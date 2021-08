Guide Oxygen OS : tout ce que vous devez savoir

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus est bien connu pour son excellent matériel de smartphone, mais il a également une excellente réputation en matière de logiciels. Bien que les choses changent un peu en 2021 en ce qui concerne son logiciel, Oxygen OS est toujours l’un des skins Android les plus appréciés du marché.

Dans cet article, nous allons vous donner tout ce que vous devez savoir sur le skin Android de OnePlus. Si vous envisagez de faire le saut dans l’écosystème OnePlus, cette lecture est essentielle. Même si vous êtes déjà un fan de OnePlus, il peut y avoir des informations ici que vous pourriez utiliser !

Oxygen OS en un coup d’œil

Lorsque Oxygen OS est sorti pour la première fois, c’était une bouffée d’air frais – un jeu de mots que OnePlus a joué de manière significative. En 2015, de nombreux skins Android étaient gonflés et moches. La peau de OnePlus, cependant, était simple et raffinée, ce qui l’a aidé à devenir un succès.

Au fil des ans, OnePlus a ajouté plus de fonctionnalités à la peau, ce qui a, à son tour, réduit un peu sa nature simple. Néanmoins, si vous voulez un skin Android qui conserve la sensation générale d’Android d’origine tout en offrant de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés, c’est une bonne option.

Le succès d’Oxygen OS est un facteur important dans la fidélité à la marque de l’entreprise. De nombreux fans de OnePlus refusent d’acheter auprès d’autres sociétés non pas à cause du matériel, mais parce qu’ils ne voudraient pas abandonner Oxygen OS.

Cependant, OnePlus change considérablement son skin Android à partir de 2021. À l’avenir, le code de base d’Oxygen OS sera intégré au code de Color OS d’Oppo (Oppo est une marque sœur de OnePlus sous la bannière BBK Electronics). D’une part, cette intégration devrait se traduire par des mises à jour plus rapides, plus stables et plus durables. D’un autre côté, cela pourrait modifier l’apparence, la sensation et le fonctionnement d’Oxygen OS à un moment donné dans le futur.

La dernière version d’Oxygen OS

Contrairement à d’autres sociétés, telles que Samsung et son interface utilisateur unique, OnePlus propose différentes variantes d’Oxygen OS sur ses différents téléphones. Ainsi, le numéro de version du système d’exploitation du OnePlus 9 sera légèrement différent de celui du OnePlus 8, qui sera également différent de celui du OnePlus Nord 2.

Cependant, toutes ces variantes relèvent de la même version principale, qui est Oxygen OS 11. Les numéros qui apparaîtront après votre numéro de version n’auront d’importance que pour votre ligne téléphonique spécifique, mais le numéro 11 devrait être le premier numéro que vous voyez.

La version stable la plus récente d’Oxygen OS est la v11, basée sur Android 11.

Les versions logicielles de OnePlus correspondent désormais à la version Android à laquelle elles sont liées. Par exemple, OOS 11 est basé sur Android 11. La version d’Oxygen OS que nous verrons plus tard en 2021 sera basée sur Android 12 et sera donc connue sous le nom d’OOS 12. Il n’est pas possible de faire correspondre les versions, comme avoir Oxygen. OS 11 sur un téléphone Android 10, par exemple.

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre numéro de version dans la section suivante.

Comment vérifier votre version et les mises à jour à l’aide d’Oxygen OS

Si vous ne savez pas quelle version d’Oxygen OS se trouve sur votre appareil OnePlus, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Dirigez-vous vers Android Paramètres en trouvant le raccourci dans votre tiroir d’applications ou votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur le A propos du téléphone section. Dans le A propos du téléphone section, vous verrez votre Numéro de build, qui est la version de votre système d’exploitation Oxygen.

Si vous utilisez une ancienne version d’Oxygen OS, il est possible qu’une mise à jour vous attende. Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles en procédant comme suit :

Dirigez-vous vers Android Paramètres en trouvant le raccourci dans votre tiroir d’applications ou votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et trouvez le Système section. Dans Système, recherchez et appuyez sur Mises à jour système en bas de la liste. Oxygen OS vous indiquera si vous utilisez la dernière version. Sinon, il vous indiquera comment télécharger et installer une mise à jour.

Si votre logiciel est à jour mais que vous n’avez pas la dernière version d’Oxygen OS, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour.

Une brève histoire d’Oxygen OS

En 2014, OnePlus a lancé son tout premier smartphone, le OnePlus One. The One était un appareil unique en ce qu’il était livré avec une version commercialisée d’un port Android créé par la communauté et appelé CyanogenMod. La version commerciale s’appelait Cyanogen OS. Le fait que le système d’exploitation de One soit connecté directement aux bricoleurs et aux passionnés d’Android était une des principales raisons du battage médiatique initial du téléphone.

Cependant, les personnes qui dirigent Cyanogen Inc. ont fait un énorme gâchis de l’entreprise. Alors que l’entreprise s’effondrait, OnePlus avait besoin d’un nouveau skin Android – et rapidement. Ainsi, Oxygen OS est né.

La première version du logiciel a atterri en 2015 et était essentiellement Android stock avec seulement des modifications mineures. Cela a du sens lorsque vous comprenez à quelle vitesse OnePlus a créé le skin. Avec chaque nouvelle version, OnePlus a ajouté plus de fonctionnalités et de réglages visuels. En 2017, la société avait trouvé son rythme et Oxygen OS recevait des critiques élogieuses et convainquait les consommateurs d’essayer les téléphones OnePlus.

Notamment, OnePlus avait auparavant un skin juste pour sa Chine natale, appelé Hydrogen OS. En 2021, OnePlus a introduit Color OS – le skin Android d’Oppo – sur ses téléphones en Chine. Peu de temps après, la société a annoncé qu’elle fusionnerait le code de base de Color OS avec Oxygen OS. Cela fait partie de l’ambition plus large des deux sociétés de s’intégrer davantage pour renforcer leurs positions sur le marché. Cela aura probablement pour effet que les deux skins deviendront de plus en plus similaires au fil du temps.

À quoi ressemble Oxygen OS

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi vous attendre d’Oxygen OS.

Le top 5 des fonctionnalités uniques d’Oxygen OS

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici cinq choses que Oxygen OS peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Mode Zen

À notre ère technologique, le simple fait de ranger votre téléphone peut être difficile. C’est pourquoi le mode Zen existe. Ce mode est exclusif aux téléphones OnePlus. Il vous verrouille essentiellement hors de votre téléphone pendant une certaine période de temps. Même un redémarrage ne l’arrêtera pas. Le résultat est que vous ne pouvez pas du tout utiliser votre téléphone (sauf pour les appels d’urgence et prendre des photos) jusqu’à ce que le mode Zen s’arrête. C’est quelque chose que les fans de OnePlus ont vraiment adopté et c’est un argument de vente important pour Oxygen OS.

Aperçu AOD

OnePlus a été très en retard dans le jeu pour apporter un affichage permanent (AOD) à ses téléphones. Cependant, lorsqu’il a finalement déposé un AOD dans Oxygen OS, il a fait un excellent travail, en lançant de nombreux formats AOD. L’un des AOD personnalisés que vous pouvez choisir s’appelle Insight. Il affiche une chronologie de vos déverrouillages directement sur l’écran à tout moment. Cela devrait vous faire prendre conscience de l’utilisation que vous faites de votre téléphone et peut-être vous dissuader de consulter Instagram une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, cependant : si vous ne vous souciez pas de savoir combien de fois vous déverrouillez votre téléphone, il existe de nombreuses autres options AOD.

Mode sombre amélioré

À ce stade, à peu près tous les skins Android ont un mode sombre. Cependant, OnePlus dispose d’un mode sombre amélioré qui modifie dynamiquement le contraste et réajuste les tons de couleur pour permettre une lecture facile. Vous pouvez également programmer le mode sombre pour qu’il commence au coucher du soleil ou à tout moment de votre choix.

Fonds d’écran dynamiques

C’est toujours amusant de changer le fond d’écran de votre téléphone. Mais et s’il changeait automatiquement tout au long de la journée ? Avec Oxygen OS, vous pouvez introduire une tonne de variété dans votre téléphone avec des fonds d’écran qui changent dynamiquement. À certains moments de la journée, votre fond d’écran changera pour quelque chose de nouveau. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir.

Police personnalisée

La plupart des skins Android vous permettent de changer la police du système. Cela peut rendre votre téléphone très différent tout en facilitant la lecture des pages. Oxygen OS, cependant, propose une police personnalisée créée par OnePlus appelée OnePlus Sans. Comme on pouvait s’y attendre, la police est très simple, avec des lignes droites et une similitude avec la célèbre Helvetica. Ne vous inquiétez pas, cependant : si vous n’aimez pas OnePlus Sans, vous pouvez vous en tenir à la police standard d’Android.

Autres informations susceptibles de vous intéresser

C’est tout ce que vous devez savoir sur le système d’exploitation Oxygen de OnePlus ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que OnePlus changera le skin Android.