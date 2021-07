Guide Pokemon Unite Defender: Listes de déplacements, statistiques et stratégies pour tous les types de défenseurs Pokemon

Alors que les moments les plus flashy de Pokemon Unite se concentrent sur d’autres classes, les Defenders sont une partie importante de la composition d’une équipe. Avoir beaucoup de Pokémon axés sur l’attaque, c’est bien, mais si personne ne ferme la marche pour s’assurer que les objectifs de votre équipe sont protégés, les adversaires marqueront à volonté et toute cette puissance d’attaque sera gaspillée. Chacun de ces défenseurs peut remplir ce rôle, alors vérifiez-les et voyez lequel vous convient le mieux.

croûte

Crustle est peut-être un défenseur, mais c’est le plus offensif des trois. Il dispose de nombreux outils pour aider l’équipe à se défendre, en créant des barricades avec Rock Tomb et en lançant Stealth Rock dans un groupe d’adversaires pour infliger lentement des dégâts. Cependant, si Crustle défend un but contre un ou deux adversaires, Shell Smash convertit une partie de sa défense élevée en puissance d’attaque, la transformant en boule de démolition. Certaines attaques X-Scissor bien placées pendant que Shell Smash est actif peuvent décimer de nombreux autres Pokémon sur le terrain, alors utilisez ce combo généreusement le moment venu. Crustle est un défenseur sournoisement averti qui peut transformer une bataille avec un seul fracas de sa carapace.

Rôle: Défenseur

Style: Mêlée

Difficulté: Novice

Statistiques

Infraction – 3Endurance – 8Mobilité – 3Notation – 4Support – 6

Niveaux d’évolution: Dwebble Démarrer | croûte au Niv. 4

Mouvements spéciaux

Éboulement – Lâche des pierres sur une zone ciblée, infligeant des dégâts de zone aux adversaires et les étourdissant. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 4 à l’un des éléments suivants : Tombe rocheuse – Ouvre le sol et crée une barricade de roche. La deuxième utilisation détruit la barricade. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 la vitesse de déplacement de l’adversaire est réduite en cas de coup.Écrasement d’obus – Crustle brise sa propre coquille, convertissant temporairement une partie de la défense et de la défense spéciale en attaque et en attaque spéciale et augmentant la vitesse. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 11 le montant de la Défense et de la Défense Spéciale convertis augmente.Coupeur de fureur – Un coup rapide avec ses griffes. Les coups consécutifs sur le même Pokémon avec ce mouvement augmentent les dégâts infligés. Le temps de recharge est de 3,5 secondes. Améliorations au Niv. 8 à l’un des éléments suivants : Rocher furtif – Un groupe de petites pierres est lancé. Une fois le contact établi avec un adversaire ou la distance maximale parcourue, couvre une zone de rochers qui infligent des dégâts de zone d’effet augmentant lentement au fil du temps. Temps de recharge de 8 secondes. Au Niv. 13 la durée du mouvement est augmentée et la vitesse de déplacement de tout adversaire endommagé est diminuée.X-Ciseaux – Se précipite vers l’avant avec une attaque de griffes croisées, endommageant et repoussant les adversaires. L’adversaire blessé est étourdi s’il heurte un obstacle tout en étant repoussé. Temps de recharge de 8 secondes. Au Niv. 13 le temps de recharge du mouvement est réduit.Compétence passive : Robuste – La défense et la défense spéciale augmentent à mesure que les PV diminuent.Unite Move: Rubble Rouser – Une explosion de roches crée un bouclier autour d’elle, infligeant des dégâts aux adversaires proches au fil du temps. Plus d’explosions apparaissent si Crustle subit des dégâts pendant que le mouvement est actif

Slowbro

Comme son nom l’indique, choisir Slowbro signifie que vous n’allez pas zoomer dans l’arène à la vitesse de l’éclair. Slowbro est beaucoup plus à l’aise pour défendre la voie du bas et marquer des buts rapides chaque fois que l’occasion se présente. Il a des prouesses offensives, utilisant l’attaque à zone d’effet Scald pour éliminer plusieurs ennemis ou s’écraser dans un groupe avec Surf. De plus, sa capacité à maintenir ses HP élevés avec Slack Off ou Amnesia, associée à sa compétence passive Oblivious, signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter trop si vous vous retrouvez avec peu de santé après un combat. De plus, enrouler un adversaire affaibli avec la télékinésie et avoir un coéquipier à proximité prêt à l’achever est très satisfaisant. Slowbro n’ira peut-être pas trop loin devant lui, mais il s’assurera qu’aucun Pokémon ne le suive.

Rôle: Défenseur

Style: Mêlée

Difficulté: Intermédiaire

Statistiques

Infraction – 3Endurance – 8Mobilité – 3Notation – 3Support – 8

Niveaux d’évolution: Lambin Démarrer | Slowbro au Niv. 4

Mouvements spéciaux

Pistolet à eau – L’eau est projetée droit devant, endommageant et réduisant la vitesse de déplacement des adversaires. Le mouvement peut être chargé, et plus la charge est longue, plus elle se déplace loin, infligeant plus de dégâts et ralentissant davantage les adversaires. Le temps de recharge est de 5 secondes. Améliorations au Niv. 4 à l’un des éléments suivants : Ébouillanter – Crée une flaque d’eau bouillante, infligeant des dégâts de zone à tous les adversaires dans la flaque. La vitesse et la puissance d’attaque des adversaires endommagés sont réduites, ce qui est indiqué par la vapeur qui s’en échappe. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 la flaque d’eau couvre plus de terrain.Le surf – Envoie trois vagues d’eau vers les adversaires, chacune infligeant des dégâts. Slowbro chevauche la première vague, la poussant vers l’avant. 9 secondes de recharge. Au Niv. 11 les deux vagues derrière Slowbro sont plus grosses et projettent leurs adversaires dans les airs.Détendez-vous – S’allonge pour se reposer, récupérant des HP. Plus Slowbro se couche, plus les HP sont récupérés. Le temps de recharge est de 11 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Amnésie – Restaure la santé, augmente la défense et les dégâts pour la prochaine utilisation de Scald/Surf et rend Slowbro immunisé contre les effets de statut. 12 secondes de recharge. Au Niv. 13, il augmente également l’attaque spéciale de Slowbro.Télékinésie – Un mouvement en deux temps : d’abord il soulève un adversaire dans les airs, puis sur le deuxième appui sur le bouton Slowbro amène l’adversaire à sa position. 12 secondes de recharge. Au Niv. 13 la vitesse et la portée du mouvement augmentent.Compétence passive : Inconscient – Les dégâts reçus sont progressifs au lieu d’instantanés, ce qui les rend “annulables” en récupérant des HP avec des attaques réussies. Les attaques qui récupèrent des dégâts progressifs affaiblissent également la défense spéciale de l’adversaire.Unite Move: Slowbeam – Tire un faisceau sur un adversaire, le verrouille en place et se connecte avec plusieurs coups. Slowbro gagne un bouclier et est imparable tant que le mouvement est actif.

Ronflex

Ronflex est le Pokémon des joueurs défensifs. Heavy Slam brise les escarmouches ennemies et Block donne un répit aux coéquipiers en cas de besoin, bien qu’il puisse également être utilisé de manière offensive pour empêcher la retraite des joueurs ennemis. Placer Ronflex devant un but et jouer en défense est le meilleur moyen de réussir avec le Pokémon géant, mais il ne peut pas rester seul trop longtemps. Malgré son endurance maximale, Ronflex peut être submergé comme tous les autres Pokémon de Unite, et il finira par dormir des dégâts qu’il subit en attendant de réapparaître.

Rôle: Défenseur

Style: Mêlée

Difficulté: Novice

Statistiques

Infraction – 3Endurance – dixMobilité – 4Notation – 3Support – 5

Niveaux d’évolution: Rien

Mouvements spéciaux

S’attaquer à – Charge vers l’avant avec son ventre pour une attaque à zone d’effet, ralentissant la vitesse de déplacement du Pokémon endommagé pendant une courte période. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Gros claquement – Slams son corps vers le bas, endommageant et projetant des adversaires autour de lui. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 11 les dégâts du mouvement sont augmentés.Fléau – Fouette son corps, frappant tous les Pokémon qui l’entourent. Le mouvement augmente également les dégâts d’attaque de base en fonction des HP actuels; plus les PV sont bas, plus l’augmentation des dégâts est élevée. 6,5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 les dégâts du mouvement sont augmentés.Du repos – S’endort là où il se trouve et soigne les HP tout en bloquant le chemin de tous les Pokémon qui ne font pas partie de son équipe. Le temps de recharge est de 10 secondes. Améliorations au Niv. 8 à l’un des éléments suivants : Bloquer – Écarte ses bras, créant un mur et lui donnant un bouclier. Les Pokémon adverses sont repoussés lorsqu’ils entrent en contact avec le mur. 11 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 points de dégâts reçus pendant que ce mouvement est actif sont réduits.Bâiller – Un énorme bâillement qui endort les Pokémon adverses autour de lui, les étourdissant. 12 secondes de recharge. Au Niv. 13, il diminue également la vitesse de déplacement de tout Pokémon touché.Compétence passive : gourmandise – Augmentation des effets des objets Berry utilisés.Unite Move : sieste énergétique – S’endort et roule, endommageant tout Pokémon avec lequel il entre en contact.

