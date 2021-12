Guide pour savoir regarder le football la saison prochaine 2022/2023

15/12/2021

Act à 12h13 CET

La Ligue Cela a révolutionné la façon dont nous verrons le football désormais. Avant de trouver que pour profiter du football Movistar avait le monopole absolu, et décider de vendre ou de partager les droits avec d’autres sociétés de télévision. Cela changera pour le saison 2022/2023, moment où il entrera un deuxième acteur en jeu : DAZN. LaLiga a ainsi cédé les droits de diffusion d’une valeur de 4 950 millions d’euros aux deux marques. C’est pourquoi dorénavant ils diffuseront chacun cinq matchs.

COMMENT REGARDER LE FOOTBALL DÈS MAINTENANT ?

Pour le moment, nous ne savons pas si Movistar partagera ses droits avec d’autres sociétés comme il l’a fait jusqu’à présent. D’autres acteurs pourraient donc apparaître dans ce jeu. Pour le moment, Movistar et DAZN diffuseront chacun 18 matchs du Real Madrid et de Barcelone, partageant également l’un des deux classiques qui auront lieu. De plus, Movistar + aura trois journées exclusives contre les six premiers classés cette année ou contre Valence, l’Athletic ou le Betis s’ils ne font pas déjà partie des six premiers.

On ne sait pas encore comment ils vont le distribuer, mais il est vrai que les sessions exclusives auront lieu en septembre, décembre et mars.

Par conséquent, à partir de l’année prochaine, tous les fans de football qui souhaitent profiter de tous les matchs devront être abonné à la fois à Movistar et à DAZN.