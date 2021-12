Guide: Pulls de Noël et pulls laids pour les joueurs – Pokémon, Mario, Sonic, etc.

Des vêtements de jeu criards pour vous garder au chaud en ce Noël.

Vous entendez cela? Ce bourdon teinté de clochette est le son de l’inévitabilité festive ! Parmi les chaussettes et les boîtes de déodorant que vous recevrez en cette période des fêtes, il y a de fortes chances qu’il y ait un pull de fête moche quelque part. Oui, même si grand-mère a mis le thermostat au maximum et que papa a allumé le feu aussi, vous allez être assis là, étouffant dans un cauchemar criard, qui démange et qui démange. Allez, c’est la tradition !

Oui, c’est Noël, mais il n’y a pas besoin d’avoir peur. Si vous devez porter une abomination festive à la maison ou au bureau, pourquoi ne pas en faire quelque chose d’un peu plus amusant cette année ? Ci-dessous, nous avons rassemblé le meilleur des tricots liés au jeu – en particulier des pulls – disponibles ce Noël qui ravira tout le monde.

