Guide Minecraft – Survivre à la première nuit

Le monde de Minecraft regorge de dangers, qu’il s’agisse d’un simple saut mal jugé ou de sorcières qui lancent des potions mortelles. Votre première nuit dans le jeu est sans doute la plus difficile à passer, mais y arriver est plus que faisable. Vous avez besoin d’un abri, de lumière et de nourriture pour commencer ; ils sont comme la hiérarchie des besoins de Maslow, mais pour Minecraft. Une fois que vous les avez, vous pouvez commencer à vous soucier de choses comme l’armure, l’agriculture et la construction d’une maison mémorable pour vous-même. Voici comment survivre à la première nuit dans Minecraft, étape par étape.

Percez le diable de certains arbres

La première chose dont vous avez besoin est le matériau de construction. À savoir, du bois. Même un seul arbre – peu importe son type – devrait vous aider à démarrer. Frappez l’arbre avec votre poing pour le transformer en blocs de bois, que vous pourrez utiliser pour fabriquer des objets qui vous aideront à rester en vie. Vous commencerez probablement dans un biome des plaines ou des forêts, mais assurez-vous de consulter nos guides sur les biomes Minecraft si vous apparaissez ailleurs!

Construire une table d’artisanat

En utilisant le bois que vous avez rassemblé, construisez immédiatement une table d’artisanat – cela prend quatre planches de bois, que vous pouvez fabriquer sans table d’artisanat. Cet objet essentiel vous permettra de fabriquer des outils qui vous permettront de rassembler d’autres matériaux importants pour fabriquer des structures et, surtout, des armes d’autodéfense.

Préparez vos outils de base

Ensuite, vous aurez besoin d’une hache, d’une pioche, d’une pelle et d’une épée. La hache vous aidera à abattre plus d’arbres pour que vous puissiez faire le reste beaucoup plus rapidement, et la pelle vous aidera à ramasser un tas de terre. La pioche vous sera utile lorsque vous commencerez à creuser vers le bas, et une épée est utile pour vous nourrir et vous défendre. Consultez nos guides sur les outils Minecraft pour savoir de quoi vous avez besoin et quand.

Faire un abri de terre

La pelle est la clé pour construire un abri rapide et sale (jeu de mots certainement prévu) fait de blocs de terre. Cela n’a pas besoin d’être grand – deux blocs de haut, trois blocs de profondeur et trois blocs de large feront très bien l’affaire. Vous avez juste besoin d’une structure qui puisse vous éloigner des monstres après la tombée de la nuit.

Commencer à miner vers le bas

C’est là que la pioche entre en jeu. Vous pourrez labourer rapidement la couche de terre avec cette pelle, puis vous pourrez utiliser votre pioche pour commencer à creuser dans les rochers en dessous et à ramasser des pavés, ce qui vous permettra à la fois de construire un un abri plus solide et des outils beaucoup plus durables. N’explosez pas le mien tout droit, jamais le mien tout droit ! Vous ne savez jamais ce qu’il y a sous vous, et l’extraction directe peut vous amener à tomber dans une immense grotte souterraine ou un bassin de lave brûlante.

Obtenez du charbon

Une fois que vous aurez creusé dans les couches de pierre, vous trouverez rapidement du charbon. Vous n’avez pas besoin d’une tonne pour commencer, mais c’est généralement assez abondant, se reproduisant en groupes riches et avec une fréquence relative même quelques couches sous terre.

Fabriquer des torches, commencer à fondre

Une fois que vous avez du charbon et des pavés dans votre inventaire, vous pouvez vraiment commencer à construire une base stable à partir de laquelle travailler. Fabriquez des torches pour éclairer votre abri, ce qui empêchera les monstres ennemis (ou foules) de se reproduire dans les coins sombres. Ensuite, construisez un four pour commencer à cuire des choses comme du verre, des pavés et, bien sûr, de la nourriture pour vous garder en vie.

Nourrissez-vous

Vous n’avez pas besoin de boire de l’eau pour survivre dans Minecraft, mais vous avez besoin de manger. Ce que vous mangerez dépendra de ce qui vous entoure. Vous pouvez probablement passer la première nuit sans grignoter, mais votre jauge de faim baissera à chaque fois que vous sauterez ou sprinterez. Tous les animaux de la ferme qui apparaissent près de chez vous peuvent être tués avec une épée et cuits. Cet arbre que vous avez abattu pourrait également laisser tomber une pomme ou deux.

Selon l’endroit où vous frayez, vous pouvez également être près d’une parcelle de pastèque ou même d’un village où le blé pousse déjà. Ne vous inquiétez pas, les villageois ne vous attaqueront pas si vous prenez leur délicieux blé. Ils pourraient vous regarder de façon critique, mais c’est tout.

Indépendamment de ce que vous trouvez, assurez-vous de garder de la nourriture à portée de main pour reconstituer vos forces, car il est facile d’oublier votre faim lorsque vous explorez et construisez votre maison.

Construire un lit

Celui-ci est un peu plus facultatif à ce stade et un peu plus difficile. Si vous pouvez trouver quelques moutons à proximité, tuez-les pour leur viande et leur laine, puis utilisez de la laine et du bois pour construire un lit. Un lit placé dans un abri peut être utilisé pour dormir et permettre au soleil du matin de vaincre instantanément l’horrible nuit, en emportant une grande partie de la lutte pour survivre. De plus, si vous ne dormez pas trop longtemps, des fantômes ressemblant à des chauves-souris vous entoureront la nuit, ce qui rendra tout ce que vous essayez de faire encore plus ennuyeux. Plus important encore, l’utilisation d’un lit crée un point d’apparition dans votre base. Si vous mourez en explorant ou en rassemblant des matériaux, vous réapparaîtrez désormais dans la sécurité de votre maison, plutôt que dans le monde.

Et c’est parti !

Chaque monde Minecraft est différent, mais ces premières étapes seront toujours les mêmes. Ce que Minecraft devient après cela – une aventure d’exploration, une zone de construction, un jeu de rôle – dépend de vous.

