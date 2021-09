Guide Pokémon Go : Méfaits incompris

La saison des méfaits est arrivée dans Pokémon Go et avec elle vient une nouvelle ligne de recherche spéciale spécifique à la saison : méconnaissance des méfaits. Les joueurs qui terminent cette recherche spéciale auront l’opportunité de capturer le Pokémon mythique, Hoopa ! Il s’agit d’une longue ligne de recherche qui peut prendre toute la saison, mais chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir pour la compléter et ajouter Hoopa à votre collection. N’oubliez pas non plus de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin d’être entièrement équipé lors de votre périple Pokémon !

Hoopa dans Pokémon Go ?

Les joueurs du monde entier ont été assez surpris lors de Pokémon Go Fest 2021 et de l’Ultra Unlock troisième partie, lorsque le Pokémon mythique Hoopa a ramené chaque raid légendaire, puis les mascottes de l’épée et du bouclier Zacian et Zamazenta, une génération entière en avance sur le calendrier. Désormais, les joueurs auront la chance de rencontrer et de capturer leur propre Hoopa.

Dans les jeux de base, Hoopa est un Pokémon Mythique avec deux formes. La première forme, Confinée est celle que nous rencontrons maintenant, mais ce n’est qu’une question de temps avant que la forme Unbound ne soit introduite. Jusqu’à présent, Pokémon Go a traité différentes formes comme des Pokémon presque complètement séparés. Prenez Giratina par exemple : les deux utilisent le même Candy pour s’allumer, mais ils ont accès à des mouvements différents et vous ne pouvez pas passer d’une forme à l’autre. Cependant, les dataminers ont suggéré qu’un changement de forme pourrait être à venir.

Le Hoopa confiné est de type psychique et fantôme, tandis que le Hoopa non lié est psychique et sombre. Alors que la plupart des joueurs voudront ajouter Hoopa à leurs listes, ne serait-ce que pour l’entrée Pokédex, la frappe de Unbound Hoopa en fait la plus utile des deux. Quoi qu’il en soit, les Hoopa confinés et non liés sont des canons en verre, et à moins que les joueurs n’aient la chance d’en attraper plus d’un, son statut Mythique signifie que vous devrez compter sur la chance pour obtenir de bons IV.

L’arrivée de Hoopa

Pour aider les joueurs à démarrer, Hoopa’s Arrival est un événement spécial de 11h à 17h heure locale le dimanche 5 septembre 2021. Chaque heure mettra en vedette soit des Pokémon de type Psychique, soit des types Ténèbres et Fantômes à la fois à l’état sauvage et attirés par l’encens.

11h : Pokémon de type Psy Midi : Pokémon de type Ténèbres et Fantôme 13h : Pokémon de type Psy 14h : Pokémon de type Ténèbres et Fantôme 15h : Pokémon de type Psy 16h : Pokémon de type Ténèbres et Fantôme

Les Pokémon de type Psy que vous pouvez rencontrer lors de cet événement incluent :

Galarian Ponyta* Exeggcute* Jynx* Natu* Espeon* Girafarig Spoink* Beldum* Munna

Les Pokémon de type Ténèbres et Fantômes que vous pouvez rencontrer lors de cet événement incluent :

Alolan Rattata* Poochyena* Sableye* Carvanha* Duskull* Drifloon* Purloin Scraggy Litwick

Les Pokémon potentiellement brillants sont signalés par un astérisque.

Méfait incompris

Au cours de la saison des méfaits, des pages pour la ligne de recherche spéciale, méfaits incompris seront ajoutées, se terminant par la possibilité de capturer Hoopa. Au total, cette recherche spéciale compte 16 pages et est censée prendre un temps considérable.

Première étape Faites dix jolis lancers pour un encens Utilisez un encens pour dix PokéBalls Prenez trois instantanés de Pokémon sauvages de type Psy pour dix baies Nanab

Récompenses d’achèvement : rencontre avec Gothita, 1 000 XP, 500 poussières d’étoiles

Deuxième étape complétée automatiquement pour 720 Stardust

Récompenses d’achèvement : 720 XP

Troisième étape Faites cinq grands lancers de Curveball pour 15 PokéBalls Attrapez dix espèces différentes de Pokémon pour cinq Great Balls Gagnez 5 000 Stardust pour trois Max Revives

Récompenses d’achèvement: rencontre Hoopa, 1 000 XP, 500 Stardust

Quatrième étape

Revenez bientôt !

