Guide pour profiter de cet aliment nutritif en toute sécurité

24/10/2021 à 8h30 CEST

Le début de l’automne est très agréable en ce qui concerne la météo. Il ne fait pas trop froid et le soleil brille, alors sortez sur le terrain pour ramasser des champignons c’est un plan parfait.

Sa valeur nutritionnelle est incontestable. C’est un aliment hypocalorique qui ne contient ni matières grasses ni cholestérol, et qui est riche en minéraux et vitamines.

Alors comme nous sommes en saison il est temps de sortir sur le terrain pour les ramasser et en profiter. Mais attention, il faut faites-le avec précaution car dans de nombreux cas nous ne connaissons pas bien les variétés comestibles et nous pouvons nous retrouver aux urgences si nous faisons la mauvaise espèce.

De plus, certains spécimens peuvent être quelque peu indigestes s’ils ne sont pas collectés et cuits correctement.

Pour bien faire les choses et profiter de cette nourriture de saison, l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (AESAN), propose quelques conseils pour la collecte, le nettoyage, la conservation et la préparation des champignons.

Comment les récupérer et les transporter ?

Si vous avez des doutes quant à savoir si un spécimen est comestible ou non, ne le consommez pas. Peu importe si vous l’avez récupéré ou si quelqu’un que vous connaissez vous l’a donné. Comme le dit l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Il est préférable de ne pas ramasser de champignons ou de champignons qui poussent dans des environnements contaminés. On parle de villes, près des caniveaux, des zones industrielles ou près des décharges. « Les champignons pourraient accumuler des substances toxiques ou avoir été traités avec des produits dangereux », précisent-ils auprès de l’AESAN. Si vous êtes certain que le spécimen est comestible, coupez-le à la base avec un couteau. Si vous n’êtes pas sûr, ramassez-le en tirant le pied du champignon du sol, car cette partie peut être indispensable pour qu’un expert l’identifie.

Enveloppez les morceaux sur lesquels vous vous posez des questions dans du papier d’aluminium pour les séparer du reste.

Nettoyez-les bien avant de les mettre dans le panier. Vous devez enlever la saleté et la saleté qu’ils ont attachées, il est préférable d’utiliser un panier pour la collecte. Si on les met dans du plastique on ne laisse pas les spores tomber au sol pour qu’elles repoussent la saison suivante. De plus, le plastique accélère la décomposition des champignons. Il vaut mieux ne pas récolter les spécimens les plus jeunes car ils sont facilement confondus avec des espèces toxiques. Les spécimens les plus matures ne sont pas les meilleurs non plus, ils peuvent être indigestes.

Que faire avant de les consommer ?

Avec notre panier plein de champignons, il est temps de les manger. Mais d’abord, AESAN recommande :

Il faut jeter un dernier coup d’œil aux spécimens que l’on apporte pour s’assurer qu’un champignon toxique n’a pas « filtré », les laver à l’eau, sous le robinet et à l’eau froide. Cela absorbera moins d’eau. Après avoir été égouttés, ils doivent être consommés le plus tôt possible car ils commencent à se détériorer. Conservez quelques spécimens de chaque espèce sans cuisson afin qu’en cas d’empoisonnement, un expert puisse l’identifier. Il est préférable de ne pas prendre de champignons ou de champignons crus. pour plusieurs raisons. Les premiers parce qu’ils peuvent être indigestes. Et le deuxième et le plus important est que certaines espèces sont toxiques crues, mais les cuire élimine leur toxicité.

Canulars sur les champignons et les champignons

Dans de nombreuses régions d’Espagne, la cueillette des champignons est très courante et se pratique depuis des temps immémoriaux. Cette coutume très automnale a généré au fil des siècles certaines croyances populaires que la science a révélées comme fausses et qui peuvent constituer un risque très grave pour notre santé.

De l’Agence de sécurité alimentaire, ils les répertorient et les démontent :

Si vous faites bouillir ou faites cuire des champignons vénéneux, ils ne le sont plus. Pas dans tous les cas. Il existe des spécimens dont les toxines sont si dangereuses qu’ils supportent la chaleur.Si on les fait cuire avec un objet en argent ou avec de l’ail ou de l’oignon et qu’ils noircissent, ils sont toxiques. Faux. Cela est dû à une réaction chimique qui n’a rien à voir avec les toxines des champignons.

En fait, il se produit avec des champignons comestibles tels que la chanterelle et ne le fait pas avec la tant redoutée Amanita phalloides.

Ceux qui poussent sur le bois sont comestibles. Faux. Galerina marginata pousse sur le bois et peut être mortelle ; si elles changent de couleur lorsqu’elles sont touchées ou coupées, elles sont toxiques. Faux. La chanterelle comestible et riche change de couleur lorsqu’elle est manipulée, contrairement à la manita phalloides. Celles consommées par les escargots ou d’autres animaux ne sont pas toxiques. Faux. « On ne sait pas s’ils sont morts ou mourront après les avoir consommés et, de plus, certains peuvent être inoffensifs pour eux, mais pas pour nous », expliquent-ils depuis AESAN. Ça sent bon et ça a bon goût, ça ne peut pas être toxique ! FAUX. L’Amanita phalloides potentiellement mortelle, par exemple, a un goût agréable ; celles avec l’anneau et la volva sont toujours toxiques. Faux. L’amanite césarienne riche et appréciée a ces deux caractéristiques : les spécimens qui poussent dans les prairies et les zones ensoleillées sont comestibles et ceux qui poussent dans les zones ombragées ou boueuses sont toxiques. Faux. Les espèces du genre Clitocybe, qui sont toxiques, peuvent être trouvées dans les prairies.

Je suis ivre, que dois-je faire ?

Ne pas faire attention lorsque nous consommons le champignon que nous avons récolté nous-mêmes peut nous faire finir aux urgences.

Les symptômes qui indiquent que nous avons été empoisonnés en mangeant cet aliment sont différents selon l’espèce en cause. Ils peuvent apparaître immédiatement pour manger le champignon en question, après plusieurs heures voire plusieurs jours plus tard.

Dans tous les cas, les signes avant-coureurs sont généralement :

Vomissements Diarrhée Douleur abdominale Vertiges Transpiration Hallucinations Rougeur de la peau

En cas de symptôme, même bénin, qui survient après la consommation de champignons, il est préférable de se rendre dans un centre médical.