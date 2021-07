Guide polyvalent de Pokemon Unite: listes de déplacements, statistiques et stratégies pour tous les types de Pokémon polyvalents

Pokemon Unite apporte une toute nouvelle façon de jouer à Pokemon, évitant les tropes RPG fourre-tout normaux pour une expérience MOBA axée sur l’action. En tant que tel, la façon dont les Pokémon sont classés et mis en œuvre dans le jeu est très différente de ce qu’un entraîneur chevronné de Pokémon pourrait connaître. Prenez le type All-Rounder, un groupe de Pokémon qui n’excellent pas en attaque ou en défense, mais se comportent suffisamment bien dans les deux pour être utilisés dans les deux situations. Le All-Rounder est un bon choix pour les joueurs qui plongent leurs orteils dans l’océan MOBA pour la première fois, et nous examinons ici les quatre All-Rounder du jeu jusqu’à présent.

Dracaufeu

Charizard est la définition d’un Pokémon bien équilibré, se débrouillant en attaque, en défense et en pointage. Cependant, être un polyvalent signifie que le fougueux Pokémon ne peut voler que si haut avant de se brûler, ce qui en fait un handicap dans les dernières étapes d’un match. Notre recommandation stratégique serait de rester sur l’offensive tôt, d’acquérir de l’expérience et de passer à un ensemble Lance-flammes/Explosion de feu avant de reculer et de défendre pour le reste du match. Fire Blast gardera les adversaires à distance grâce à sa grande zone d’effet, tandis que Flamethrower peut cibler les adversaires qui s’approchent en essayant d’éviter Fire Blast. Si vous préférez toutefois être offensif, Flare Blitz est une excellente attaque spéciale dans les scénarios en tête-à-tête.

Rôle: polyvalent

Style: Mêlée

Difficulté: Novice

Statistiques

Infraction – 7Endurance – 6Mobilité – 5Notation – 6Support – 1

Niveaux d’évolution: Salamèche Démarrer | Charméléon au Niv. 5 | Dracaufeu au Niv. 9

Mouvements spéciaux

Explosion de flammes – Attaque de feu qui laisse l’adversaire brûlé pendant une courte période. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Lance-flammes – Souffle enflammé qui endommage et brûle tout Pokémon sur son passage. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 les dégâts du mouvement et les dégâts de brûlure sont augmentés.Coup de poing au feu – Un coup de poing fulgurant qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis déjà brûlés. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 L’attaque de base de Charizard réduit le temps de recharge de Fire Punch lorsqu’il se connecte.Tour de Feu – Le cercle de feu piège les Pokémon à l’intérieur, les endommageant et les ralentissant. Le temps de recharge est de 10 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Déflagration – Une explosion de feu qui inflige des dégâts initiaux, puis laisse un cercle de feu qui endommage les Pokémon à l’intérieur au fil du temps et les ralentit. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 les dégâts infligés sont augmentés.Fusée éclair – Charizard charge vers l’avant enfermé dans le feu, gagnant un bouclier et projetant ses adversaires au contact. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13, le mouvement ralentit également les Pokémon qu’il endommage.Compétence passive : Blaze – Les dégâts des coups critiques sont augmentés lorsque Charizard a la moitié de sa santéUnite Move : Sismique Slam – Charizard vole dans les airs, vise une cible, la ramasse et la projette au sol.

Garchomp

Garchomp est peut-être un polyvalent, mais ses mouvements et ses compétences en font l’un des attaquants les plus efficaces du jeu. Ses attaques à zone d’effet peuvent causer des dégâts à plusieurs adversaires à la fois, d’autant plus lorsque le combo Dig/Earthquake est activé. Sa grande endurance lui permet d’absorber une bonne quantité de dégâts, tandis que sa mobilité décente devrait l’aider à s’échapper dans la plupart des situations. Dragon Rush est un bon moyen d’exploiter sa compétence passive Rough Skin, car même si la charge en avant peut laisser Garchomp aux contre-attaques, la capacité passive signifie que tous ces compteurs endommageront également l’adversaire. Évoluant jusqu’à Garchomp au Niv. 10 prendra du temps, vous pouvez donc passer une bonne partie de chaque match sur la défensive, mais une fois que le grand dragon fait son entrée, chargez vers l’avant et ne regardez pas en arrière.

Rôle: polyvalent

Style: Mêlée

Difficulté: Intermédiaire

Statistiques

Infraction – 7Endurance – 7Mobilité – 5Notation – 5Support – 1

Niveaux d’évolution: Gible Démarrer | Gabite au Niv. 6 | Garchomp au Niv. dix

Mouvements spéciaux

Attaque de sable – Une attaque de jet de sable qui ralentit le mouvement des adversaires et la vitesse d’attaque de base. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 6 à l’un des éléments suivants : Ruée du Dragon – Charge dans une direction spécifique, repoussant le Pokémon qu’il contacte. Au Niv. La vitesse de déplacement de 11 adversaires est réduite s’ils sont repoussés de la distance maximale par cette attaque.Creuser – Creuse sous terre puis apparaît pour des dégâts de zone d’effet au contact d’un adversaire. Peut être associé à Earthquake pour une plus grande zone d’effet. Au Niv. 13 La vitesse de Garchomp est augmentée lorsqu’il est sous terre.Démolir – Frappe le sol pour une attaque à zone d’effet. Le temps de recharge est de 5 secondes. Améliorations au Niv. 8 à l’un des éléments suivants : Tremblement de terre – Secoue le sol avec un énorme saut pour des dégâts de zone d’effet. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 14 tous les adversaires touchés par le mouvement voient leur vitesse de déplacement réduite.Griffe de dragon – Une attaque en deux parties, la première partie endommage les adversaires tout en les repoussant, tandis que la deuxième partie inflige des dégâts accrus et augmente la vitesse d’attaque de base de Garchomp. 5 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 dégâts d’attaque sont augmentés.Compétence passive : peau rugueuse – Un petit pourcentage des dégâts de mêlée infligés à Garchomp est également infligé à l’attaquant.Unite Move: Indignation livide – Une puissante attaque à plusieurs coups lors de la charge vers l’avant, mais laisse Garchomp abasourdi pendant une courte période après utilisation. Le coup final projette également les adversaires en l’air.

Lucario

Lucario est un Pokémon qui ne devrait pas être tenté tant que vous n’êtes pas complètement familiarisé avec le fonctionnement de Pokemon Unite. Son moveet traite de la configuration et de la préparation supplémentaires, en particulier avec un mouvement comme Bone Rush qui peut être utilisé pour se faufiler sur des adversaires sans méfiance, donc une compréhension complète de l’arène et du déroulement de la bataille est recommandée. Cette diligence sera cependant récompensée, car Lucario possède certaines des attaques les plus puissantes de tout le jeu. Un combo Power-Up Punch/Bone Rush bien placé en fin de partie pourrait renverser la vapeur en votre faveur, en particulier s’il est utilisé juste après un Aura Cannon pendant que Power-Up Punch est amélioré. En attaque ou en défense, Lucario peut sauver la partie pour vous.

Rôle: polyvalent

Style: Mêlée

Difficulté: Experte

Statistiques

Infraction – 6Endurance – 5Mobilité – 7Notation – 6Support – 1

Niveaux d’évolution: Rien

Mouvements spéciaux

Attaque rapide – Se précipite vers l’avant à grande vitesse pour une attaque. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Vitesse extrême – Attaque de tiret qui restaure les HP et réinitialise le temps de recharge si elle est utilisée directement à côté d’un adversaire. 9 secondes de recharge. Au Niv. 11 L’Attaque de Lucario est augmentée pendant une courte période après utilisation.Coup de poing de mise sous tension – Un coup de poing chargé qui endommage et repousse les adversaires. Change également la prochaine attaque de base en sa version boostée. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 11 Lucario n’est pas affecté par les obstacles pendant la charge.Frappe de météores – Se précipite en avant avec un coup de poing, endommageant les adversaires et les repoussant. Le temps de recharge est de 7 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Ruée d’os – Attaque à coups multiples qui laisse les adversaires abasourdis. L’attaque finale envoie l’os voler dans les airs, lors de la prochaine utilisation, Lucario se précipite vers l’endroit où l’os a atterri avant d’attaquer. 10 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13 tous les temps de recharge sont réinitialisés lorsque Lucario se précipite vers l’os.Combat rapproché – Combo multi-coups qui endommage les adversaires et les repousse. 9 secondes de recharge. Au Niv. 13 Lucario gagne un bouclier après utilisation et est immunisé contre les obstacles pendant l’utilisation.Compétence passive : Inébranlable – Lorsque les HP de Lucario sont faibles, sa vitesse de déplacement augmente et un bouclier est gagné.Unite Move : Aura Cannon – Lucario tire une explosion d’énergie pour des dégâts de zone d’effet massifs. Si le joueur a choisi Power-Up Punch, la prochaine utilisation a augmenté les dégâts.

Machamp

Machamp est une machine à dégâts, capable de détruire n’importe quel nombre d’adversaires et de Pokémon sauvages qui se dressent sur son chemin. Son moveet lui permet d’améliorer les attaques de base pour de gros dégâts, tout en augmentant le taux de coups critiques pour certains dégâts monumentaux. En associant Dynamic Punch avec Close Combat, chaque fois que vous utilisez un mouvement spécial, vous devenez immunisé contre les obstacles comme l’étourdissement ou le renversement, ce qui signifie que les attaques de base resteront impunies pendant quelques secondes. Sa compétence passive, Guts, renforce Machamp lorsqu’il est affligé par un effet de statut, donc s’en approcher n’est pas sûr même lorsqu’il est brûlé ou empoisonné. Machamp est une puissance absolue, donc ceux qui aiment infliger beaucoup de dégâts s’amuseront beaucoup.

Rôle: polyvalent

Style: Mêlée

Difficulté: Intermédiaire

Statistiques

Infraction – 8Endurance – 5Mobilité – 5Notation – 5Support – 1

Niveaux d’évolution: macho Démarrer | Machoke au Niv. 5 | Machamp au Niv. 9

Mouvements spéciaux

Karaté Côtelette – Attaque de coupe de karaté qui inflige des dégâts. Le temps de recharge est de 6 secondes. Améliorations au Niv. 5 à l’un des éléments suivants : Combat rapproché – Série de coups de poing avec le coup de poing final infligeant plus de dégâts. Machamp peut se déplacer en attaquant et est immunisé contre les obstacles lors de l’utilisation du mouvement. Temps de recharge de 7 secondes. Au Niv. 11 les dégâts du mouvement sont augmentés lorsqu’il est utilisé contre un Pokémon avec une condition de statut.Coupe croisée – Se précipite en avant avec une double côtelette. Augmente temporairement le taux de coups critiques de Machamp. 6 secondes de recharge. Au Niv. 11 La puissance d’attaque de Machamp augmente.En vrac – Rend Machamp immunisé contre les obstacles, augmente la puissance d’attaque, la vitesse de déplacement et la vitesse d’attaque de base, et augmente la prochaine attaque de base. Le temps de recharge est de 10 secondes. Améliorations au Niv. 7 à l’un des éléments suivants : Coup de poing dynamique – Saute vers la zone ciblée et frappe le sol, infligeant des dégâts de zone d’effet. Augmente la vitesse de déplacement et d’attaque et rend Machamp insensible aux obstacles après utilisation. 9 secondes de recharge. Au Niv. 13 buffs d’attaque et de vitesse de déplacement augmentés.Soumission – Rend Machamp immunisé contre les effets de statut, augmente la vitesse de déplacement et la prochaine attaque normale devient un mouvement de zone d’effet avec des dégâts accrus qui étourdit les adversaires. 11 secondes de temps de recharge. Au Niv. 13, le mouvement augmente la vitesse d’attaque et le taux de coups critiques.Compétence passive : tripes – La puissance d’attaque est augmentée lorsqu’elle est affectée par une condition de statut.Mouvement d’unité : coup de barrage – Un mouvement en deux étapes qui augmente d’abord l’attaque, la défense et la vitesse de Machamp, puis déclenche plusieurs coups à zone d’effet qui repoussent les adversaires endommagés.

