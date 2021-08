Guide Genshin Impact Theatre Mechanicus: Toutes les scènes du Theatre Mechanicus

in

Genshin Impact Theatre Mechanicus est de retour dans Inazuma, avec une nouvelle série d’étapes, de défis et de récompenses !

C’est un long mode de tower defense, mais chaque étape a quelques astuces que vous pouvez exploiter pour éviter d’être submergé.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Conseils généraux

Votre choix de Mechanicus est limité au début, mais vous en déverrouillez davantage au fur et à mesure que vous gagnez des points en terminant des étapes et en relevant des défis spécifiques. Cependant, ce premier lot de Mechanici est suffisant pour effacer la plupart des étapes si vos mises en page sont correctes. Les déverrouillages ultérieurs, tels que le bannissement ou la liaison, sont utiles, mais ont tendance à nécessiter plus de travail ou des temps de recharge plus longs. Si vous vous retrouvez en difficulté, cependant, l’Arcanum Mechanici est bon pour polir l’attaque.

Chaque étape a beaucoup d’emplacements pour construire un Mechanicus, mais vous voulez éviter de trop les enchaîner. Trouvez une zone où les ennemis convergeront et construisez-y la plupart de vos pièges.

De même, concentrez-vous sur quelques éléments dans chaque vague afin que vos mises à niveau Fortune Stick aillent plus loin sans que vous dépensiez trop de points.

Bien que vous ne puissiez pas infliger de dégâts réels aux membres du groupe pendant Theatre Mechanicus, vous voudrez toujours apporter une variété d’éléments avec vous. Le mode vous permet de déclencher des réactions élémentaires et de briser des boucliers, ce qui soulage votre configuration Mechanici. Pyro, Hydro et Anemo sont les éléments les plus utiles à apporter avec vous.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 1

L’étape 1 est une étape d’introduction qui ne devrait pas poser trop de problèmes – ce qui est bien car, à ce stade, vous avez très peu de Mechanici avec qui travailler. Les ennemis marchent en ligne droite et vous avez deux grappes à charger avec Mechanici.

Si vous ne déclenchez pas de réactions pour ralentir le Ruin Guard avec votre Mechanici, faites-le plutôt avec vos personnages. Overload et Frozen sont idéaux pour lui et tout autre grand ennemi.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 2

L’étape 2 introduit un deuxième terminal ennemi, mais ils utilisent toujours le même chemin. Regroupez vos mécaniciens devant les escaliers et concentrez-vous sur Hydro, Electro et Cryo pour nerfer leur vitesse. Ajoutez un peu de Pyro de chaque côté pour déclencher une surcharge ou une fonte à l’occasion.

Les ennemis ont des boucliers à ce stade, mais vos personnages Pyro peuvent les démolir facilement. Les Lawachurls sont votre plus grande menace ici, mais s’appuyer sur Cryo ou sur une configuration infligeant une surcharge devrait vous aider à passer à travers.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 3

L’étape 3 est celle où changer votre disposition entre les vagues commence à devenir nécessaire. Vous avez cette fois deux terminaux, et chaque groupe ennemi en cible un différent. Heureusement, les chemins ennemis permettent de les faire tomber facilement de la scène.

Anemo Mechanici peut aider à le faire ou au moins repousser les ennemis plus légers, ce qui est pratique pour les rapides Samachurls. Comme toujours, assurez-vous de jeter quelques Cryo Mechanici le long du chemin principal. Étant donné que les deux groupes ennemis se déplacent en ligne droite sur cette étape, le déclenchement d’Electro-Charged est également un bon moyen d’infliger des dégâts en chaîne.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 4

La difficulté augmente considérablement dans celui-ci, bien que vous ayez quelques astuces faciles à votre disposition pour gérer le chaos. Ici, les vagues convergent au centre de la carte. Vous pouvez empiler Cryo ou Electro Mechanici dans les emplacements disponibles pour ralentir les ennemis, tandis qu’Anemo les repousse et augmente le potentiel de dégâts.

Une autre stratégie consiste à regrouper vos Mechanici devant chaque escalier, avec Pyro Mechanici sur les bords pour déclencher des réactions et empêcher les vagues d’atteindre même le centre. Pyro aide également à briser plus rapidement le bouclier électro du mage des abysses.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 5

L’étape 5 semble être un simple reskin de l’étape 3, mais vous voudrez varier votre stratégie ici. Ignorez les longs tronçons – ou utilisez simplement un ou deux Geo Crackshots, le cas échéant – car il est trop facile pour un ou cinq ennemis de se faufiler ici. Concentrez la majorité de vos mécaniciens dans le cluster près de votre terminal.

Les attaques AoE sont votre meilleur choix ici, alors restez avec Electro et éventuellement Hydro. Les Pyro Mechanici sont bons, mais uniquement à des niveaux de mise à niveau supérieurs. Vous pouvez déclencher Surcharge vous-même pour repousser les ennemis.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 6

L’étape 6 est un peu plus indulgente, en grande partie grâce à un gadget unique qui vous permet de faire face aux menaces de groupe. Les deux vagues ennemies convergeront dans quelques zones clés. Electro et Cryo fonctionnent à nouveau bien ici pour les ralentir, et un ou deux Hydro Mechanici généreront des réactions utiles.

La plate-forme surélevée au centre de la scène est cependant la partie intéressante. L’étape 6 a un pont Adeptus comme l’étape 4, mais vous pouvez contrôler quand celui-ci apparaît à l’aide d’un appareil spécial. C’est pratique pour bloquer les hordes ennemies et aussi pour les faire tomber dans l’abîme s’ils sont sur le pont lorsque vous le désactivez.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 7

L’étape 7 est similaire à l’étape 2, mais avec des ennemis plus puissants. La même combinaison Pyro/Electro devrait vous aider à traverser facilement, mais une autre configuration se concentre plutôt sur Hydro et Cryo au pied des escaliers. Ces deux-là, ainsi que l’aide d’Anemo de l’un de vos personnages, empêchent les ennemis de s’aventurer trop loin et sont particulièrement utiles pour faire face aux Samachurls.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 8

Celui-ci divise la menace en trois, mais ne gaspillez pas vos ressources à traiter chacun séparément. Concentrez votre Mechanci dans le cluster près de votre terminal, utilisez des attaques AoE d’Hydro ou Electro, et lancez un peu de Cryo pour faire face à la vitesse.

Alternativement, au lieu de construire pour les réactions, vous pouvez vous concentrer sur un type de mécanisme afin que vos buffs de bâton augmentent encore plus votre potentiel de dégâts.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 9

L’étape 9 est l’opposé de l’étape 7. Vous avez à nouveau trois menaces, mais vous devez diviser vos mécaniciens le long de chaque chemin. Les ralentir est une priorité comme toujours. Étant donné que vous avez besoin de tant de Mechanici, nous vous recommandons de vous en tenir à un ou deux types à ce stade afin que la mise à niveau soit plus efficace.

Ayez au moins un bon personnage Pyro dans votre groupe lorsque le Thunderhelm Lawachurl apparaît. Des personnages tels que Diluc, Klee ou Yanfei peuvent démolir son bouclier avant qu’ils n’atteignent votre Mechanici.

Guide du mécanicien du théâtre d’impact Genshin | Théâtre Mechanicus Étape 10

L’étape 10 vous lance tout, des Abyss Mages aux Lawachurls et Geovishaps. C’est une configuration de scène familière, et comme avant, vous voudrez concentrer Mechanici devant votre terminal. Les réactions de renversement sont les meilleures, donc la surcharge est une possibilité à expérimenter.

Certains joueurs ont eu plus de chance de polir Cryo et d’utiliser Banishment pour le renversement, bien que le temps de recharge de Banishment signifie que ce n’est pas idéal pour les urgences. Quoi qu’il en soit, assurez-vous d’avoir des personnages Hydro et Pyro dans votre groupe pour faire face aux boucliers Abyss Mage. Si vous avez Venti, Kazuha ou Saccharose, l’un ou l’autre fonctionne bien pour rassembler les ennemis ou les retenir pendant une courte période également.

Récompenses Genshin Impact Theatre Mechanicus

Vous gagnerez des objets en jade en terminant les nombreux défis de l’événement. Échangez-les dans la boutique de l’événement contre :

Primogems Hero’s Wit Mora Amélioration mystique Minerai Enseignements de l’élégance Enseignements de l’éphémère Enseignements de la Lumière

Si vous cherchez d’autres moyens de gagner les nouveaux matériaux de Genshin Impact, découvrez quelques-uns des nouveaux domaines, notamment Formation Estate et Shakkei Pavilion. Les vastes quêtes mondiales d’Inazuma, telles que les contes de Tatara et le nettoyage sacré de Sakura, ont également tendance à fournir des matériaux utiles en abondance ainsi que de nombreuses traditions.