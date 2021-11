Guide Sierra – Meilleurs compteurs

Ombre Nidoran (femelle)

Les attaques psychiques et terrestres sont les armes parfaites contre le mouvement d’ouverture de Sierra – cependant, il est conseillé d’utiliser des Pokémon de type Sol. Nidoran (femme) peut utiliser la morsure d’attaque sombre, ce qui ne fait qu’une bouchée des adversaires psychiques.

Compteurs recommandés :

Garchomp (Mud Shot, Sand Tomb, Earth Power) Rhyperior (Mud Slap, Surf, Rock Wrecker) Charizard (Fire Spin, Blast Burn, Dragon Claw)

Perceuse à bec d’ombre

Beedrill est l’un des ennemis les plus faciles avec lesquels Sierra peut affronter un joueur. Les attaques de type Feu, Roche, Vol et Psy aident contre cet insecte piqueur.

Compteurs recommandés :

Charizard (Fire Spin, Blast Burn, Dragon Claw) Rhyperior (Mud Slap, Surf, Rock Wrecker) Lugia (Dragon Tail, Sky Attack, Hydro Pump)

Plume de l’Ombre

Cette petite fleur a des feuilles très pointues : Razor Leaf est un mouvement très dangereux pour les types Rock et Ground dès le premier combat, elles doivent donc être remplacées rapidement si Vileplume se présente. Les faiblesses de Vileplume résident dans les attaques Feu, Glace, Vol et Psychique.

Compteurs recommandés :

Charizard (Fire Spin, Blast Burn, Dragon Claw) Mewtwo (Psycho Cut, Psystrike, Ice Beam) Lugia (Dragon Tail, Sky Attack, Hydro Pump)

Shadow Slowbro

Slowbro peut être principalement blessé par des attaques de type Bug, Dark, Electric, Plant ou Ghost. Cependant, l’habitant de l’eau tranquille est très résistant, donc le compteur devrait peut-être être choisi pour son endurance, pas pour ses dégâts.

Compteurs recommandés :

Dialga (Dragon Breath, Iron Head, Draco Meteor) Dragonite (Dragon Breath, Hurricane, Dragon Claw) Yveltal (Snarl, Dark Pulse, Focus Blast)

Chasseur de l’Ombre

Le Hellhound est le chien préféré de Sierra, mais heureusement pour les joueurs, ce vilain garçon est facile à contrer. Les mouvements de type Combat, Sol, Roche et Eau sont tous viables.

Compteurs recommandés :

Machamp (Compteur, Cross Chop, Rock Slide) Kyogre (Waterfall, Surf) Rhyperior (Smack Down, Rock Wrecker, Surf)

Marowak de l’ombre

Les principales faiblesses de ce porteur d’os sont les attaques de type Eau, Herbe et Glace. Alternativement, les Pokémon Volants sont un bon choix car Marowak ne peut pas faire grand-chose contre eux de manière offensive, mais les regarde avec intensité.

Compteurs recommandés :

Kyogre (Cascade, Surf) Gyarados (Dragon Breath, Aqua Tail, Crunch) Lugia (Dragon Tail, Sky Attack, Hydro Pump)

Ombre Nidoqueen

La reine, heureusement, partage les points faibles de ses sujets, dans ce cas, ceux de Nidoran (femme), donc des compteurs similaires peuvent être utilisés pour cet assassinat royal.

Compteurs recommandés :

Garchomp (Mud Shot, Sand Tomb, Earth Power) Kyogre (Waterfall, Surf) Mewtwo (Psycho Cut, Psystrike, Ice Beam)

Même si Sierra prend le dessus dès le premier échange de coups, le combat peut être répété immédiatement avec des informations plus précises. Avec une équipe assemblée avec précision, tout entraîneur devrait être capable de renverser la vapeur. Généralement, un Pokémon de type Sol, un solide de type Vol comme Lugia ou Yveltal et un attaquant de type Eau devraient suffire à gagner. Une fois que Sierra est vaincu, le joueur peut sauver Shadow Nidoran (femme) et se trouve à un autre tiers du chemin vers le duel contre Giovanni.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

5 nouveaux jeux vidéo multijoueurs à jouer cet été