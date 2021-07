Guide Pokemon Unite Speedster: listes de déplacements, statistiques et stratégies pour tous les types de Pokémon Speedster

En regardant la liste des Pokémon disponibles dans Pokemon Unite, vous pouvez vous retrouver attiré par les membres les plus rapides de la liste. Les vétérans du MOBA qui jouent à des classes comme Assassin s’intégreront bien ici, tandis que les tout nouveaux joueurs de MOBA peuvent aimer la capacité du Speedster à se déplacer rapidement sur le champ de bataille et à tenir tête à n’importe quel adversaire. sont classés comme difficulté « expert » pour une raison. Vous voudrez peut-être d’abord déterminer le déroulement du jeu avec un autre type. Si vous ne voulez pas attendre et penser que Speedster est la classe qu’il vous faut, ces conseils vous permettront de tourner en rond autour de vos concurrents.

Absolu

Absol est l’un des Pokémon les plus polyvalents de la liste Unite. C’est un “jungle” habile – un rôle qui se concentre sur la lutte contre des Pokémon sauvages pour l’énergie – car il comporte quelques mouvements qui attaquent les ennemis directement devant lui, parfaitement adaptés aux rencontres avec des Pokémon sauvages plus coriaces comme Rotom et Drednaw. Lorsqu’il est temps de marquer, Absol peut également gérer des foules avec des mouvements qui attaquent plusieurs Pokémon en arc de cercle, augmentant ainsi sa mobilité. Cela aide également qu’Absol soit une machine à coups critiques, associant des mouvements qui augmentent son taux de coups critiques avec sa compétence passive Super Luck pour obtenir une tonne de critiques. Absol est un Pokémon polyvalent qui peut remplir de nombreux rôles, il est donc essentiel de garder un œil sur le déroulement de la bataille pour réussir.

Rôle: Speedster

Style: Mêlée

Difficulté: Experte

Statistiques

Infraction – 7Endurance – 4Mobilité – 8Notation – 5Support – 1

Niveaux d’évolution: Rien

Mouvements spéciaux

Feinte – Se précipite sur une trajectoire en forme d’arc, endommageant les Pokémon sur le chemin de l’arc. Les statistiques de défense et les boucliers ne s’appliquent pas à cette attaque. Le temps de recharge est de 8 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Barre oblique nocturne – Attaque en deux parties, la première tranche vers l’extérieur et la seconde se précipite vers un endroit désigné en infligeant des dégâts. Le premier coup réduit la vitesse de déplacement des adversaires, tandis que le second augmente le taux de coups critiques d’Absol. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 le mouvement gagne du vol de vie, guérissant Absol lorsqu’il blesse un adversaire.Poursuite – Se précipite vers la zone désignée et change sa prochaine attaque de base en une charge avant. Si cette attaque de base se connecte par derrière, les dégâts sont augmentés et le temps de recharge est réduit. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 La vitesse de déplacement d’Absol est augmentée.Sabrer – Zone de barre oblique directement devant l’utilisateur et augmente le taux de coup critique. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Coupe Psycho – Zone d’attaque des lames psychiques devant Absol. Si l’attaque se connecte, les trois prochaines attaques de base d’Absol ont augmenté les dégâts. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 13 cette attaque augmente également la vitesse de déplacement d’Absol s’il se connecte.Sucker Punch – L’attaque diminue la vitesse de déplacement d’Absol et de l’adversaire tout en retardant les dégâts infligés. Si Absol est attaqué avant que ces dégâts ne surviennent, l’adversaire est également repoussé. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 13 La vitesse d’attaque de base est augmentée si cela se connecte.Compétence passive : Super chance – Taux de coup critique augmenté.Unite Move: Midnight Slash – Plusieurs barres obliques suivies d’éclats d’énergie noire qui endommagent tous les adversaires à proximité.

Gengar

Tout comme le Pokémon lui-même, Gengar est un filou sur le champ de bataille. Maître des effets de statut, Gengar a accès à des mouvements qui peuvent infliger des brûlures, du poison et du sommeil à un adversaire, ce qui le rend idéal pour perturber les adversaires et causer des ravages. Sa compétence passive Lévitation augmente sa vitesse lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui signifie que Gengar peut patrouiller efficacement dans toute l’arène et se déplacer partout où l’équipe en a besoin. Un combo de fin de partie à considérer est Sludge Bomb (qui inflige du poison) et Hex (qui inflige des dégâts accrus aux adversaires empoisonnés), car il affaiblira immédiatement ou même assommera n’importe qui du côté adverse et donnera à votre équipe un énorme avantage. Gengar n’est pas le Pokémon le plus facile à apprendre, mais ses puissants combos et sa capacité à couvrir rapidement le terrain en font une excellente option dans n’importe quelle équipe.

Rôle: Speedster

Style: Mêlée

Difficulté: Experte

Statistiques

Infraction – 7Endurance – 4Mobilité – 8Notation – 6Support – 1

Niveaux d’évolution: Gastly Démarrer | Hanteur au Niv. 5 | Gengar au Niv. 9

Mouvements spéciaux

Volonté-O-Brin – Plusieurs flammes infligent des dégâts et une brûlure aux adversaires. Le temps de recharge est de 5 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Boule d’ombre – Le projectile d’énergie noire endommage et réduit la vitesse de déplacement et la défense spéciale des adversaires qu’il contacte. Temps de recharge de 4,5 secondes. Au Niv. 11 dégâts infligés sont augmentés.Bombe de boue – La boue est jetée dans une zone désignée, endommageant et infligeant du poison à l’adversaire. Temps de recharge de 8 secondes. Au Niv. 11 la durée de l’effet de statut de poison est augmentée.Lécher – Attaque de langue qui rapproche les Pokémon adverses. Le temps de recharge est de 7 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Mangeur de rêves – L’énergie psychique endort les adversaires, laissant Gengar apparaître derrière eux et attaquer. Cette attaque restaure une partie des HP de Gengar et réduit le temps de recharge de son autre coup spécial. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 13 dégâts infligés et HP restaurés sont augmentés.Hex – Gengar disparaît et réapparaît à un endroit désigné, infligeant des dégâts. Si l’adversaire est empoisonné lorsqu’il est attaqué, les dégâts sont augmentés. 7,5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 dégâts infligés sont augmentés.Compétence passive : Léviter – Augmentation de la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas engagé dans un combat.Unite Move : Phantom Embuscade – Déplacement en deux étapes, le premier fait sauter Gengar à un endroit désigné et commence à se faufiler, le second inflige des dégâts de zone aux adversaires dans la zone tout en augmentant la vitesse de déplacement de Gengar.

Serre-flamme

La nature Speedster de Talonflame et son moveet mobile lui permettent de se déplacer facilement dans l’arène. Des mouvements comme l’acrobatie, l’as aérien et la charge de flamme l’envoient tous en avant, ce qui est bon à la fois pour chasser un Pokémon affaibli et pour le sortir d’un embouteillage. L’augmentation de vitesse que Talonflame obtient du fait d’être à des niveaux de HP élevés aide également, donc choisir vos endroits avec une stratégie “coller et bouger” gardera Talonflame en vie et rapide. Assurez-vous simplement de ne pas vous retrouver seul dans un groupe d’ennemis, sinon vous regarderez l’écran de réapparition en un rien de temps.

Rôle: Speedster

Style: Mêlée

Difficulté: Intermédiaire

Statistiques

Infraction – 5Endurance – 3Mobilité – dixNotation – 7Support – 1

Niveaux d’évolution: Fletchling Démarrer | Fletchinder au Niv. 5 | Serre-flamme au Niv. 9

Mouvements spéciaux

Picorer – Une charge rapide en avant suivie de trois attaques de bec rapides. Le temps de recharge est de 5 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Charge de flamme – Vole vers l’avant entouré de flammes, attaquant et augmentant sa vitesse. 6,5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 11 le mouvement diminue également la vitesse de l’adversaire.As aérienne – Charge vers un ennemi causant des dégâts et augmentant les dégâts du prochain mouvement de base. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 les dégâts infligés sont augmentés.Acrobaties – Attaque une zone dans plusieurs directions et permet au joueur de choisir la direction de l’évasion lorsque le mouvement est terminé. Le temps de recharge est de 7 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Voler – Vole directement dans le ciel, et une deuxième utilisation le ramène vers le bas pour de gros dégâts. 11 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13, le mouvement projette des ennemis dans la zone lorsque Talonflame redescend.Oiseau brave – S’engouffre dans les flammes et vole vers une zone spécifiée pour les dommages. Le mouvement cause des dégâts de recul à Talonflame et réduit le temps de recharge des attaques de base, 11 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 dégâts de recul sont réduits.Compétence passive : Ailes de tempête – Talonflame se déplace plus rapidement lorsqu’il est à HP élevé.Unite Move : balayage de flammes – Une charge longue distance couverte de flammes, repoussant les ennemis après le contact

Zeraora

Zeraora est une terreur absolue, largement considérée comme l’un des meilleurs personnages du jeu. Sa compétence passive Volt Absorb est une grande raison à cela, car ses dégâts sont augmentés chaque fois qu’il subit des dégâts. Il peut également se soigner avec Spark, confondre les adversaires avec le mouvement de Volt Switch et Wild Charge, et améliorer sa vitesse d’attaque de base. L’utilisation des dégâts de zone d’effet supplémentaires de Wild Charge permet également à Zeraora d’infliger des dégâts à plusieurs cibles à la fois, ce qui lui permet de tenir bon dans un groupe pendant un petit moment. Ce n’est pas immortel – cette faible endurance signifie qu’il ne durera pas longtemps seul contre un groupe – mais il n’y a pas beaucoup de Pokémon avec un ensemble de mouvements aussi puissant que celui de Zeraora.

Rôle: Speedster

Style: Mêlée

Difficulté: Experte

Statistiques

Infraction – 7Endurance – 3Mobilité – 8Notation – 6Support – 1

Niveaux d’évolution: Rien

Mouvements spéciaux

Agilité – Une avance rapide qui augmente la vitesse d’attaque de base. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Commutateur de tension – Un tiret rapide qui inflige des dégâts et augmente la vitesse d’attaque de base. Si ce mouvement est à nouveau utilisé dans un court laps de temps, Zeraora retournera là où le mouvement a été activé la première fois. Temps de recharge de 8 secondes. Au Niv. 12 dégâts sont augmentés et l’augmentation de la vitesse d’attaque de base dure plus longtemps.Étincelle – Saute vers un adversaire avec une attaque électrifiée. Si le bouton d’attaque de base est enfoncé alors que Zeraora est en l’air, il changera de cap et attaquera le prochain adversaire le plus proche. Ce mouvement peut être utilisé trois fois avant le temps de recharge. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 12, le mouvement guérit HP si Zeraora change de cible dans les airs.Sabrer – Une attaque rapide qui se transforme en un combo tranchant, le coup final repoussant les adversaires. Le temps de recharge est de 8,5 secondes. Améliorations au Niv. 8 à l’un des éléments suivants :Décharge – Laisse une décharge électrique qui endommage les adversaires et donne un bouclier à Zeraora. Si un adversaire endommagé est également paralysé, le mouvement le rapprochera de Zeraora, lui infligeant plus de dégâts et le laissant étourdi. Temps de recharge de 8,5 secondes. Au Niv. 14, le mouvement diminue également la vitesse de déplacement des adversaires en cas de coup.Charge sauvage – Une charge avant qui se transforme en combo lorsqu’elle entre en contact. Zeraora subit des dégâts lorsque le mouvement est activé. Si Volt Switch, Spark ou une attaque de base boostée ont été utilisés avant Wild Charge, le combo est plus long. Temps de recharge de 8,5 secondes. Au Niv. 14, le mouvement inflige des dégâts de zone d’effet aux adversaires proches de celui qui est touché par le combo.Compétence passive: Volt Absorb – Inflige plus de dégâts après avoir été touché.Unite Move: Plasma Gale – Tire une explosion électrique qui inflige des dégâts et crée un champ de foudre qui inflige des dégâts au fil du temps.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.