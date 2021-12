Guide Motorola My UX : tout ce que vous devez savoir

Eric Zeman / Autorité Android

À un moment donné, Motorola appartenait à Google. Dans cet esprit, il n’est probablement pas surprenant d’apprendre que le skin Android de Motorola connu sous le nom de My UX est très similaire au skin Pixel UI de Google. Cependant, Motorola fabrique principalement des téléphones économiques et de milieu de gamme, et en fait certainement beaucoup plus que Google.

Voir également: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

Si vous possédez l’un de ces appareils Motorola, vous vous demandez peut-être comment fonctionne My UX. Comment vérifier les mises à jour ? Qu’est-ce qui le rend spécial ? A quoi ça ressemblait avant ? Nous allons vous dire tout cela et plus encore, dans ce guide complet de la peau.

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir de décembre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Motorola dévoilera plus d’informations sur My UX.

Mon UX en un coup d’œil

Eric Zeman / Autorité Android

Comme mentionné, My UX ne s’écarte pas trop de l’apparence d’Android d’origine. Motorola met son propre sceau sur les choses, mais les personnes qui ont utilisé des appareils Pixel, des téléphones Sony ou simplement profiter de l’expérience Android stock trouveront beaucoup à aimer ici.

En général, My UX est très convivial. C’est coloré, accueillant et simple. Sa simplicité le maintient également léger et lisse. Tout a un bel éclat qui le rend attrayant pour le public le plus large possible. Étant donné que Motorola fabrique principalement des appareils de milieu de gamme – qui pourraient être utilisés par les enfants, les adultes et les personnes âgées – cela a beaucoup de sens.

Voir également: Qu’est-ce qu’Android ?

Malheureusement, Motorola a une mauvaise réputation en ce qui concerne la mise à jour de ses téléphones. La société a été surprise en train d’essayer de faire passer une mise à niveau Android majeure même pour ses téléphones les plus chers – un contraste frappant avec Samsung et Google, qui proposent trois mises à niveau pour presque tous leurs téléphones. Motorola ne fournit pas non plus de correctifs de sécurité en temps opportun pour un grand nombre de ses appareils.

Quoi qu’il en soit, si les mises à jour ne sont pas très importantes pour vous, vous serez probablement satisfait de My UX.

La dernière version de My UX

Eric Zeman / Autorité Android

Comme mentionné dans la section précédente, Motorola ne fait pas un excellent travail pour maintenir ses logiciels à jour. En règle générale, il faut des mois avant que ses téléphones actuels ne voient la dernière version d’Android. Même après le lancement d’une nouvelle version d’Android, Motorola lancera souvent de nouveaux téléphones avec la version précédente.

En tant que tel, la plupart des nouveaux téléphones Motorola sont sur Android 11 et beaucoup sont encore bloqués sur Android 10. Pour autant que nous le sachions, il n’y a même pas encore de programme bêta Android 12 en action.

La version stable la plus récente de My UX est basée sur Android 11.

Le premier téléphone Motorola à lancer avec Android 12 arrivera probablement en 2022. Le premier téléphone 2021 à voir une mise à jour vers Android 12 sera probablement la chose la plus proche d’un produit phare lancé par Motorola, à savoir le Motorola Edge (2021).

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre numéro de version dans la section suivante.

Comment vérifier votre version et les mises à jour à l’aide de My UX

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous ne savez pas quelle version de My UX se trouve sur votre appareil Motorola, vous pouvez facilement vérifier.

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci dans le tiroir de votre application ou dans la nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur le Mises à jour système section. Maintenant, appuyez sur Rechercher les mises à jour. En supposant que vous soyez à jour, vous verrez votre Version actuelle du logiciel, qui est votre version My UX.

Si vous utilisez une ancienne version de My UX, une mise à jour peut vous attendre dans cette section. Si tel est le cas, il s’installera en arrière-plan, puis vous invitera à redémarrer votre téléphone. Selon votre retard dans les mises à jour, vous devrez peut-être répéter ces étapes plusieurs fois.

Si votre logiciel est à jour mais que vous n’avez pas la dernière version de My UX, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour. Heureusement, Motorola dispose d’un site Web dédié à vous fournir les informations dont vous avez besoin sur les versions les plus récentes de son logiciel.

Une brève histoire de My UX

Motorola a été le pionnier du monde Android avec sa gamme de téléphones Droid à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Les téléphones Motorola à cette époque étaient livrés avec un skin Android appelé Motoblur. Cette peau n’a pas été bien reçue. Il était gonflé, moche et vous obligeait à créer un compte Motoblur avant même de pouvoir accéder à l’écran d’accueil du téléphone.

La réaction des consommateurs à Motoblur a été si mauvaise que Motorola a cessé de faire référence au skin portant ce nom en 2011. Il a conservé le design, mais a finalement supprimé l’exigence de créer un compte Motorola avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Voir également: Un aperçu des principaux skins Android

Incroyablement, de 2011 à 2020, Motorola n’avait pas de nom officiel pour son skin logiciel. La plupart des gens l’appelaient encore Motoblur jusqu’en avril 2020, lorsque la société a officiellement annoncé My UX comme nouveau nom. Cela a été lancé avec le Motorola Edge et Edge Plus.

Entre 2011 et 2020, Motorola a subtilement et lentement modifié son skin Android pour se rapprocher du stock. À ce stade, My UX est presque aussi proche d’Android d’origine que Pixel UI de Google, ce qui en dit long sur Motoblur.

À quoi ressemble mon UX

Adam Molina / Autorité Android

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de My UX.

Les meilleures fonctionnalités uniques de My UX

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici quelques choses que My UX peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Gestes

Disons que vous souhaitez activer la fonction lampe de poche de votre téléphone. La plupart des gens devraient déverrouiller leur téléphone, puis appuyer sur une application pour allumer la lampe de poche. Les utilisateurs de Motorola peuvent cependant simplement faire un mouvement de hachage avec leur main et la lampe de poche s’allume. Encore deux côtelettes et c’est parti.

Il existe toutes sortes de raccourcis gestuels comme celui-ci disponibles dans My UX, y compris des moyens d’ouvrir rapidement l’appareil photo, de prendre une capture d’écran, de mettre le téléphone en mode Ne pas déranger, etc.

Affichage attentif

Si vous lisez beaucoup sur votre téléphone, vous pourriez être confronté au problème de l’obscurcissement de l’écran après quelques minutes. Pour éviter cela, vous devez soit prolonger la durée pendant laquelle votre écran reste allumé (ce qui épuise la batterie), soit appuyer plusieurs fois sur l’écran toutes les quelques minutes (ce qui est ennuyeux).

L’affichage attentif résout ce problème en gardant l’écran allumé pendant que vous le regardez. Cela nécessite une analyse de votre visage, avec laquelle certaines personnes peuvent ne pas être à l’aise, mais cela fonctionne plutôt bien lorsque vous avez tout configuré.

modes

Certaines personnes apprécient vraiment la possibilité de donner à leur téléphone l’apparence qu’elles souhaitent. La plupart du temps, cela implique le téléchargement d’un lanceur tiers ou d’une autre application. Avec My UX, vous pouvez apporter des modifications de base directement à partir de l’écran d’accueil. Cela inclut la modification de la police, la modification de la couleur d’accent, la configuration des formes des icônes, etc.

Ce n’est pas aussi robuste que les options de thème dans One UI de Samsung ou Color OS d’Oppo, mais c’est mieux que rien.

L’application Moto

Avec certains skins Android, il peut être difficile de trouver leurs caractéristiques uniques. Ils sont parfois enterrés dans les paramètres Android et vous ne pouvez pas facilement savoir s’ils font partie d’Android proprement dit ou de quelque chose d’autre. Avec My UX de Motorola, vous obtenez une application Moto qui regroupe toutes les meilleures fonctionnalités en un seul endroit.

L’application existe essentiellement comme un raccourci vers toutes les différentes fonctionnalités, ce qui vous évite d’avoir à les trouver. C’est incroyablement utile, et nous souhaitons que plus d’entreprises le fassent.

C’est tout ce que vous devez savoir sur My UX de Motorola. Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris, car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que Motorola changera le skin Android.

commentaires