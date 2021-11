Guide pour acheter de l’argent véritable ce Dhanteras

Pour attirer plus de clients, diverses plateformes en ligne offrent des récompenses, des remises et des remises en argent même sur l’achat d’or et d’argent.

L’or est ce que la plupart des gens achètent pendant la période propice de Diwali et Dhanteras. Cependant, le deuxième choix est l’argent. Comme alternative de poche, l’argent est acheté par la plupart des gens pendant la saison des fêtes. Ce métal peut être acheté sous diverses formes. Par exemple, des bijoux, des barres, des ustensiles, des pièces de monnaie ainsi que sous forme numérique. L’argent, l’alternative la moins chère à l’or, est actuellement au prix de 646 Rs les 10 grammes au 2 novembre.

Pour attirer plus de clients, diverses plateformes en ligne offrent des récompenses, des remises et des remises en argent même sur l’achat d’or et d’argent. Par exemple, Amazon sur son Amazon Dhanteras Shopping Store offre jusqu’à 20 % de réduction sur les pièces d’or, ainsi que 20 % de réduction sur les pièces d’argent. L’Amazon Dhanteras Shopping Store offre également jusqu’à 40 % de remise sur les bijoux en or et en argent, et 0 % de frais sur les bijoux en diamant.

Pour les personnes qui achètent de l’argent comme alternative à l’or ce Dhanteras, voici quelques points à garder à l’esprit ;

La pureté du métal : Le Bureau of Indian Standards (BIS) poinçonne les pièces en argent, semblables à l’or. Les experts de l’industrie disent que le poinçonnage d’un article fournit une preuve valable de la pureté du métal. Si une pièce en argent n’est pas poinçonnée, en tant qu’acheteur, vous pouvez demander qu’elle soit poinçonnée.

Fausses pièces : La demande de pièces d’or et d’argent sur le marché augmente, car pendant cette période, il est considéré comme de bon augure de les acheter. Cela dit, méfiez-vous des fausses pièces. Les experts de l’industrie disent qu’en raison de la forte demande de pièces d’argent, à l’occasion de Dhanteras, il y a beaucoup de fausses pièces d’argent qui circulent sur le marché. Par conséquent, assurez-vous que ce que vous achetez est original.

Politique de rachat de bijoux : Renseignez-vous auprès du détaillant sur la politique de rachat de tout bijou, car les gens peuvent vendre de vieux bijoux même en achetant un nouveau. Par exemple, si vous achetez un bijou de qualité 925, vous serez payé 92,5% d’argent au moment de la vente de votre bijoutier.

Facturation des bijoux : Lors de l’achat de bijoux en or ou en argent, des frais de fabrication sont toujours ajoutés. Cela dit, les experts disent que la plupart ne savent pas que le prix indiqué par le bijoutier comprend les frais. Par conséquent, pour connaître le prix d’origine, on peut demander au bijoutier le prix en vigueur sur le marché et quels sont les frais de fabrication facturés séparément.

Pierres précieuses sur les bijoux en argent : De nombreux propriétaires de bijoux pèsent des bijoux contenant des pierres précieuses incrustées. De cette façon, avec le métal, les pierres précieuses lourdes sont également pesées, ce qui ridiculise les clients. Par conséquent, les experts disent que lors de l’achat d’un bijou en argent avec des pierres précieuses incrustées, assurez-vous que le bijoutier n’a pas inclus le poids de ces pierres précieuses dans le prix de l’argent.

