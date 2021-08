Guide Pokémon Go Mega Charizard X Mega Raid

Mega Evolution est enfin arrivée dans Pokémon Go et avec elle, Mega Raids ! Une toute nouvelle classe de Raids, les Mega Raids vous permettent, à vous et à vos amis, de défier un Pokémon Mega Evolved. Ce sont quelques-uns des raids les plus difficiles à ce jour, mais ici, chez iMore, nous vous soutenons. Voici tout ce que vous devez savoir pour affronter Mega Charizard X dans Pokémon Go et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous puissiez être entièrement équipé lors de votre aventure Pokémon !

Qu’est-ce que Mega Charizard X dans Pokémon Go ?

L’évolution finale du démarreur de type Feu de la génération I, le favori des fans, Charizard a deux Mega Evolutions différentes: Mega Charizard X et Mega Charizard Y. Alors que Mega Charizard Y conserve le typage de Charizard, Mega Charizard X échange son type Vol pour le type Dragon ça a toujours mérité ! L’un des raids les plus difficiles à ce jour, Mega Charizard X nécessite une stratégie totalement différente de celle de Charizard ou de Mega Charizard Y.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Mega Charizard X dans Pokémon Go ?

De type Feu et Dragon, Mega Charizard X est faible contre les attaques de type Sol, Roche et Dragon. Il peut infliger des dégâts de type Feu, Vol et Dragon et le moveet fait une assez grande différence. Lorsque vous combattez un Mega Charizard X avec son attaque de type Dragon, Dragon Claw, tous les compteurs de type Dragon descendront rapidement.

Rayquaza

La mascotte légendaire de Pokémon Emerald, Rayquaza est le roi des dragons et l’un des meilleurs Pokémon Go a à offrir. En tant que type Dragon et Vol, il subit des dégâts accrus de l’attaque de type Dragon de Mega Charizard X, mais réduit les dégâts des attaques de type Feu. En plus de cela, Rayquaza a été disponible plusieurs fois, donc la plupart des joueurs en ont au moins un sous tension. Queue de dragon et Outrage est le moveet dont vous aurez besoin pour votre Rayquaza.

Salamence

Le pseudo-légendaire de la génération III, Salamence a eu une disponibilité assez répandue avec sa première étape, Bagon étant présenté dans une journée communautaire, l’Ultra Unlock Bonus Dragon Week, et même en tant que Pokémon Ombre. En tant que type Dragon and Flying, il est également résistant aux attaques de feu et faible aux attaques de dragon. Vous voudrez que votre Salamence sache Queue de dragon et Outrage pour ce Mega Raid.

Palkia

La mascotte légendaire de Pokémon Pearl et du prochain Pokémon Shining Pearl, Palkia fonctionne très bien dans ce Raid. En tant que type Eau et Dragon, il subit des dégâts accrus du mouvement de type Dragon de Mega Charizard X, mais résiste aux mouvements de type Feu. Il a été disponible dans les raids, mais pas aussi souvent que Rayquaza. Pourtant, si vous en avez un sous tension, vous voudrez qu’il sache Queue de dragon et Dragon Météore pour ce Mega Raid.

Zekrom

La mascotte légendaire de Pokémon Blanc, Zekrom est un excellent choix pour ce Mega Raid. En tant que type Électrique et Dragon, il apporte des résistances aux attaques de type Feu et Vol. Il subit toujours des dégâts accrus de Dragon Claw, mais il en va de même pour la plupart des meilleurs compteurs. Zekrom a eu une disponibilité quelque peu limitée, ayant été introduit au milieu d’une pandémie mondiale, mais si vous en avez un, vous voudrez Souffle du dragon et Outrage pour son moveset.

Rampardos

Un Pokémon Fossile trouvé à l’origine dans la région de Sinnoh de Gen IV, Rampardos est un autre excellent contre pour Mega Charizard X. En tant que type Roche, il résiste aux attaques de type Feu et Vol et il n’est pas faible contre Dragon Claw comme la plupart des contres. . Ayant été présenté dans des événements et des œufs, en plus de n’être qu’un Pokémon à deux niveaux, Rampardos est assez facile à obtenir. Si vous amenez Rampardos à ce combat, vous voudrez Remettre à sa palce pour l’attaque rapide et Éboulement pour l’attaque de charge.

Garchomp

Un autre pseudo-légendaire, Garchomp est l’évolution finale de Gible découvert à l’origine dans la région de Sinnoh. En tant que type Sol et Dragon, Garchomp résiste aux attaques de type Feu de Mega Charizard X tout en subissant des dégâts accrus de Dragon Claw. Queue de dragon et Outrage sont le moveet idéal pour ce Mega Raid ; cependant, ce sont des mouvements de type Sol, Boue tir et Puissance de la Terre peut aussi fonctionner. Comme Puissance de la Terre est un mouvement Legacy, ne le TM pas !

Reshiram

La mascotte légendaire de Pokémon Black, Reshiram se comporte très bien dans ce Mega Raid. C’est un type Feu et Dragon, il résiste donc aux attaques de type Feu, tout en subissant des dégâts accrus des attaques de type Dragon. Comme il a été introduit au plus fort d’une pandémie mondiale, de nombreux joueurs n’en ont même pas, encore moins les bonbons pour l’alimenter. Cependant, si vous le faites, vous voudrez le mouvement rapide Souffle du dragon et l’attaque Charge Draco Météore.

Rhyperior

L’évolution Sinnoh Stone de Rhyhorn, Rhyperior fonctionne bien ici. Ayant été présenté lors de la Journée communautaire et d’autres événements, la plupart des joueurs en ont déjà quelques-uns. Vous ferez le plus de dégâts avec Boue-Slap et Démolisseur de roche, mais Tremblement de terre peut également fonctionner si vous n’avez pas l’Elite TM à revendre. De plus, en tant que type Sol et Roche, il résiste aux attaques de type Vol et Feu, tout en subissant des dégâts normaux des attaques de Dragon.

Dragonite

Le pseudo-légendaire de la région de Kanto de la génération I, Dragonite a été présenté dans des événements, une journée communautaire, une recherche spéciale et même en tant que Pokémon Ombre, de sorte que de nombreux joueurs ont des équipes entières de Dragonite. C’est de type Dragon et Vol, donc résistant au Feu et faible au Dragon, comme la plupart des meilleurs compteurs. Queue de dragon et Outrage est le moveet idéal pour ce Raid, mais Souffle du dragon, Draco Météore, ou alors Griffe de dragon peut tout aussi bien fonctionner si vous n’avez pas les MT à revendre.

Haxorus

Un pur type Dragon de la région d’Unova de la génération V, Haxorus est l’évolution finale d’Axew. Bien qu’Axew ait tendance à être assez rare, si vous avez un Haxorus sous tension, il résiste aux attaques de feu de Mega Charizard X, mais, comme la plupart des dragons, il subit le double de dégâts de Dragon Claw. Si vous amenez Haxorus à ce Mega Raid, Queue de dragon et Griffe de dragon est le moveset que vous voudrez qu’il sache.

Méga Dracaufeu X

Comme c’est le cas avec la plupart des Pokémon de type Dragon, Mega Charizard X est un excellent contre pour lui-même. De plus, cela stimulera tous les autres types de dragons sur le terrain, alors assurez-vous de vous coordonner avec votre groupe de raid. Il résistera aux dégâts de type Feu, mais subira des dégâts accrus de Dragon Claw. Souffle du dragon et Griffe de dragon sont les mouvements que vous voudrez que votre Dracaufeu connaisse pour ce Mega Raid.

Méga Gyarados

Bien qu’il ne fonctionne pas aussi bien que Mega Charizard X, Mega Gyarados est un autre choix solide pour ce Mega Raid. En tant que type Eau et Ténèbres, vous ne bénéficierez pas du même type de boost Mega, mais il n’a aucune faiblesse que Mega Charizard peut exploiter et il résiste aux dégâts de type Feu. Queue de dragon et Outrage est l’ensemble de mouvements que vous voudrez que vos Mega Gyarados connaissent pour ce combat.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient en mesure de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Pokémon Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Obscurs sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce Raid :

Shadow Salamence avec Dragon Tail et Outrage Shadow Dragonite avec Dragon Tail et Outrage Shadow Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Shadow Aerodactyl avec Rock Throw et Rock Slide Shadow Omastar avec Rock Throw et Rock Slide Shadow Gyarados avec Dragon Tail et Outrage Shadow Flygon avec Dragon Tail et Dragon Claw Shadow Aggron avec Smack Down et Stone Edge Shadow Charizard avec Dragon Breath et Dragon Claw Shadow Swampert avec Mud Shot et Hydro Cannon Shadow Mamoswine avec Mud-Slap et Bulldoze

Remarque : Shadow Salamence et Shadow Dragonite surpassent tous les meilleurs compteurs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Mega Charizard X dans Pokémon Go ?

Moveset a un impact considérable sur ce Mega Raid. Si vous affrontez un Mega Charizard X avec des mouvements de type Feu ou Vol, il sera beaucoup plus facile à vaincre et nécessitera moins de réanimations et de potions qu’un avec Dragon Claw. Dans des conditions idéales, trois dresseurs de haut niveau peuvent battre Mega Charizard X, mais si vous êtes de niveau inférieur ou que vous n’avez pas les meilleurs compteurs, vous aurez peut-être besoin de cinq ou six. Cela étant dit, plus vous battez rapidement le Mega Raid, plus vous obtenez de Mega Energy, il est donc préférable d’amener autant d’entraîneurs que possible.

Les conditions météorologiques qui peuvent avoir un impact sur ce raid incluent :

Le temps ensoleillé/clair augmentera les attaques de type Feu de Mega Charizard X, tout en augmentant également les compteurs de type Sol. Le vent augmentera ses mouvements de type Vol et Dragon, ainsi que vos compteurs de type Dragon. Le temps partiellement nuageux augmentera vos compteurs de type Roche.

Des questions sur Mega Charizard X dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur la façon d’affronter ce Méga Pokémon ? Des conseils pour les collègues formateurs ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n’oubliez pas de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux autres guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !