Guide pour parier sur la boxe

Si vous êtes intéressé à parier sur la discipline sportive de la boxe, vous êtes au bon endroit car nous partageons un excellent guide pour les débutants pour vous guider sur comment parier, apprendre quelque chose sur les règles de base, comme le score, les différentes catégories et les différents titres mondiaux.

A l’approche des grands matchs mondiaux qui rassemblent les foules dans les espaces des plus grands casinos, vous aurez déjà une connaissance de base et des idées précises et générales sur cette discipline de contact qui passionne les parieurs du monde entier. Vous serez prêt à faire des prédictions dans des événements de la stature de Wilder vs. Fury, qui offre une grande diversité de marchés et une attente des médias qui incite les plus apathiques.

Que dois-je savoir pour parier sur la boxe ?

La première chose est que vous sachiez comment se déroulent les rounds en boxe, combien de rounds sont donnés dans un combat selon le titre qui est disputé et le type de combat :

• Titre national : un combat de 10 rounds est organisé, d’une durée de 3 minutes chacun.

• Titre mondial : Il y a 12 rounds de 3 minutes avec une minute de repos entre les rounds.

• Matchs divers : ce sont des matchs dans lesquels le vainqueur ne remporte pas de titre et aussi des matchs dans d’autres catégories de boxe.

• Boxe Olympique : il s’agit d’une rencontre mondiale qui se tient tous les 4 ans et est structurée en combats de 3 rounds d’une durée de 3 minutes pour la modalité masculine et de 4 rounds de 2 minutes pour la modalité féminine.

• Boxe Amateur : c’est de l’ordre de 3 à 4 rounds qui durent entre 2 et 3 minutes. Les matchs dépendent de la catégorie de poids, du sexe et de l’âge des adversaires.

Comment gagner un match de boxe ?

Selon le règlement, il existe 5 manières différentes de gagner un combat :

• Disqualification : en ne respectant pas le règlement, l’adversaire est disqualifié.

• KO technique : il se produit lorsque l’arbitre interrompt le combat avant de sonner la cloche en raison de l’infériorité physique de l’un des adversaires.

• Knock-out ou NK : si le boxeur est renversé, l’arbitre lance un compte à rebours de 10 secondes pour laisser le temps au boxeur de se relever et s’il ne réussit pas, un Knock-out ou KO est déclaré.

• Décision technique : dans le milieu de la boxe, on l’appelle TD. Cela se produit lorsque les quatre tours n’ont pas été terminés en raison d’une blessure et que les juges sont chargés de désigner le vainqueur en fonction de la somme des points que les boxeurs ont obtenus jusqu’à ce moment-là.

• Décision : lorsque tous les tours sont effectués et que les juges sont chargés de désigner le vainqueur, en fonction du score de chaque adversaire.

Quels sont les titres mondiaux de boxe dans les paris ?

Les organismes sont organisés en Ligues. Chacun d’eux est régi par ses propres règles et établit différentes catégories :

• WBC : Conseil Mondial de Boxe.

• WBA : Association mondiale de boxe.

• WBO : Organisation mondiale de la boxe.

• IBF : Fédération Internationale de Boxe.