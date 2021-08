Guide Minecraft – Tous les outils dont vous avez besoin pour réussir

in

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser des outils dans Minecraft. Vous pouvez simplement frapper des arbres et de la terre et vous arrêter là. Mais vous manqueriez beaucoup de choses. Certains blocs nécessitent une pioche en fer ou en diamant pour être extraits. Vous avez besoin d’une pelle pour faire des chemins et d’une houe pour labourer le sol pour faire pousser des cultures. En d’autres termes, des outils sont nécessaires pour réussir dans Minecraft.

Mais vous n’avez pas besoin de tous les outils tout le temps – laissez les outils de labourage et la table d’enchantement à votre base lorsque vous partez en exploration, mais assurez-vous de ne pas quitter la maison sans carte. Nous avons divisé les outils les plus importants de Minecraft en quelques catégories distinctes afin que vous sachiez de quels outils vous aurez besoin et quand.

Matériaux de fabrication d’outils classés du pire au meilleur

La première partie pour obtenir les bons outils est de savoir de quoi les faire. De la même manière qu’un maillet de clown grinçant n’est pas idéal pour les travaux de construction dans la vraie vie, une épée dorée douce ne vous durera pas longtemps lorsque les hordes sortiront une nuit.

Les bases de l’exploitation minière et de la construction

Ce sont les classiques – les outils que vous voudrez presque toujours avoir sur vous, de la pioche classique jusqu’au bas. Ce sont les premiers outils que vous allez créer, et ils resteront probablement dans votre barre de raccourcis de l’heure 1 à l’heure 1000.

Naviguer dans Minecraft

Il est difficile de construire une bonne base si vous ne pouvez pas trouver cette base. S’assurer que vous savez comment rentrer chez vous est au moins aussi important que de construire cette maison en premier lieu.

Outils pour les règlements à long terme

Après la chasse et la recherche de nourriture vient l’agriculture, à la fois dans l’histoire de l’humanité et dans la progression de Minecraft. Pourquoi chasser le bœuf de la forêt alors que vous pourriez avoir de vastes champs de blé prêts à se transformer en pain et en gâteau ?

Outils pour la maintenance des articles

C’est à ce moment-là que la mouture de Minecraft commence à ralentir. Les outils d’enchantement et de réparation signifient que vous pouvez faire durer un morceau de matériel longtemps. Avec les bons enchantements, vous pouvez même les faire durer indéfiniment.

