vos richesses se trouvent en dessous. C’est aussi là que se trouvent tous les ennemis.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 7

Un peu plus au sud se trouve votre prochain emplacement, et il offre un léger répit par rapport aux batailles de la zone précédente. Vous devrez cependant grimper un peu pour certaines des pièces de fer.

Genshin Impact Riches Perdus | Zone des richesses perdues 8

Allez maintenant un peu vers l’ouest et vous y trouverez la prochaine cache autour du promontoire et des plages environnantes. Celui-ci abrite également plusieurs ennemis, alors soyez prêt comme toujours.

Genshin Impact Riches Perdus | Trésor spécial 2

La deuxième carte pointe vers Fort Mumei, une autre zone avec de nombreux éclairs. Dirigez-vous vers les ruines (congeler l’eau pour la traverser est une bonne idée si vous n’avez pas Ayaka ou Mona), puis creusez dans la zone indiquée ci-dessous.

Maintenant, faites correspondre le modèle comme avant et vous obtiendrez votre récompense.

Nous continuerons à mettre à jour ce guide Genshin Impact au fur et à mesure que les nouveaux emplacements de chaque jour se déverrouillent. Si vous voulez le Lost Riches Pet Seelie, vous devrez voir l’événement jusqu’au bout et explorer les 14 lieux. Pendant ce temps, préparez-vous pour Yoimiya et Sayu en rassemblant Naku Weed et Crystal Marrow, et passez le temps jusqu’à ce que de nouveaux débloquent avec des chaînes de quêtes plus longues, y compris Sacred Sakura Cleansing.