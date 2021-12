guide sur l’allaitement maternel pourrait supprimer le terme « femmes » – craint que les femmes ne soient effacées | Royaume-Uni | Nouvelles

Bien qu’il ait été créé par des militants en 1958 pour soutenir les mères, l’art féminin de l’allaitement maternel peut être mis à jour pour supprimer des mots tels que « allaitement ». Établie par la Ligue La Leche (LLL), la publication est devenue un guide crucial pour de nombreuses mères, mais on craint qu’elle ne rejoigne la nouvelle vague d’organisations qui encouragent l’utilisation d’un langage non sexiste. Telle est l’utilisation d’un langage non sexiste, les militants ont le sentiment que les femmes sont effacées par les organisations mises en place pour les aider et les soutenir.

Certains responsables à la retraite de la LLL ont affirmé que l’organisation apaise désormais les éléments extrêmes de « l’activisme transgenre ».

La dirigeante à la retraite de LLL, Lisa Moro, a déclaré: « J’étais très inquiète de voir qu’il y avait une question sur les mots » femme « , » allaitement » et, à d’autres moments, » mère « , car ils sont au cœur de l’objectif de l’organisation.

« Ces mots étaient très clairs et faciles à comprendre pour toutes les mères.

« La seule raison que je vois pour ce changement proposé est d’effectuer des signaux de vertu et d’apaiser certains des éléments les plus extrêmes de l’activisme transgenre. »

La LLL a déjà utilisé le mot « allaitement » en remplacement de l’allaitement sur son site Web.

Avant la publication de la neuvième édition de son livre, la LLL a lancé une enquête auprès des dirigeants de ses groupes d’allaitement.

Une autre dirigeante de LLL, qui a demandé à garder l’anonymat, a déclaré qu’elle s’était plainte à l’organisation que les femmes qui utilisent « mère » et « femme » étaient exclues.

Elle a déclaré au Mail on Sunday: « Le conseil d’administration a fermé les yeux autorisant la diffamation, le harcèlement et l’intimidation ciblés de bénévoles qui n’étaient pas d’accord avec l’utilisation d’un langage désexué et déféminisé dans le soutien à l’allaitement. »

JUST IN: « Un danger pour le monde » L’UE fustige un raid effronté et « imprudent » sur

Il a remplacé les deux mots par l’expression « personnes postnatales ».

Un paragraphe de ses dernières directives se lit comme suit : « Les personnes hospitalisées en période postnatale devraient avoir un accès facile au système de sonnette d’appel, savoir comment l’utiliser et s’assurer qu’il fonctionne – elles devraient disposer d’un lit de chevet pour que le bébé puisse utiliser à l’hôpital.

Après l’indignation en ligne, le collège s’est excusé de l’avoir omis dans ses conseils pour un sommeil plus sûr.

Il a déclaré: « Nous tenons à nous excuser pour le fait que les femmes ne sont pas mentionnées dans nos récents conseils pour un sommeil plus sûr.

« C’était un énorme oubli de notre part, d’autant plus que nous nous sommes engagés en tant qu’organisation à garantir que les femmes ne soient jamais effacées du récit autour de la grossesse et de l’accouchement. »

La branche britannique de la Ligue La Leche a été approchée pour commentaires par Express.co.uk.